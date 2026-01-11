Indonesian Member - page 503
ora turu kuiii
semaput
wadooh mang Umar Ismail,...
saya trading sudah lebih 11 tahun ... dari lot 0.01 ...
dan masuk ngobrol di sini sudah lot 1.00 dan sekarang lot 16... nggak pernah tuh ngikuti news
tapi hasilnya mak news he he...
klo untuk masternya...
saya gak bisa komen
tapi klo pengikut nya...
apa iyaa bisa ikut 100%
:D
wakaka ... ikut semaput ... kwkwkwk
mau jadi dokter ya sekolah di kedokteran broo ... bukannya ngikut dokter ha ha...
itu namanya baby sister atau suster ...ngesooot ...
yang jelas hasilnya ngga bisa 100% gaji dokter tak iyee....
Eh mas, sorry oot aku pengen tanya, function buat multi dalam satu chart gimana ya? Lali aku
rung tekan kunu pelajaranku om
sek newbe
mungkin om biantoro paham
wakaka ... ikut semaput ... kwkwkwk
Hmmh spike nih corona di indo
nelayan79:
Gw mau dong sekolah kedokteran, dmn ya? Hehehe 🤪 scalping dulu ah 5 menitan..
ha ha ha ... belajar langsung di GAWAT DARURAT mas broo,,,
haajaaarrr terus pasien goldnya mas broo....
nih sebagian rekaman close all hari ini FRY-DAY
lima menit lagi...ah ah ah ... wakaka
sedikit sedikit sing penting opit.... kwkwkw