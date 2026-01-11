Indonesian Member - page 559

Olayemi Sulaiman #:

Please, this indicator slows down my mt4, it's RAM usage is extremely high even though I use an SSD drive, 16 GB RAM core i5-6200U.  I really love the indicator but the RAM usage most times affect my trade decison because it freezes and slows down my mt4. Your assistance will be appreciated 

Tolong, indikator ini memperlambat mt4 saya, penggunaan RAM-nya sangat tinggi meskipun saya menggunakan drive SSD, inti RAM 16 GB i5-6200U. Saya sangat menyukai indikatornya tetapi penggunaan RAM paling sering memengaruhi keputusan perdagangan saya karena membeku dan memperlambat mt4 saya. Bantuan Anda akan dihargai


indi ini hanya 66 kb, saya tidak bisa menguranginya ... karena berkaitan dengan kinerja indi tersebut

sedang anda menggunakan  RAM 16 GB i5-6200U, saya kira itu sangat tidak memberatkan mt4 anda



 

