Indonesian Member - page 492
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Sikat master rambo... wkwkwk....
muantab
jan trader tenan
minta settingan bbmanya boleh? hehe
pakai saja indikator IFX_BBMA saya disini dan disini
nama lain BBMA
anda bisa pelajari detail disini
https://www.youtube.com/watch?v=kG_eIHIRuzE
https://www.youtube.com/watch?v=Bso1DjMMQJk
https://www.youtube.com/watch?v=nHPjFG4Yl_I
https://www.youtube.com/watch?v=GQxKXq5jPe0
https://www.youtube.com/watch?v=3b48ItcwOY0&t=1232s
belajar yang pinter yaa /.... biar jadi dokter ... kwkwkwkw
pakai saja indikator IFX_BBMA saya disini dan disini
nama lain BBMA
anda bisa pelajari detail disini
https://www.youtube.com/watch?v=kG_eIHIRuzE
https://www.youtube.com/watch?v=Bso1DjMMQJk
https://www.youtube.com/watch?v=nHPjFG4Yl_I
https://www.youtube.com/watch?v=GQxKXq5jPe0
https://www.youtube.com/watch?v=3b48ItcwOY0&t=1232s
belajar yang pinter yaa /.... biar jadi dokter ... kwkwkwkw
mantrraaaabbb
4 jempuuoolll.... ingat ya buat teman2...kita trading. Artinya perlu perhitungan kekuatan dana saat OP. Itulah ilmu manajemen risiko agar tdk koit. Kalo sdh pro, bs memastikn dimana S/R real bukan semu (low drawdown). selamat belajar.
assssiiaaapp guruuuuu
4 jempuuoolll.... ingat ya buat teman2...kita trading. Artinya perlu perhitungan kekuatan dana saat OP. Itulah ilmu manajemen risiko agar tdk koit. Kalo sdh pro, bs memastikn dimana S/R real bukan semu (low drawdown). selamat belajar.
he he .... kalau ngga punya dana anda bisa berlaku seperti swing trader
setelah equitynya nambah baru dipakai untuk scalper he he
seperti ini on present moment... ciluk baaaaa... !!
yang pertama untuk sangu (long term)
yang ke dua untuk scalper on the range ,, he he
yang ketiga harus diwidrawl hasil scalpernya tiap minggu ....
ojo kesuwen nanti wajah dan body istri malam2 berubah jadi mak lampir
harus ngebul tuh dapur ... kwkwkw
saya pake meta android
kalau android, pakai saja BB 20 aplied Close
2 LWMA 10 aplied High n Low
dan 2 LWMA 5 aplied High n Low
EMA 50 aplied close