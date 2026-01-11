Indonesian Member - page 494

Ngopi, udud, gelar tiker, hahhhaaa.... wah itu jurus pukat harimau BBMA rambo.. ihh attuuuutttt... 
IMG_20200227_215046.JPG  586 kb
 
nelayan79:
Ngopi, udud, gelar tiker, hahhhaaa.... wah itu jurus pukat harimau BBMA rambo.. ihh attuuuutttt... 

Ngopi, udud,nonton live trading bola ... nunggu haajaaaarr gooooollll !!! kwkwkw


 

Mantap om.....kalo basic saya sudah baca PDF nya. Secara teori mengerti.

Tapi begitu dipraktekan liat chart,  walah....mbingungi juga nentukan MHV, CSAK, CSM ama Re-entry hehehe....

Btw thanks om udah bantu ngejelasin, harus rajin belajar nih keliatannya. Kedepannya saya post chart nya biar lebih enak kalo nanya.

Salam profit om

1225113:

sebelum pakai indicator saya, pahami BBMA Basic nya dahulu...

BBMA terdiri dari penggunaan 2 indikator:

  1. Rata-rata Bergerak
  2. Bollinger Bands

BBMA terdiri dari 3 jenis entri:

  1. Ekstrim
  2. MHV
  3. Masuk Kembali

Pengaturan Rata-Rata Bergerak 
Ada 5 MA yang digunakan dalam sistem: 
2 Rata-rata Bergerak Tinggi Tertimbang 
• MA 5 TINGGI (MERAH) 
• MA 10 TINGGI (KUNING) 
2 Rata-rata Bergerak Rendah Tertimbang 
• MA5 RENDAH (MAGENTA) 
• MA10 RENDAH (PUTIH) 
1 Pindah Rata-Rata Eksponensial 
• MA Eksponensial 50 (AQUA) 
Pengaturan Bollinger Band: 
Periode = 20 
Shift = 0 
Penyimpangan = 2 
Berlaku untuk = Tutup 
Memahami Rata-Rata Bergerak: 
Downtrend:
MA 5/10 TINGGI di atas lilin 
MA 5/10 RENDAH melewati lilin 
MA 10 TINGGI di atas MA 5 TINGGI 
MA 10 RENDAH di atas MA 5 RENDAH 

Uptrend: 
MA 5/10 RENDAH di bawah lilin 
MA 5/10 TINGGI melewati lilin 
MA 5 TINGGI di atas MA 10 TINGGI 
MA 5 RENDAH di atas MA 10 RENDAH 

MA di atas hanya digunakan untuk membantu menentukan tren, menggunakan MA50 pada 
grafik harian untuk membantu dan mendapatkan konfirmasi tren. Ketika pasar berada di atas harga 
MA50 dikatakan berada dalam tren naik. Ketika pasar berada di bawah harga MA50 
dikatakan berada dalam tren turun. 
MA juga dapat bertindak sebagai support dan resistance 

Memahami Bollinger Bands 
Downtrend: 
Lilin berada di bawah MID BB

Uptrend: 
Lilin berada di atas MID BB 

MID BB: MID BB: MID BB: MID BB bertindak sebagai support dan resistance juga. 
Jenis Entri BBMA:

  1. Ekstrim
  2. MHV
  3. Masuk Kembali
  4. Arah CS
  5. Momentum CS

SETUP EKSTRIM: 
Downtrend:

  1. MA5 TINGGI (MERAH) mematahkan TOP BB.
  2. Candles Stick (CS) membalik dan menutup dalam TOP BB.
  3. Candle Stick (CS) menguji ulang MA5 HIGH (RED) atau Zone Line of Fire 
    (KILLZONE) - ini adalah POIN MASUK.
  4. TP di MA5 LOW (MAGENTA) untuk keamanan

CATATAN: Ekstrim adalah indikasi awal untuk pembalikan tren. 
Ini adalah teknik scalping, Rentang TP Anda 30-50 pips 
tergantung pada TF. (Selalu TP karena arah pasar belum 
dikonfirmasi). 
Jika CS ditutup di luar TOP BB maka Extreme adalah VOID! 
Konfirmasikan arah saat Momentum MHV dan CS terjadi. 
Selalu kembali uji dan konfirmasikan pada beberapa TF. 
SL dapat ditempatkan beberapa pips di atas Highest Shadow / Wick. 

SETUP MHV:

  1. MHV berlaku untuk akhir tren (Pembalikan Pasar) setelah naik atau turun
    pasar.
  2. Terjadi ketika pasar melemah dan kehilangan momentum untuk melanjutkan keduanya
    naik (naik) atau turun (turun).
  3. Dalam beberapa kasus MHV dapat diidentifikasi sebagai double atau triple top.
  4. MHV dibentuk setelah Ekstrem.
  5. MHV berlaku ketika: Harga gagal menembus dan menutup di luar TOP 
    BB / RENDAH BB
  6. MHV batal ketika: Harga istirahat dan tutup di luar TOP 
    BB / RENDAH BB 
    https://steemitimages.com/DQmRCt5iQR...MFqWfKon/7.png

Ketentuan MHV: 
https://steemitimages.com/0x0/https:...XxHhKHqA/8.png
RE-ENTRY: Masuk 
kembali dibentuk setelah Naik / Turunnya harga atau pasar dan harga atau 
pasar sekarang terbentuk pasar sideways untuk Re-entry. 
1

