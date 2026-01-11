Indonesian Member - page 502

Pengen trading aman gak ada loss? Liatin aja chart nya terus 😀
 
Achmad Wijaya:
Pengen trading aman gak ada loss? Liatin aja chart nya terus 😀

trus bilang
"buy"
"sell"

gak bakal MC

cuma...
agak gimana gitu..
 😥

 

Self-adjusting GRaB Candles


34 EMA Wave Raghee Horner dengan Lilin GRaB (Hijau, Merah dan Biru) adalah salah satu dari Strategi Forex pertama yang saya temui bertahun-tahun yang lalu dan indikator eksperimental oleh Mladen ini merupakan langkah menyegarkan dari Strategi EMA 34 legendaris oleh Raghee Horner.

Ini adalah lilin GRAB yang dapat menyesuaikan sendiri yang akan menyesuaikan tergantung pada tampilan harga.

  • Sebagai Lilin, lilin akan disorot sesuai dengan tren (berdasarkan dari 34 EMA Wave)
  • Sebagai Bilah, bilah akan menyorot sesuai dengan tren (berdasarkan dari 34 EMA Wave)
  • Sebagai Lines, satu garis EMA Wave akan ditampilkan dan diwarnai untuk menyoroti tren.


Untuk lebih dari 34 indikator EMA Wave, pastikan untuk melihat di sini:  Rata-rata Channel Candles with Alerts untuk  buku-buku  MT4  dan  Raghee Horner yang ditetapkan  .


Files:
GRaB.mq4  6 kb
 
ha ha .... curhat nih yeeee

ngapain susah susah broo...

pakai aja BBMA .. jika terjadi pertemuan LWMA, MID BB dan EMA ...

anda akan lihat trend minimal 3 candles ...

jika terjadi di H1... ente tidur 3 jam minimal

jika terjadi di H4... ente tidur 12 jam minimal

jika terjadi di D1... ente tidur 3 hari minimal

jika terjadi di M1... ente tidur 3 bulan minimal

wakaka.......... 3 bulan HIBERNASI .... kwkwkwkwkwkw



 
Kenceng teriak buy sellmya, biar dapet feel nya
 
Lu kira beruang kutub hibernasi wkkwkkkkwk
 
pas tidur ada news
wuuussss
MC

 
Bangun, langsung tidur lagi
 
ora turu kuiii
semaput

 
wadooh mang Umar Ismail,... 

saya trading sudah lebih 11 tahun ... dari lot 0.01 ...

dan masuk ngobrol di sini sudah lot 1.00 dan sekarang lot 16... nggak pernah tuh ngikuti news

tapi hasilnya mak news he he...

