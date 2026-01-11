Indonesian Member - page 499
Halo Om, makasih penjelasannya .
Sekalian nanya lagi, bukannya Extreme ada 4 macam? Salah satu bentuk extrem B MA5 tidak keluar BB tapi hanya bodi/shadow candle.
Ini saya baca di Pdf BBMA
ya.... tapi anda jangan menambah terlalu banyak istilah extreme
bagi saya itu saya sebut bagian mhv ,,, karena PA tidak dapat membentuk MOM BUY close diluar BB
dan masuk close candle di bawah LWMA 5 sebagai signal SELL dan entry Valid pada candle berikutnya ,,, TP di mid BB
ok pak guru rambo
saya tidak akan menambah istilah baru
yang lama belum apal
wakaka.... gimana mau apal ... wong ngapalin harga job coding tiap hari
Achmad Wijaya:
Ni bagi dong kalo boleh bos kuh
pakai indi saya aja mas broo ,,.. PA Break disini
wakaka.... gimana mau apal ... wong ngapalin harga job coding tiap hari
iyo
iso langsung wd
pokoke garapan mari
:D
ha ha ha .... podho karo take profit ... kwkwkwkw
masih ada 4 floting
:D
one candle jitu profit
https://youtu.be/IhmD3-Qurqc
ha ha ... kejarrrr target setoran
mari gak mari kumpulno ha ha
Keren...