btw saya juga kepikiran sama dengan orang spanyol ini dan melakukannya juga hahahaa .. ada temannya
he he ... mudah mudahan bisa bermanfaat broo
Kalau nanti saya ada dinas ke Surabaya. Bisa Copy Darat Om Rambo ?
Biar afdol hehehee..
Melok......
lagi dinas dimana bro... kok sibuk keliling he he
Jakarta Om Rambo now
Siang om, mau nanya kalau seperti ini apakah termasuk kategori MHV?
MOhon dikoreksi kalau ada salah
ya ... TP di mid bb (untuk melihat adanya CSD atau pull back)
MHV iyu jika PA tidak bisa kembali membuat CSM
dan close di dalam LWMA sebagai signal BUY pada candle berikutnya
ingat kita hanya entry pada LWMA jangan ditempat lain
fungsi LWMA LOW untuk BUY
fungsi LWMA HIGH untuk SELL
dari chaet anda memanfaatkannya jadinya seperti ini... DRAIN THE BANK ... wakaka
Close all cash n collect di mid BB, untuk melihat confirmation code BBMA untuk set up lagi REE ..... siiiip lah yaaww !!
Salam om...
Boleh saya dapatkan tpl utk chart seperti di atas sebab tidak sama dengan template aqua yg saya download.
terima kasih.