Indonesian Member - page 499

New comment
 
winsu:


Halo Om, makasih penjelasannya .

Sekalian nanya lagi, bukannya Extreme ada 4 macam?  Salah satu bentuk extrem B MA5 tidak keluar BB tapi hanya bodi/shadow candle.

Ini saya baca di Pdf BBMA

ya....  tapi anda jangan menambah terlalu banyak istilah extreme

bagi saya itu saya sebut bagian mhv ,,, karena PA tidak dapat membentuk MOM BUY close diluar BB

dan masuk close candle di bawah LWMA 5 sebagai signal SELL dan entry  Valid pada candle berikutnya ,,, TP di mid BB

 
1225113:

ya....  tapi anda jangan menambah terlalu banyak istilah extreme

bagi saya itu saya sebut bagian mhv ,,, karena PA tidak dapat membentuk MOM BUY close diluar BB

dan masuk close candle di bawah LWMA 5 sebagai signal SELL dan entry  Valid pada candle berikutnya ,,, TP di mid BB

ok pak guru rambo
saya tidak akan menambah istilah baru
yang lama belum apal

 
Umar Ismail:

ok pak guru rambo
saya tidak akan menambah istilah baru
yang lama belum apal

wakaka.... gimana mau apal ... wong ngapalin harga job coding tiap hari 

 

Achmad Wijaya:

Ni bagi dong kalo boleh bos kuh

pakai indi saya aja mas broo ,,.. PA Break disini

 
1225113:

wakaka.... gimana mau apal ... wong ngapalin harga job coding tiap hari 

iyo
iso langsung wd
pokoke garapan mari
:D

 
Umar Ismail:

iyo
iso langsung wd
pokoke garapan mari
:D

ha ha ha .... podho karo take profit ... kwkwkwkw

 
1225113:

ha ha ha .... podho karo take profit ... kwkwkwkw


masih ada 4 floting
:D

 

one candle jitu profit 

 https://youtu.be/IhmD3-Qurqc

Tonton live trading, Strategi Trading Forex 1 candle Jitu
Tonton live trading, Strategi Trading Forex 1 candle Jitu
  • www.youtube.com
Strategi perdagangan forex tentu sangat penting. setiap video yang kami tayangkan berisi konten tentang strategi-strategi jitu dalam entri atau masuk ke perd...
 
Umar Ismail:

masih ada 4 floting
:D

ha ha ... kejarrrr target setoran 

mari gak mari kumpulno ha ha

 
Umar Ismail:

masih ada 4 floting
:D

Keren... 

1...492493494495496497498499500501502503504505506...614
New comment