incredible ....

naik saya OP lagi

yes yess yess ,,,,,, !!!

saatnya close all....

898584227 2019.07.10 13:44:00 sell 1.00 gold 1394.88 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:37 1394.29 0.00 0.00 0.00 59.00
898584235 2019.07.10 13:44:10 sell 1.00 gold 1394.66 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:36 1394.29 0.00 0.00 0.00 37.00
898584412 2019.07.10 13:48:01 sell 1.00 gold 1394.97 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:36 1394.29 0.00 0.00 0.00 68.00
898585076 2019.07.10 13:59:17 sell 1.00 gold 1394.72 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:35 1394.29 0.00 0.00 0.00 43.00
898585089 2019.07.10 13:59:37 sell 1.00 gold 1394.80 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:34 1394.29 0.00 0.00 0.00 51.00
898585436 2019.07.10 14:09:54 sell 1.00 gold 1395.10 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:34 1394.28 0.00 0.00 0.00 82.00
898585440 2019.07.10 14:10:37 sell 1.00 gold 1395.19 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:33 1394.28 0.00 0.00 0.00 91.00
898585443 2019.07.10 14:10:52 sell 1.00 gold 1395.33 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:33 1394.29 0.00 0.00 0.00 104.00
898585445 2019.07.10 14:11:09 sell 1.00 gold 1395.51 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:32 1394.29 0.00 0.00 0.00 122.00
898585447 2019.07.10 14:11:42 sell 1.00 gold 1395.63 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:31 1394.31 0.00 0.00 0.00 132.00
898585469 2019.07.10 14:14:00 sell 1.00 gold 1395.41 0.00 0.00 2019.07.10 15:10:30 1394.31 0.00 0.00 0.00 110.00
 

waaaawww...... baru aja OP Buy karena candle close didalam BB,, langsung di bawa kabuuuuuu......r



898586240 2019.07.10 15:24:52 buy 1.00 gold 1392.22 0.00 0.00 2019.07.10 15:40:51 1406.06 0.00 0.00 0.00 1 384.00
898586279 2019.07.10 15:26:37 buy 1.00 gold 1392.41 0.00 0.00 2019.07.10 15:34:28 1407.07 0.00 0.00 0.00 1 466.00
898586357 2019.07.10 15:29:53 buy 1.00 gold 1392.31 0.00 0.00 2019.07.10 15:40:12 1405.63 0.00 0.00 0.00 1 332.00



 

Aku golek koretane Euro ae Om...

soale mau mbesuk dulur mlebu RS...


koretan EU


Koyok e iki sek gapura selamat datang....

Isu cutting suku bunga tambah kuat, 25 bps...

Koyok e kuat ngangkat 100 - 150 pips maneh..

Sesuk mbalik o yo Om, ojo kabur ae, nunggu retest, wkwkk...

 
ditungu ditunggu ... nambah sedikit lagi kwkwkw....

saatnya close.... krn m15 tepat di suport BB lower wikiwiki...


masih sisa satu ... naik retest ambil sell lagi.. dan close.... selesai NGopi lagi.... kwkwkw

kita tunggu apakah H4 harga memantul dari EMA 50  ke LWMA 5 dan LWMA 10 High.... kita tunggu sambil ngopi .... hehe

898594473 2019.07.11 02:34:46 sell 1.00 gold 1420.11 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:17 1406.76 0.00 0.00 1.08 1 335.00
898594474 2019.07.11 02:35:12 sell 1.00 gold 1420.26 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:14 1406.74 0.00 0.00 1.08 1 352.00
898594483 2019.07.11 02:37:46 sell 1.00 gold 1420.49 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:53 1406.74 0.00 0.00 1.08 1 375.00
898594485 2019.07.11 02:38:04 sell 1.00 gold 1420.70 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:13 1406.67 0.00 0.00 1.08 1 403.00
898594488 2019.07.11 02:38:38 sell 1.00 gold 1420.93 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:12 1406.67 0.00 0.00 1.08 1 426.00
898594493 2019.07.11 02:40:24 sell 1.00 gold 1421.50 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:12 1406.67 0.00 0.00 1.08 1 483.00
898594507 2019.07.11 02:41:23 sell 1.00 gold 1421.15 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:11 1406.67 0.00 0.00 1.08 1 448.00
898594584 2019.07.11 03:01:56 sell 1.00 gold 1422.01 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:11 1406.67 0.00 0.00 1.08 1 534.00
898622996 2019.07.12 07:40:05 sell 1.00 gold 1407.57 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:52 1406.76 0.00 0.00 0.00 81.00
898623219 2019.07.12 07:56:55 sell 1.00 gold 1407.12 0.00 0.00 2019.07.12 08:20:10 1406.65 0.00 0.00 0.00 47.00
898624003 2019.07.12 08:30:40 sell 1.00 gold 1406.89 0.00 0.00 2019.07.12 08:42:25 1406.39 0.00 0.00 0.00 50.00


