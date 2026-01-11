Indonesian Member - page 434
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Mantab nih ea jenis apa ya, martiyem atau karto toying
Pake ea butuhnya modal biasanya gede, bisa habis jual sapi Bener
Bener Mas Bro, Pake Mbak Marti, tapi goyangannya mantap, tes 2 taun masih ok, saking mantapnya nih, goyangannya bisa bikin MC, hehee...
Cuman mau nunjukin kalo dari 1 pair kita bisa profit konsisten...
Nah, sekarang lanjut kita cari cara yang aman buat nyari profit... Belajar bareng BBMA OA...
Misi mas baru join nih, boleh minta saranya mas? EA yang gampang di pake di modal kecil hehehe
makasih, salam sukses mas
Ok, lanjut belajar bareng Mas Bro...
Balik lagi rencana awal, aku fokus ke EU aja, 1 aja masih binun, lebih dari 1, jadi binun kuadrat, wkkkk..
Aku buat garis level buy dan sell, biar enak...
Tren naik berlanjut, D1 masih berlangsung proses ekstrem di tengah momentum. Kalo kandel hari ini close di atas LWMA 5 high, ada kemungkinan momentum berlanjut, sell level dihapus... Kalo LWMA 5 high dan band atas ngga tembus, ada kemungkinan membentuk MHV..
Buy level di LWMA 5 low, kalo kita liha kandel D1 kemarin, LWMA 10 high bisa di buat OP buy, setelah di cek, di H4 juga menunjukkan level reentry.. Tapi di gold ternyata PA menembus level LWMA 5 low dan mendekati LWMA 10, jadi level reentry.. ( ini buat evaluasi kemarin)
H4 masih berada di tren naik, 3 kandel terakhir close di atas LWMA 10 high..
H1 terjadi ekstrem dan sedang membentuk MHV..
Karena level buy masih jauh, kita cari sinyal sell, kalo melihat TF H1 sekarang juga bisa sell, karena mulai terbentuk MHV dan harga di area LWMA high dan konfirmasi M15 mulai membentuk ekstrem, jadi sinyal sell valid.. kita tunggu proses ekstrem M15 valid dan OP sell..
Karena OP sell ini melawan tren utama, jadi kita pending dulu, buka-buka jiplakan dan belajar analisa lagi,, wkwkkkk
Wah analisa kemarin ternyata bener ya....
Sayang disimpulkan pending OP sell, maklum masih newbie, serba ragu, wkwkkk...
Untuk hari ini...
Daily masuk area reentry buy.. H4 terjadi kandel momentum, close kandel di luar BB band bawah... Kandel H4 sekarang membentuk reversal, liat close nya nanti..
H1 ekstrem, M 15 set up lengkap BBMA, jadi ga ragu dah buka posisi buy,,, target sesuai LWMA high daily..
Oia, evaluasi analisa kemarin, masalahnya OP sell yang direncanakan berdasarkan MHV, dan MHV yang valid ini memang sulit ditentukan posisinya, bisa aja terus naik atau terus turun, tapi masih di dalam BB..
kek lagu ndang dut...
Zug ijag ijug ijag ijug... kereta berangkat
Zug ijag ijug ijag ijug... hatiku gembiraa
Tak tung...
Gendang duttt....
Goyang terus...hehehee
Tak tung...
Gendang duttt....
Goyang terus...hehehee
Sepertinya LWMA high/ low membentuk semacam mini BB di dalam BB,,
Jadi, rencana close position kalo close kandel H1 di LWMA low, menunjukkan harga masih pingin turun, ada kemungkinan kandel H4 close di luar BB, momentum di H4 berlanjut...
Mungkin juga H1 membentuk pola MHV di harga yang lebih rendah..
Enak juga ya pake BBMA, resiko nya kecil, kita OP dan close patokannya posisi close kandel terhadap LWMA, hehee..
Sepertinya LWMA high/ low membentuk semacam mini BB di dalam BB,,
Jadi, rencana close position kalo close kandel H1 di LWMA low, menunjukkan harga masih pingin turun, ada kemungkinan kandel H4 close di luar BB, momentum di H4 berlanjut...
Mungkin juga H1 membentuk pola MHV di harga yang lebih rendah..
Enak juga ya pake BBMA, resiko nya kecil, kita OP dan close patokannya posisi close kandel terhadap LWMA, hehee..
Iyyaaa ... kek beginian (The Power of BBMA) reTest ammbbiil yang banyak mangg .... kwkwkw
Iyyaaa ... kek beginian (The Power of BBMA) reTest ammbbiil yang banyak mangg mang.... kwkwkw
Pokoknya mau naik mau turun, tarik mangg.... hahaa
Ntar lah OP yang lain, sementara fokus belajar EU..
Atau kalo peluang profitnya besar, OP di EU terus aja ya, kan tinggal gede in size aja, profitnya juga bisa tambah banyak..wkwkkkk
hallo, slm knl.. maaf anggota br ,🤭
Salam kenal Mas Bro, lama atau baru, semua welcome.. :)
Iyyaaa ... kek beginian (The Power of BBMA) reTest ammbbiil yang banyak mangg .... kwkwkw
muantep om.. USDCHF nya baru mulai berangkat nih. UJ ketinggalan kereta.
Weekly - Reentry
Daily - Re-entry
H4 - Extreme
H1 - nunggu close CSAK biar mkn afdol
bener ga ya interpretasi pola bbma nya?
klo miss lagi, abis kebon ama sawah lg neh.. wkwkwk