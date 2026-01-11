Indonesian Member - page 492

nelayan79:
Sikat master rambo... wkwkwk....
nyanyi ahh... 
aku seorang kapiten
mempunyai pedang panjang
kalau berjalan prok prok prok
aku seorang kapiten
master coder umar sikatttt....

muantab
jan trader tenan

 
minta settingan bbmanya boleh? hehe
 
enaaann:
minta settingan bbmanya boleh? hehe

pakai saja indikator IFX_BBMA saya disini  dan  disini

nama lain BBMA 

Cash and collects V3 disini 

anda bisa pelajari detail disini 

https://www.youtube.com/watch?v=kG_eIHIRuzE

https://www.youtube.com/watch?v=Bso1DjMMQJk 

https://www.youtube.com/watch?v=nHPjFG4Yl_I 

https://www.youtube.com/watch?v=GQxKXq5jPe0 

https://www.youtube.com/watch?v=3b48ItcwOY0&t=1232s

belajar yang pinter yaa /.... biar jadi dokter ... kwkwkwkw

 
Jika andaikan bilamana apabila sudah menjadi dokter, boleh dishare disini sistem bacanya... biar kita kita bs koreksi.... rame2 belajar BBMA.
Kapan kita OP dan kapan kita Exit. Dibarengin manajemen risiko ya... hhhaaha... kalo gkk koit! 
 
mantrraaaabbb
 
saya pake meta android
 
Umar Ismail:
mantrraaaabbb
4 jempuuoolll.... ingat ya buat teman2...kita trading. Artinya perlu perhitungan kekuatan dana saat OP. Itulah ilmu manajemen risiko agar tdk koit. Kalo sdh pro, bs memastikn dimana S/R real bukan semu (low drawdown). selamat belajar.
 
assssiiaaapp guruuuuu

 
he he .... kalau ngga punya dana anda bisa berlaku seperti swing trader

setelah equitynya nambah baru dipakai untuk scalper he he

seperti ini on present moment... ciluk baaaaa... !!

yang pertama untuk sangu (long term)

yang ke dua untuk scalper on the range ,, he he


yang ketiga harus diwidrawl hasil scalpernya tiap minggu ....

ojo kesuwen nanti wajah dan body istri malam2 berubah jadi mak lampir

harus ngebul tuh dapur ... kwkwkw

 
enaaann:
saya pake meta android

kalau android, pakai saja BB 20 aplied Close

2 LWMA 10 aplied High n Low

dan 2 LWMA 5 aplied High n Low

EMA 50 aplied close

