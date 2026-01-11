Indonesian Member - page 460
incredible ....
naik saya OP lagi
yes yess yess ,,,,,, !!!
saatnya close all....
waaaawww...... baru aja OP Buy karena candle close didalam BB,, langsung di bawa kabuuuuuu......r
Aku golek koretane Euro ae Om...
soale mau mbesuk dulur mlebu RS...
Koyok e iki sek gapura selamat datang....
Isu cutting suku bunga tambah kuat, 25 bps...
Koyok e kuat ngangkat 100 - 150 pips maneh..
Sesuk mbalik o yo Om, ojo kabur ae, nunggu retest, wkwkk...
ditungu ditunggu ... nambah sedikit lagi kwkwkw....
saatnya close.... krn m15 tepat di suport BB lower wikiwiki...
masih sisa satu ... naik retest ambil sell lagi.. dan close.... selesai NGopi lagi.... kwkwkw
kita tunggu apakah H4 harga memantul dari EMA 50 ke LWMA 5 dan LWMA 10 High.... kita tunggu sambil ngopi .... hehe
okey sesuai prediksi ... ternyata benar memantul
ambil Broo,,, dan ngopi lagii,,, siiiip lah hehe
Jurus Mantul-matul e hebat Om, wkwkk...
Aku nyawang ae wis...hehee...
Ngamatin Om Boss pake jurus Mantul-Mantul kayaknya uenakk tenann... hahaa..
EU kayanya lagi galau nih, gara-gara ECB juga pingin nurunin suku bunga...
Enak pake EMA 50 aja lah, mumet kalo ngomongin suku bunga, wkwkk...
Selamat datang Mas Dedi...
Ayo, ramai kan... :)
hahaha... tehnical wae masBrooo... jurus mondar mandir LWMA .. ben ora mumeet ... kwkwkw
Siaapp, Om Bosss...
# Jurus baru lagi nih, Mondar-mandir, wkwkkk...
turun lagi.... kita ambil buy lagi... hehehe
Close...!!! kaburrr hahaha..... jika turun ambil lagi... kaburrrr ... kwkwkw