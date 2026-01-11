Indonesian Member - page 495

Kasyaf:
btw saya juga kepikiran sama dengan orang spanyol ini dan melakukannya juga hahahaa .. ada temannya 

he he ... mudah mudahan bisa bermanfaat broo

 
Salam kenal semua bos yang ada di sini. aq seko jowo . :) 
 
salam kenal salam margin call :D heehe
 
he he ... mudah mudahan bisa bermanfaat broo

Kalau nanti saya ada dinas ke Surabaya. Bisa Copy Darat Om Rambo ?

Biar afdol hehehee..

 

Melok......

Kalau nanti saya ada dinas ke Surabaya. Bisa Copy Darat Om Rambo ?

Biar afdol hehehee..

 
Kalau nanti saya ada dinas ke Surabaya. Bisa Copy Darat Om Rambo ?

Biar afdol hehehee..

lagi dinas dimana bro... kok sibuk keliling he he

 
lagi dinas dimana bro... kok sibuk keliling he he

Jakarta Om Rambo now

 
he he ... mudah mudahan bisa bermanfaat broo

 Siang om, mau nanya kalau seperti ini apakah termasuk kategori MHV?

MOhon dikoreksi kalau ada salah

Files:
MHV-test.JPG  115 kb
 
 Siang om, mau nanya kalau seperti ini apakah termasuk kategori MHV?

MOhon dikoreksi kalau ada salah

ya ... TP di mid bb (untuk melihat adanya CSD atau pull back)

MHV iyu jika PA tidak bisa kembali membuat CSM

dan close di dalam LWMA sebagai signal BUY pada candle berikutnya

ingat kita hanya entry pada LWMA jangan ditempat lain 

fungsi LWMA LOW untuk BUY

fungsi LWMA HIGH untuk SELL

dari chaet anda memanfaatkannya jadinya seperti ini... DRAIN THE BANK ... wakaka


Close all cash n collect di mid BB, untuk melihat confirmation code BBMA untuk set up lagi REE ..... siiiip lah yaaww !!


 
ya ... TP di mid bb (untuk melihat adanya CSD atau pull back)

MHV iyu jika PA tidak bisa kembali membuat CSM

dan close di dalam LWMA sebagai signal BUY pada candle berikutnya

ingat kita hanya entry pada LWMA jangan ditempat lain 

fungsi LWMA LOW untuk BUY

fungsi LWMA HIGH untuk SELL

dari chaet anda memanfaatkannya jadinya seperti ini... DRAIN THE BANK ... wakaka


Close all cash n collect di mid BB, untuk melihat confirmation code BBMA untuk set up lagi REE ..... siiiip lah yaaww !!


Salam om...


Boleh saya dapatkan tpl utk chart seperti di atas sebab tidak sama dengan template aqua yg saya download.


terima kasih.