 
Hallo perkenalkan saya Dedis Lesmana dari purwakarta
 

okey sesuai prediksi ... ternyata benar memantul

ambil Broo,,, dan ngopi lagii,,, siiiip lah hehe

898624439 2019.07.12 09:03:10 buy 1.00 gold 1406.14 0.00 0.00 2019.07.12 11:03:50 1410.60 0.00 0.00 0.00 446.00
898624664 2019.07.12 09:23:04 buy 1.00 gold 1406.52 0.00 0.00 2019.07.12 11:03:50 1410.61 0.00 0.00 0.00 409.00
898624680 2019.07.12 09:27:12 buy 1.00 gold 1406.90 0.00 0.00 2019.07.12 11:03:49 1410.61 0.00 0.00 0.00 371.00
898624694 2019.07.12 09:28:33 buy 1.00 gold 1406.92 0.00 0.00 2019.07.12 11:03:49 1410.56 0.00 0.00 0.00 364.00
 
Jurus Mantul-matul e hebat Om, wkwkk...

Aku nyawang ae wis...hehee...

Ngamatin Om Boss pake jurus Mantul-Mantul kayaknya uenakk tenann... hahaa..

EU kayanya lagi galau nih, gara-gara ECB juga pingin nurunin suku bunga...

Enak pake EMA 50 aja lah, mumet kalo ngomongin suku bunga, wkwkk...


Selamat datang Mas Dedi...
Ayo, ramai kan... :)

 
hahaha... tehnical wae masBrooo... jurus mondar mandir LWMA .. ben ora mumeet ... kwkwkw

 
Siaapp, Om Bosss...

# Jurus baru lagi nih, Mondar-mandir, wkwkkk... 

 
turun lagi.... kita ambil buy lagi... hehehe 

Close...!!! kaburrr hahaha..... jika turun ambil lagi... kaburrrr ... kwkwkw


898629698 2019.07.12 12:21:17 buy 1.00 gold 1406.99 0.00 0.00 2019.07.12 14:01:59 1407.44 0.00 0.00 0.00 45.00
898629702 2019.07.12 12:21:27 buy 1.00 gold 1406.71 0.00 0.00 2019.07.12 14:01:58 1407.44 0.00 0.00 0.00 73.00
898629716 2019.07.12 12:22:05 buy 1.00 gold 1406.58 0.00 0.00 2019.07.12 14:01:58 1407.46 0.00 0.00 0.00 88.00
898629732 2019.07.12 12:22:37 buy 1.00 gold 1406.29 0.00 0.00 2019.07.12 13:23:47 1406.30 0.00 0.00 0.00 1.00
898629740 2019.07.12 12:22:52 buy 1.00 gold 1405.77 0.00 0.00 2019.07.12 13:23:46 1406.32 0.00 0.00 0.00 55.00
898629759 2019.07.12 12:23:08 buy 1.00 gold 1405.49 0.00 0.00 2019.07.12 13:23:46 1406.32 0.00 0.00 0.00 83.00
898630845 2019.07.12 13:28:27 buy 1.00 gold 1406.44 0.00 0.00 2019.07.12 14:01:57 1407.46 0.00 0.00 0.00 102.00
898631007 2019.07.12 13:38:52 buy 1.00 gold 1406.27 0.00 0.00 2019.07.12 14:01:57 1407.49 0.00 0.00 0.00 122.00
898631033 2019.07.12 13:40:16 buy 1.00 gold 1406.16 0.00 0.00 2019.07.12 14:01:56 1407.49 0.00 0.00 0.00 133.00



