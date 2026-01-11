Indonesian Member - page 500

Begadang jgn begadang... Kalau tdk dpt opitnya. Begadang boleh saja, kalau dapat opitnya... Hehe jgn lupa opitnya di WD. Biar dapur ngebullll... 
IMG_20200320_002422.jpg  474 kb
 
nelayan79:
begadang boleeh sajaaa 

begadang boleeh sajaaa
klo gak pake EA... tet tettoolet

 
1225113:

pakai indi saya aja mas broo ,,.. PA Break disini

gak jadi akh, pusiiingg liatnya wkwkwwk pake standaran aja

 
Umar Ismail:

begadang boleeh sajaaa
klo gak pake EA... tet tettoolet

Asiknya trading hari ini... Kerja diliburkan.. bisa profit tiap menit.. lgsg di WD masuk walletku... Wkwkwk....
IMG_20200320_150703.jpg  328 kb
 
nelayan79:
aseeeekkk
begitulah caranya kerja
jangan terus kerja
tapi perlu menikmati hasil kerja
jangan lupa berbagi
dari apa yang kita nikmati
agar berkah rizki

aseeeekkk
begitulah caranya kerja
jangan terus kerja
tapi perlu menikmati hasil kerja
jangan lupa berbagi
dari apa yang kita nikmati
agar berkah rizki


 
Indonesiaaaaaa
 
Achmad Wijaya:

gak jadi akh, pusiiingg liatnya wkwkwwk pake standaran aja

wakaka.... kalau pusiiingg minum obat mas brooo.... kwkwkw

tuyulnya kumaha kabar atuh .... kok terteriarik manual


 
Salam kenal trader, I am new here from England 
 
1225113:

wakaka.... kalau pusiiingg minum obat mas brooo.... kwkwkw

tuyulnya kumaha kabar atuh .... kok terteriarik manual


Tuyul lagi di upgrade buat tempur di ecn, selama ini tempur di stp kurang nyaman buat compound
