oh kalo itu aku biasa lewat exchanger biasa cuman receh...
caranya gimana?
saya pake debet mandiri gold gagal
tapi klo pake cc gak tau lagi (cc gak kepake wkwkwkw [maklum wong ndeso cc ra payu])
btw klo wd via cc trus ngambil uangnya gimana?
apa bisa di tarik tunai?
aku lagi coba pake webmoney, udah masuk sih ke webmoneynya, tinggal gimana masuknya ke bank lokal, rencana mo pake changer kiosinet dot com,
ada yang punya rekomendasi changer terpercaya?
ada yang pernah pake kiosinet?
Hari ini coba withdraw pake kartu debitnya Jenius (visa), bisa dan langsung masuk, mantap !!!
sekedar info ratenya lumayan tinggi Rp 14420/$
wes ga perlu paypal lagi
Jenius btpn?
mantab... thanks infonya... pakenya kurs tengah ya... kalo paypal kan kurs bawah..
caranya gimana?
biasa jual lewat sentra gold..
mantab
suwun infone
sekalian sharing
tadi ngurusi uang yang nyantol di mandiri
maksudku dari web money di ke bank mandiri
karena lama gak masuk ke rekening lalu saya coba urus ke bank mandiri
saya tanya ke web money mendapat jawaban sudah dikirim dan dapat bukti berupa nomor ARN
setelah itu saya datang ke bank mandiri
ternyata saya dihubungkan langsung ke call center
setelah proses ternyata di beritahu bahwa proses bisa memakan waktu antara 1 sampai 60 hari... [modar tenan nek nganti 2 bulan :D]
ternyata malam ini sudah masuk [Alhamdulillah]