  1. Uptrend - MA5 / 10 High bertindak sebagai resistance. Masukkan kembali posisi jual ketika 
    pasar menemukan MA5 / 10 Tinggi. CS berada di bawah MA5 / 10 Tinggi 
    https://steemitimages.com/DQmaNQtjyj...XTA76AwH/9.png
  2. Downtrend - MA5 / 10 LOW bertindak sebagai dukungan. Masukkan kembali posisi beli ketika 
    https://steemitimages.com/0x0/https:...fWApM3X/10.png
    pasar menemukan MA5 / 10 Rendah. CS berada di atas MA5 / 10 Low

2

  1. Re-entri yang kuat - MA5 / 10 dan MID BB bertemu atau bertabrakan.
  2. Re-entry Paling Kuat - MA5 / 10 MID BB dan MA50 bertemu atau bertabrakan.
  3. Masuk kembali terjadi untuk minimal 3 lilin per TF. Misalnya H1 = 3 Jam 
    1D = 3 Hari H4 = 12 Jam dll

3

  1. Re-entry Momentum CS - Ketika CS Momentum terbentuk dan CS 
    membalikkan ke MA5 atau MA50 itu mengindikasikan pengaturan untuk Re-Entry.

4

  1. Re-entry Arah CS - Ketika arah CS Dikonfirmasi (CSDC) menunjukkan, 
    pasar harus menemukan MA5 / 10 untuk menunjukkan Re-Entry. Dalam 
    downtrend, CSDC akan menemukan MA5 / 10 Low yang mengindikasikan Buy Masuk Kembali. 
    Dalam CSTR Uptrend akan menemukan MA5 / 10 Tinggi menunjukkan 
    Jual Kembali Masuk .

Catatan:

  1. Selalu perhatikan beberapa TF. Misalnya Pada TF H1 lilin menemukan resistan 
    di TOP BB, tetapi pada H4 TF itu menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 Tinggi. Pada 
    H1 CS Direction Confirmed (CSDC) menunjukkan dan menemukan resistensi di TOP
    BB, tetapi pada H4 lilin menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 High.
  2. Selalu konfirmasikan tren pada MA50 pada Grafik Harian.
  3. Jika pasar istirahat MA50 itu menunjukkan pembalikan tren.
  4. Jika pasar gagal menembus MA50 itu menunjukkan kelanjutan tren.
  5. MA50 bertindak sebagai support dan resistance.

Siklus BBMA: 
Extreme Harus TP MHV Arah 
Lilin Masuk-Kembali Candle Stick Momentum Masuk Kembali 
https://steemitimages.com/DQma8yKvcc...9xpM2eP/11.png

Semoga bermanfuuua uuuuaaaat ........ hehe

 
Halo, saya pemula dari indobesia, salam kenal 😁
 
winsu:

Mantap om.....kalo basic saya sudah baca PDF nya. Secara teori mengerti.

Tapi begitu dipraktekan liat chart,  walah....mbingungi juga nentukan MHV, CSAK, CSM ama Re-entry hehehe....

Btw thanks om udah bantu ngejelasin, harus rajin belajar nih keliatannya. Kedepannya saya post chart nya biar lebih enak kalo nanya.

Salam profit om

he he ... seperti belajar naik sepeda...belajar gitar,.. belajar piano ... dan belajar mengenal pasangan pacar

walah....mbingungi juga nentukan MHV, CSAK, CSM ama Re-entry nya pacar .... waakakakaka ciluk baadalaaaa

semua butuh waktu untuk membangun syaraf otak dan motorisnya ....

kitab suci aja harus di ulang ulang ...

belajar dari SD sampai S1 butuh ulangan dan waktu

selamat mencoba dan salam profit  bro 

 
Muatab surantab... 

 
1225113:

Ngopi, udud,nonton live trading bola ... nunggu haajaaaarr gooooollll !!! kwkwkw


Gas poolll kayaknya... hahaha... sy ngebayangin speedometer max 240 km/j, ini bagaikan 300 km/j. Kira2 jarumnya patah gak ya... xixixixi... scalping dulu ahh with BBMA. Profits sure.
IMG_20200228_150719.JPG  516 kb
 
nelayan79:
Gas poolll kayaknya... hahaha... sy ngebayangin speedometer max 240 km/j, ini bagaikan 300 km/j. Kira2 jarumnya patah gak ya... xixixixi... scalping dulu ahh with BBMA. Profits sure.

he he ,,, ini malah semua gambar chart saya dikumpulkan oleh orang sepanyol ... katanya untuk dipelajari ... ayak ayak wae kwkw

 https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing

 
1225113:

he he ,,, ini malah semua gambar chart saya dikumpulkan oleh orang sepanyol ... katanya untuk dipelajari ... ayak ayak wae kwkw

 https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing

Wakakakak... ngakak gw. Niat banget sampe dikoleksi gituh. Jd bahan koleksi ntar jd kolektor filateli BBMA. Semoga bs jd dokter. Ane lg pulkam mbo.. istrht dulu tradingnya mlm ini.. awas ya buat tmn2, hari jumat itu sbg hari jumat keramat. Koleksi2 profit diguncang2nya oleh big boys biar pd dikeluarin. Hihihi...... kapal jgn sampe tenggelam.
 
1225113:

he he ,,, ini malah semua gambar chart saya dikumpulkan oleh orang sepanyol ... katanya untuk dipelajari ... ayak ayak wae kwkw

 https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing

btw saya juga kepikiran sama dengan orang spanyol ini dan melakukannya juga hahahaa .. ada temannya 
