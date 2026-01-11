Indonesian Member - page 559
Please, this indicator slows down my mt4, it's RAM usage is extremely high even though I use an SSD drive, 16 GB RAM core i5-6200U. I really love the indicator but the RAM usage most times affect my trade decison because it freezes and slows down my mt4. Your assistance will be appreciated
Tolong, indikator ini memperlambat mt4 saya, penggunaan RAM-nya sangat tinggi meskipun saya menggunakan drive SSD, inti RAM 16 GB i5-6200U. Saya sangat menyukai indikatornya tetapi penggunaan RAM paling sering memengaruhi keputusan perdagangan saya karena membeku dan memperlambat mt4 saya. Bantuan Anda akan dihargai
indi ini hanya 66 kb, saya tidak bisa menguranginya ... karena berkaitan dengan kinerja indi tersebut
sedang anda menggunakan RAM 16 GB i5-6200U, saya kira itu sangat tidak memberatkan mt4 anda
X-DAILY TARGETS [tirion].mq4
Oscar alerts + arrows.mq4
glitch_index_amp_dots.mq4
qqe_pcm_smooth_new_histo_mtf__alertsarrows_nmc.mq4
qqe_advanced_alerts_arrows_nmc.mq4
qqe_advanced_combined_histo_nmc.mq4
kirshenbaum bands (alerts).mq4
step - vhf - adaptive vma(alerts + arrows).mq4
step - vhf - adaptive vma histo (alerts).mq4
supertrend_averages_amp_alerts.mq4
supertrend_averages_histo.mq4
supertrendxcandles.mq4
supertrend_averages_-_alerts_amp_candles.mq4
supertrend_averages_amp_alerts_2.mq4
supertrend_averages_amp_alerts_2.01.mq4
mt4-levelstop-reverse-vb0-4.01_alert_mtf_nmc.mq4
t3_adx_di_-di_burst_amp_mtf.mq4
asymmetric_ema_bands_oscillator-2.mq4
dollar_index_-_advanced_1.mq4dollar_index_-_advanced_1.01.mq4
trading_the_trend_-_andrew_abraham.pdf
trading_the_trend.mq4
rvi_generic.mq4