Pokoknya mau naik mau turun, tarik mangg.... hahaa
Ntar lah OP yang lain, sementara fokus belajar EU..
Atau kalo peluang profitnya besar, OP di EU terus aja ya, kan tinggal gede in size aja, profitnya juga bisa tambah banyak..wkwkkkk
jika Pokoknya mau naik mau turun, tarik mangg.... Bisa bisa kena MC Broo ....
dapurnya tidak goyang kimpul... kwkwkw
hanya posisi tertentu aja yang bisa di tarik mang kalau hanya EURUSD aja bisa lama ngga trading Broo.. hehe
Aslinya BBMA itu trading 1 pair,,, tidak berbagai pair entrynya
kita harus maping semua Pair lalu kita cari validnya lalu kita trading 1 Pair saja... biar ngga bingung ngawasinnya jika ada di EURUSD kita ambil dan fokus EURUSD saja
Lain master lain newbie Mas bro...
Kalo master tau kapan saat yang tepat mau naik atau mau turun, jadi aman selalu tarik mang nya...hehee
Kalo newbie fokus 1 pair Mas Bro, biar ngga binun binti galau, wkwkkk.....
Tarik terus mang....
Jangan lupa ngopi...hahaa..
ini kopinya Banyak masBroo Kalau malam pake Kopi jahe biar ngga masuk angin, kalau siang gini pake kopi Tubruk Dampit wekeke
kok kayak pak stpam ya? haha
muantep om.. USDCHF nya baru mulai berangkat nih. UJ ketinggalan kereta.
Weekly - Reentry
Daily - Re-entry
H4 - Extreme
H1 - nunggu close CSAK biar mkn afdol
bener ga ya interpretasi pola bbma nya?
klo miss lagi, abis kebon ama sawah lg neh.. wkwkwk
Nurut aku ya bro, jangan di pake nih, cuman pingin ikut nimbrung aja, hihiii...
Di D1 aku sependapat, ekstrem dan TPW nya, tapi kandel retest harusnya setelah kandel reversal. Mungkin kandel naik ke 2 sudah termasuk retest..
di H4 bukan ekstrem karena LWMA masih di dalam BB, tapi memang ada pola rejection di top band BB..
Mudah-mudahan ga tambah bingung, heheee...
# Sori kalo ada yang salah..
Untuk USDCHF saya masih menunggu CS dibawah EMA 50 H4 kalau sell Broo
Di H1 masih PULL BACK mudah mudahan Retest LWM5 Baru turun
Siang malam ngopi terus Mas Bro, sambil udut dan cek BBMA, enak tenan..
Mantan satpam Om...wkwkkk..
Ini nih yang mantap...heheee...
Singkat, padat, akurat..Nanti ikutan OP ah, hihiii...
Yang seneng EA, sebenarnya Om Master sudah banyak posting EA di depan...
Kalo ada yang mau coba ini, silakan download EA nya di situs ini, tinggal ketik nama EA nya aja di pencarian..
Test Januari sampe juni, 5 bulan, profit lumayan, hampir 500%...
Tapi di BT 2 tahun, MC.... wkwkkk
Monggo, kalo ada yang mau coba seting parameter dan hasilnya lebih bagus, saling share disini...
( Kalo ga mau share, mudah-mudahan MC, hahaa... )
Maklum, masih newbie suka ngga ikhlas...
Yang seneng EA, sebenarnya Om Master sudah banyak posting EA di depan...
Dengan meningkatkan size, risk ke 50%, profit juga berlipat jadi 8000 an (1600 %), dengan maksimal DD 50% lebih dikit...wkkk
Oia, EA ini ada mbak marti nya, kalo ngga mau pake mba marti tinggal set ke 0 aja atau multiply nya 1...
Peluang profitnya cukup tinggi hampir 80%, tapi hanya berlangsung 5 bulan kemarin aja..
Kalo aku, aku close aja lah, suka takut kalo mau ada news, mumpung lagi opit, wkwkkk...