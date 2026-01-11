Indonesian Member - page 502
Pengen trading aman gak ada loss? Liatin aja chart nya terus 😀
trus bilang
"buy"
"sell"
gak bakal MC
cuma...
agak gimana gitu..
😥
Self-adjusting GRaB Candles
34 EMA Wave Raghee Horner dengan Lilin GRaB (Hijau, Merah dan Biru) adalah salah satu dari Strategi Forex pertama yang saya temui bertahun-tahun yang lalu dan indikator eksperimental oleh Mladen ini merupakan langkah menyegarkan dari Strategi EMA 34 legendaris oleh Raghee Horner.
Ini adalah lilin GRAB yang dapat menyesuaikan sendiri yang akan menyesuaikan tergantung pada tampilan harga.
Untuk lebih dari 34 indikator EMA Wave, pastikan untuk melihat di sini: Rata-rata Channel Candles with Alerts untuk buku-buku MT4 dan Raghee Horner yang ditetapkan .
pas tidur ada news
wuuussss
MC
Bangun, langsung tidur lagi
ora turu kuiii
semaput
wadooh mang Umar Ismail,...
saya trading sudah lebih 11 tahun ... dari lot 0.01 ...
dan masuk ngobrol di sini sudah lot 1.00 dan sekarang lot 16... nggak pernah tuh ngikuti news
tapi hasilnya mak news he he...