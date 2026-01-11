Indonesian Member - page 496

bgm4441:

Salam om...


Boleh saya dapatkan tpl utk chart seperti di atas sebab tidak sama dengan template aqua yg saya download.


terima kasih.

itu bukan main templet saya broo ...

kebetulan saya mengerjakan indi dan harus trading lagi hehe... ya saya ikutkan sekalian

semua indi baru harus saya check, optm, setting dan pastikan  harus berjalan acurat sesuai kenyataan yang saya harapkan...

dan sampai sekarang belum selesai mungkin butuh 5 bulan real live ...

main real templet saya ya bbma aqua atau bbma coExp

oleh karena itu semua templet saya selalu berwarna warni... berbeda beda 

nanti kalau saya share yang punya marah marah sama saya mas broo ha ha ha

 
1225113:

ya ... TP di mid bb (untuk melihat adanya CSD atau pull back)

MHV iyu jika PA tidak bisa kembali membuat CSM

dan close di dalam LWMA sebagai signal BUY pada candle berikutnya

ingat kita hanya entry pada LWMA jangan ditempat lain 

fungsi LWMA LOW untuk BUY

fungsi LWMA HIGH untuk SELL

dari chaet anda memanfaatkannya jadinya seperti ini... DRAIN THE BANK ... wakaka


Close all cash n collect di mid BB, untuk melihat confirmation code BBMA untuk set up lagi REE ..... siiiip lah yaaww !!



Tq penjelasannya. Pertanyaan lagi,  "fungsi LWMA LOW untuk BUY, fungsi LWMA HIGH untuk SELL" ini berlaku untuk LWMA yg 5 atau 10?

 
winsu:


berlaku untuk LWMA yg 5 

 
Sahur sahur...! Demi sesuap dolar, rela bergadang tungguin gold di point TP. Naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Wkwkwk...
IMG_20200306_030714.JPG  583 kb
 
Mmm... uenakkk tenan malam ini. Abis sell dan buy lg dari sisa durian runtuh. Si opit gak mau kemana mana sih. Jgn lupa di withdrawal opitnya biar besok bs dinikmatin dan segeerrr kembali ya guys... 
IMG_20200306_232418.JPG  544 kb
 
nelayan79:
Mmm... uenakkk tenan malam ini.  durian runtuh kok satu container Broo ... ck ck ck...


 
1225113:

Booommmbastissss..... kita mkn durian runtuh yg masak dari pohonnya mlm ini bro... hahaha... gila ente, borong satu kontainer. Gk pernah diwithdrawal ya.. hahaha.... sy witgdrawal masuk ke wallet teyuusss.. td lupa shot yg sell fokus equity brow.. wkwkwk stamina harus dijaga.
 
nelayan79:
Booommmbastissss..... kita mkn durian runtuh yg masak dari pohonnya mlm ini bro... hahaha... gila ente, borong satu kontainer. Gk pernah diwithdrawal ya.. hahaha.... sy witgdrawal masuk ke wallet teyuusss.. 

lha Rebetnya aja ngga habis habis,,, kwkwkw...

 
1225113:

lha Rebetnya aja ngga habis habis,,, kwkwkw...

Hahaha😁 opit lagi.... begadang jgn begadang, kalau tidak dapat opitnya... wkwkwk😝😝
IMG_20200307_013023.JPG  488 kb
 
noooo thankyouu 😂😘
