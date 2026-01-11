Indonesian Member - page 435

New comment
 
Agung Siswanto:

Pokoknya mau naik mau turun, tarik mangg.... hahaa

Ntar lah OP yang lain, sementara fokus belajar EU..

Atau kalo peluang profitnya besar, OP di EU terus aja ya, kan tinggal gede in size aja, profitnya juga bisa tambah banyak..wkwkkkk


jika Pokoknya mau naik mau turun, tarik mangg.... Bisa bisa kena MC Broo .... 

dapurnya tidak goyang kimpul... kwkwkw

hanya posisi tertentu aja yang bisa di tarik mang kalau hanya EURUSD aja bisa lama  ngga trading Broo.. hehe

Aslinya BBMA itu trading 1 pair,,, tidak berbagai pair entrynya 

kita harus maping semua Pair lalu kita cari validnya lalu kita trading 1 Pair saja... biar ngga bingung ngawasinnya jika ada di EURUSD kita ambil dan fokus EURUSD saja

 
1225113:


jika Pokoknya mau naik mau turun, tarik mangg.... Bisa bisa kena MC Broo .... 

dapurnya tidak goyang kimpul... kwkwkw

hanya posisi tertentu aja yang bisa di tarik mang kalau hanya EURUSD aja bisa lama  ngga trading Broo.. hehe

Lain master lain newbie Mas bro...
Kalo master tau kapan saat yang tepat mau naik atau mau turun, jadi aman selalu tarik mang nya...hehee

Kalo newbie fokus 1 pair Mas Bro, biar ngga binun binti galau, wkwkkk.....

Tarik terus mang....

Jangan lupa ngopi...hahaa..

 
Agung Siswanto:

Lain master lain newbie Mas bro...
Kalo master tau kapan saat yang tepat mau naik atau mau turun, jadi aman selalu tarik mang nya...hehee

Kalo newbie fokus 1 pair Mas Bro, biar ngga binun binti galau, wkwkkk.....

Tarik terus mang....

Jangan lupa ngopi...hahaa..

ini kopinya Banyak masBroo Kalau malam pake Kopi jahe biar ngga masuk angin, kalau siang gini pake kopi Tubruk Dampit wekeke

kok kayak pak stpam ya? haha

 
heavyrappa:

muantep om.. USDCHF nya baru mulai berangkat nih. UJ ketinggalan kereta.

Weekly - Reentry

Daily - Re-entry

H4 - Extreme

H1 - nunggu close CSAK biar mkn afdol

bener ga ya interpretasi pola bbma nya? 

klo miss lagi, abis kebon ama sawah lg neh.. wkwkwk


Nurut aku ya bro, jangan di pake nih, cuman pingin ikut nimbrung aja, hihiii...

Di D1 aku sependapat, ekstrem dan TPW nya, tapi kandel retest harusnya setelah kandel reversal. Mungkin kandel naik ke 2 sudah termasuk retest..

di H4 bukan ekstrem karena LWMA masih di dalam BB, tapi memang ada pola rejection di top band BB..

Mudah-mudahan ga tambah bingung, heheee...


# Sori kalo ada yang salah..

 
heavyrappa:

muantep om.. USDCHF nya baru mulai berangkat nih. UJ ketinggalan kereta.

Weekly - Reentry

Daily - Re-entry

H4 - Extreme

H1 - nunggu close CSAK biar mkn afdol

bener ga ya interpretasi pola bbma nya? 

klo miss lagi, abis kebon ama sawah lg neh.. wkwkwk


Untuk USDCHF saya masih menunggu CS dibawah EMA 50 H4 kalau sell Broo

Di H1 masih PULL BACK mudah mudahan Retest LWM5 Baru turun


 
1225113:

ini kopinya Banyak masBroo Kalau malam pake Kopi jahe biar ngga masuk angin, kalau siang gini pake kopi Tubruk Dampit wekeke

kok kayak pak stpam ya? haha

Siang malam ngopi terus Mas Bro, sambil udut dan cek BBMA, enak tenan..

Mantan satpam Om...wkwkkk..

 
1225113:

Untuk USDCHF saya masih menunggu CS dibawah EMA 50 H4 kalau sell Broo


Ini nih yang mantap...heheee...

Singkat, padat, akurat..

Nanti ikutan OP ah, hihiii...
 

Yang seneng EA, sebenarnya Om Master sudah banyak posting EA di depan...

Kalo ada yang mau coba ini, silakan download EA nya di situs ini, tinggal ketik nama EA nya aja di pencarian..


EU Test


Test Januari sampe juni, 5 bulan, profit lumayan, hampir 500%...

Tapi di BT 2 tahun, MC.... wkwkkk

Monggo, kalo ada yang mau coba seting parameter dan hasilnya lebih bagus, saling share disini...
( Kalo ga mau share, mudah-mudahan MC, hahaa... )
Maklum, masih newbie suka ngga ikhlas...

 
Agung Siswanto:

Yang seneng EA, sebenarnya Om Master sudah banyak posting EA di depan...


Dengan meningkatkan size, risk ke 50%, profit juga berlipat jadi 8000 an (1600 %), dengan maksimal DD 50% lebih dikit...wkkk


BT 2


Oia, EA ini ada mbak marti nya, kalo ngga mau pake mba marti tinggal set ke 0 aja atau multiply nya 1...

Peluang profitnya cukup tinggi hampir 80%, tapi hanya berlangsung 5 bulan kemarin aja..

 
IHK Jerman dan news Swiss yang berpengaruh pada pair EU 30 menit dan 1 jam lagi keluar, pasang sabuk pengaman...hehee..
Kalo aku, aku close aja lah, suka takut kalo mau ada news, mumpung lagi opit, wkwkkk...
1...428429430431432433434435436437438439440441442...614
New comment