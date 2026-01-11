Indonesian Member - page 494
Ngopi, udud, gelar tiker, hahhhaaa.... wah itu jurus pukat harimau BBMA rambo.. ihh attuuuutttt...
Ngopi, udud,nonton live trading bola ... nunggu haajaaaarr gooooollll !!! kwkwkw
Mantap om.....kalo basic saya sudah baca PDF nya. Secara teori mengerti.
Tapi begitu dipraktekan liat chart, walah....mbingungi juga nentukan MHV, CSAK, CSM ama Re-entry hehehe....
Btw thanks om udah bantu ngejelasin, harus rajin belajar nih keliatannya. Kedepannya saya post chart nya biar lebih enak kalo nanya.
Salam profit om
sebelum pakai indicator saya, pahami BBMA Basic nya dahulu...
BBMA terdiri dari penggunaan 2 indikator:
BBMA terdiri dari 3 jenis entri:
Pengaturan Rata-Rata Bergerak
Ada 5 MA yang digunakan dalam sistem:
2 Rata-rata Bergerak Tinggi Tertimbang
• MA 5 TINGGI (MERAH)
• MA 10 TINGGI (KUNING)
2 Rata-rata Bergerak Rendah Tertimbang
• MA5 RENDAH (MAGENTA)
• MA10 RENDAH (PUTIH)
1 Pindah Rata-Rata Eksponensial
• MA Eksponensial 50 (AQUA)
Pengaturan Bollinger Band:
Periode = 20
Shift = 0
Penyimpangan = 2
Berlaku untuk = Tutup
Memahami Rata-Rata Bergerak:
Downtrend:
MA 5/10 TINGGI di atas lilin
MA 5/10 RENDAH melewati lilin
MA 10 TINGGI di atas MA 5 TINGGI
MA 10 RENDAH di atas MA 5 RENDAH
Uptrend:
MA 5/10 RENDAH di bawah lilin
MA 5/10 TINGGI melewati lilin
MA 5 TINGGI di atas MA 10 TINGGI
MA 5 RENDAH di atas MA 10 RENDAH
MA di atas hanya digunakan untuk membantu menentukan tren, menggunakan MA50 pada
grafik harian untuk membantu dan mendapatkan konfirmasi tren. Ketika pasar berada di atas harga
MA50 dikatakan berada dalam tren naik. Ketika pasar berada di bawah harga MA50
dikatakan berada dalam tren turun.
MA juga dapat bertindak sebagai support dan resistance
Memahami Bollinger Bands
Downtrend:
Lilin berada di bawah MID BB
Uptrend:
Lilin berada di atas MID BB
MID BB: MID BB: MID BB: MID BB bertindak sebagai support dan resistance juga.
Jenis Entri BBMA:
SETUP EKSTRIM:
Downtrend:
(KILLZONE) - ini adalah POIN MASUK.
CATATAN: Ekstrim adalah indikasi awal untuk pembalikan tren.
Ini adalah teknik scalping, Rentang TP Anda 30-50 pips
tergantung pada TF. (Selalu TP karena arah pasar belum
dikonfirmasi).
Jika CS ditutup di luar TOP BB maka Extreme adalah VOID!
Konfirmasikan arah saat Momentum MHV dan CS terjadi.
Selalu kembali uji dan konfirmasikan pada beberapa TF.
SL dapat ditempatkan beberapa pips di atas Highest Shadow / Wick.
SETUP MHV:
pasar.
naik (naik) atau turun (turun).
BB / RENDAH BB
BB / RENDAH BB
https://steemitimages.com/DQmRCt5iQR...MFqWfKon/7.png
Ketentuan MHV:
https://steemitimages.com/0x0/https:...XxHhKHqA/8.png
RE-ENTRY: Masuk
kembali dibentuk setelah Naik / Turunnya harga atau pasar dan harga atau
pasar sekarang terbentuk pasar sideways untuk Re-entry.
1
pasar menemukan MA5 / 10 Tinggi. CS berada di bawah MA5 / 10 Tinggi
https://steemitimages.com/DQmaNQtjyj...XTA76AwH/9.png
https://steemitimages.com/0x0/https:...fWApM3X/10.png
pasar menemukan MA5 / 10 Rendah. CS berada di atas MA5 / 10 Low
2
1D = 3 Hari H4 = 12 Jam dll
3
membalikkan ke MA5 atau MA50 itu mengindikasikan pengaturan untuk Re-Entry.
4
pasar harus menemukan MA5 / 10 untuk menunjukkan Re-Entry. Dalam
downtrend, CSDC akan menemukan MA5 / 10 Low yang mengindikasikan Buy Masuk Kembali.
Dalam CSTR Uptrend akan menemukan MA5 / 10 Tinggi menunjukkan
Jual Kembali Masuk .
Catatan:
di TOP BB, tetapi pada H4 TF itu menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 Tinggi. Pada
H1 CS Direction Confirmed (CSDC) menunjukkan dan menemukan resistensi di TOP
BB, tetapi pada H4 lilin menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 High.
Siklus BBMA:
Extreme Harus TP MHV Arah
Lilin Masuk-Kembali Candle Stick Momentum Masuk Kembali
https://steemitimages.com/DQma8yKvcc...9xpM2eP/11.png
Semoga bermanfuuua uuuuaaaat ........ hehe
Mantap om.....kalo basic saya sudah baca PDF nya. Secara teori mengerti.
Tapi begitu dipraktekan liat chart, walah....mbingungi juga nentukan MHV, CSAK, CSM ama Re-entry hehehe....
Btw thanks om udah bantu ngejelasin, harus rajin belajar nih keliatannya. Kedepannya saya post chart nya biar lebih enak kalo nanya.
Salam profit om
he he ... seperti belajar naik sepeda...belajar gitar,.. belajar piano ... dan belajar mengenal pasangan pacar
walah....mbingungi juga nentukan MHV, CSAK, CSM ama Re-entry nya pacar .... waakakakaka ciluk baadalaaaa
semua butuh waktu untuk membangun syaraf otak dan motorisnya ....
kitab suci aja harus di ulang ulang ...
belajar dari SD sampai S1 butuh ulangan dan waktu
selamat mencoba dan salam profit bro
Muatab surantab...
Ngopi, udud,nonton live trading bola ... nunggu haajaaaarr gooooollll !!! kwkwkw
Gas poolll kayaknya... hahaha... sy ngebayangin speedometer max 240 km/j, ini bagaikan 300 km/j. Kira2 jarumnya patah gak ya... xixixixi... scalping dulu ahh with BBMA. Profits sure.
he he ,,, ini malah semua gambar chart saya dikumpulkan oleh orang sepanyol ... katanya untuk dipelajari ... ayak ayak wae kwkw
https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing
he he ,,, ini malah semua gambar chart saya dikumpulkan oleh orang sepanyol ... katanya untuk dipelajari ... ayak ayak wae kwkw
https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing