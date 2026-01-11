Indonesian Member - page 245

ajiforex2017:
Hi salam kenal semua 

Perkenalkan saya nuub

Well come mas Ajiforex 
 

Kita lihat di TF H4, BB Yearly Flat  maka berlaku SR, terlihat begitu kuat dan lagi Higest sudah mentok tepat diatasnya..Range kita saat ini adalah Weekly dan Yearly Flat... dibawah midle BB Yearly Flat kita Brondong OP dan di m5 close Pada BB Daily Flat (lime)..... memulai dan mengakhiri harus di tempat yg Flat... hanya itu sih... kwkwkw gampang yaww... semua orang pasti bisa.... saya masih kalah sama anak anak saya   jeeee .... mereka main dg sebenar benar main tanpa beban (Modal Orang tua)... Lha Ane pakai mikir ( modal sendiri dn Takut Lose).... kwkwkwkw

hajar Broo !!!... dapat deh... hehe

tambahan 33 transaksi sampai hari ini cukup siip lah yaw


Gross Profit:49 118.59                                             Gross Loss:18.38                                    Total Net Profit:     49 100.21
Profit Factor:2672.39                                      Expected Payoff:66.99
Absolute Drawdown:0.00                           Maximal Drawdown:9.44 (0.06%)                   Relative Drawdown: 0.06% (9.44)
             Total Trades:733                     Short Positions (won %):412 (98.30%)              Long Positions (won %):321 (99.38%)
 
numpang selonjoran sambi ngopi. . :)
 
Achmad Wijaya:
numpang selonjoran sambi ngopi. . :)

monggo dipun aturi mase... ngopi ngopi... kwkwkw

 
whiteking:

Tos sambil ngopi gan nikmat

tapi istri lagi mau bikinin kopi nih haha

met akhir pekan

Monggo Om, saya member baru dan masih belajar 
 
Monggo akhir pekan, pasar lesu menjelang tutup tahun nggih 
 
1225113:

1225113:

okey hehe keknya proyek kerja segera diselesaikan SOP% prestasi sblm tutup Buku nih... sibuk juga yach..... semoga sehat selalu Broo

Semoga mbo sehat juga.  Jgn lupa perbanyak sedekah,  masih byk yatim piatu di luar sana yg membutuhkan. 
 
7864671:
Monggo akhir pekan, pasar lesu menjelang tutup tahun nggih 
Sy juga newbie ni...  
 
nelayan79:
Sy juga newbie ni...  
sama” mas
Itu ada $1000 bonuses dr InstaForex, dah dapet lom om?
