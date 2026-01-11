Indonesian Member - page 537

Fatchur Rochman:

oh kalo itu aku biasa lewat exchanger biasa cuman receh...

caranya gimana?

 
Seya dari bogor indonesia
 
Umar Ismail:
saya pake debet mandiri gold gagal
tapi klo pake cc gak tau lagi (cc gak kepake wkwkwkw [maklum wong ndeso cc ra payu])
btw klo wd via cc trus ngambil uangnya gimana?
apa bisa di tarik tunai?

aku lagi coba pake webmoney, udah masuk sih ke webmoneynya, tinggal gimana masuknya ke bank lokal, rencana mo pake changer kiosinet dot com, 

ada yang punya rekomendasi changer terpercaya? 

ada yang pernah pake kiosinet?

 
Hari ini coba withdraw pake kartu debitnya Jenius (visa), bisa dan langsung masuk, mantap !!! 

sekedar info ratenya lumayan tinggi Rp 14420/$

wes ga perlu paypal lagi

 
Untuk yg mau withdraw, buka account Jenius saja, gampang sih, ada di mall2
 
Jenius btpn?
 
Bobby Prabowo:
Jenius btpn?
Iya
 
mantab... thanks infonya...  pakenya kurs tengah ya... kalo paypal kan kurs bawah.. 

 
Umar Ismail:

caranya gimana?

biasa jual lewat sentra gold..

 
mantab 
suwun infone

sekalian sharing
tadi ngurusi uang yang nyantol di mandiri
maksudku dari web money di ke bank mandiri
karena lama gak masuk ke rekening lalu saya coba urus ke bank mandiri
saya tanya ke web money mendapat jawaban sudah dikirim dan dapat bukti berupa nomor ARN

setelah itu saya datang ke bank mandiri 
ternyata saya dihubungkan langsung ke call center
setelah proses ternyata di beritahu bahwa proses bisa memakan waktu antara 1 sampai 60 hari... [modar tenan nek nganti 2 bulan :D]
ternyata malam ini sudah masuk [Alhamdulillah]


 

