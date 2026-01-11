Indonesian Member - page 431
Kok balik lagi pake PA ya,
kalau market kek gitu pake BBMA apa gak jos
PA, maksudku price action Mas Bro, kalo naik turun gitu terus kan enak...?
tinggal buat kotak, siap mancing, wkwkkk...
Analisa pake BBMA masih terus berlanjut Mas Bro, sampe nemu cara yang hasilkan profit...
Sekalian nanti sampe in salamnya Om Master kalo sudah nemu... wkwkkk
Ok, lanjut belajar bareng Mas Bro...
Balik lagi rencana awal, aku fokus ke EU aja, 1 aja masih binun, lebih dari 1, jadi binun kuadrat, wkkkk..
Aku buat garis level buy dan sell, biar enak...
Tren naik berlanjut, D1 masih berlangsung proses ekstrem di tengah momentum. Kalo kandel hari ini close di atas LWMA 5 high, ada kemungkinan momentum berlanjut, sell level dihapus... Kalo LWMA 5 high dan band atas ngga tembus, ada kemungkinan membentuk MHV..
Buy level di LWMA 5 low, kalo kita liha kandel D1 kemarin, LWMA 10 high bisa di buat OP buy, setelah di cek, di H4 juga menunjukkan level reentry.. Tapi di gold ternyata PA menembus level LWMA 5 low dan mendekati LWMA 10, jadi level reentry.. ( ini buat evaluasi kemarin)
H4 masih berada di tren naik, 3 kandel terakhir close di atas LWMA 10 high..
H1 terjadi ekstrem dan sedang membentuk MHV..
Karena level buy masih jauh, kita cari sinyal sell, kalo melihat TF H1 sekarang juga bisa sell, karena mulai terbentuk MHV dan harga di area LWMA high dan konfirmasi M15 mulai membentuk ekstrem, jadi sinyal sell valid.. kita tunggu proses ekstrem M15 valid dan OP sell..
Karena OP sell ini melawan tren utama, jadi kita pending dulu, buka-buka jiplakan dan belajar analisa lagi,, wkwkkkk
Bener Mas Bro, mancing pake BB, enak tenan...
Nanti kalo ketemu mid BB mendatar mau di coba ah... hahaa
Review EU 2 hari kemarin, ternyata halte yang aman adalah LWMA low di H4 dan MA 50 di H1..
Jadi, nantinya ngga ragu-ragu OP di titik-titik itu, dengan catatan MA 50 jauh dari mid BB di TF H4... gitu kali...
Pagi.. Saya baru gabung disni, mohon bimbingan ny soal ny msh sedikit bingung
Pagi mbak..
Aku kasih bimbingan pertama ya, kalo ada sesuatu yang membuat binggung, coba klik gambar kaca pembesar di pojok kanan atas, terus ketik apa yang bikin binggung.. Jelas kan mbak..
Kalo masih ada yang kurang jelas, nanti om-om master disini banyak yang baik hati dan akan bantu..
kabar baik baik selalu ... terima kasih....
mas Broo .... warna lime dan red pada Tulisan itu berdasarkan trend apa ?
Mantap fundamental nya bro....
Kita fokus di teknis dulu nih, dengan target yang kecil2 aja, hehee...
Jadi apakah bull selasa sampai jumat akan lanjut mas Agung ?
Kalo yang dimaksud trend naik, aku patokannya EMA 50 aja Mas Bro, klo estimasi sampe jum'at, mungkin Om-om yang ngerti fundamental tuh yang paham... Kata mas Heavy sih, dolar masih kuat sampe nanti klo ada berita negatif dari FOMC.. Baru dolar lemah
Klo mingguan mungkin ngikutin EMA 50 H4, masih bullish.
yang bagus cari peluang buy buy dan buy, kata om Master gitu..
Kayanya Donchian mirip banget sama BB ya... Lebih rapi lagi..