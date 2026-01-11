Indonesian Member - page 245
Hi salam kenal semua
Well come mas Ajiforex
Kita lihat di TF H4, BB Yearly Flat maka berlaku SR, terlihat begitu kuat dan lagi Higest sudah mentok tepat diatasnya..Range kita saat ini adalah Weekly dan Yearly Flat... dibawah midle BB Yearly Flat kita Brondong OP dan di m5 close Pada BB Daily Flat (lime)..... memulai dan mengakhiri harus di tempat yg Flat... hanya itu sih... kwkwkw gampang yaww... semua orang pasti bisa.... saya masih kalah sama anak anak saya jeeee .... mereka main dg sebenar benar main tanpa beban (Modal Orang tua)... Lha Ane pakai mikir ( modal sendiri dn Takut Lose).... kwkwkwkw
hajar Broo !!!... dapat deh... hehe
tambahan 33 transaksi sampai hari ini cukup siip lah yaw
numpang selonjoran sambi ngopi. . :)
monggo dipun aturi mase... ngopi ngopi... kwkwkw
Tos sambil ngopi gan nikmat
tapi istri lagi mau bikinin kopi nih haha
met akhir pekan
okey hehe keknya proyek kerja segera diselesaikan SOP% prestasi sblm tutup Buku nih... sibuk juga yach..... semoga sehat selalu Broo
Monggo akhir pekan, pasar lesu menjelang tutup tahun nggih
Sy juga newbie ni...