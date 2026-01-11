Indonesian Member - page 503

Umar Ismail:

ora turu kuiii
semaput

Langsung ODP broker wkwkwk
 
1225113:

wadooh mang Umar Ismail,... 

saya trading sudah lebih 11 tahun ... dari lot 0.01 ...

dan masuk ngobrol di sini sudah lot 1.00 dan sekarang lot 16... nggak pernah tuh ngikuti news

tapi hasilnya mak news he he...

klo untuk masternya...
saya gak bisa komen
tapi klo pengikut nya...
apa iyaa bisa ikut 100%
:D

 
Umar Ismail:

wakaka ... ikut semaput ... kwkwkwk

mau jadi dokter ya sekolah di kedokteran broo ... bukannya ngikut dokter ha ha...

itu namanya baby sister atau  suster ...ngesooot ...

yang jelas hasilnya ngga bisa 100% gaji dokter tak iyee....

 
Umar Ismail:

Eh mas, sorry oot aku pengen tanya, function buat multi dalam satu chart gimana ya? Lali aku
 
Achmad Wijaya:
Eh mas, sorry oot aku pengen tanya, function buat multi dalam satu chart gimana ya? Lali aku

rung tekan kunu pelajaranku om
sek newbe
mungkin om biantoro paham

Biantoro Kunarto
Umar Ismail:

rung tekan kunu pelajaranku om
sek newbe
mungkin om biantoro paham

Beliau sedang sibuk mas, lagi fokus WFH nge code sampai pagi hehe
 
1225113:

wakaka ... ikut semaput ... kwkwkwk

mau jadi dokter ya sekolah di kedokteran broo ... bukannya ngikut dokter ha ha...

itu namanya baby sister atau  suster ...ngesooot ...

yang jelas hasilnya ngga bisa 100% gaji dokter tak iyee....

Gw mau dong sekolah kedokteran, dmn ya? Hehehe 🤪 scalping dulu ah 5 menitan..
 
Hmmh spike nih corona di indo
 
Achmad Wijaya:
Hmmh spike nih corona di indo
Sedih bro covid-19 di indo, tiap hari nambah aja. Pemerintah dan rakyatnya sdh lakukan upaya pengendalian. Sdh 1,046 yg terpapar virus. Mudah2an ekonomi segera baik kembali.
Files:
IMG_20200327_233612.jpg  368 kb
 

nelayan79:
Gw mau dong sekolah kedokteran, dmn ya? Hehehe 🤪 scalping dulu ah 5 menitan..

ha ha ha ... belajar langsung di GAWAT DARURAT mas broo,,,

haajaaarrr terus pasien goldnya mas broo....

nih sebagian rekaman close all hari ini FRY-DAY

lima menit lagi...ah  ah  ah ... wakaka

sedikit sedikit sing penting opit.... kwkwkw




