Wah, bener nih, jadi break down..
Aneh ya, news US pada merah, EU malah break down, wkwkkk....
Siap cari peluang sell..
TF H4 mulai crossing mid BB, H1 mulai momentum LWMA low keluar band bawah, liat kandel close nanti untuk mastiin..
Karena LWMA low keluar band bawah, berarti akan terjadi ekstrem, yang berarti PA akan kembali naik... Jadi penurunannya koreksi aja nih...
Pastinya mungkin nunggu hasil news besok... Tapi news dolar malam ini pada merah, EU malah drop... haduhhhh.... tambah binun, hahaha...
Tidur aja lah, besok dilanjut cek n ricek lagi...
Baru nyadar, XAU membentuk triple top...?
Pengantar tidur..
https://www.youtube.com/watch?v=PVyPGa-pacE
EU kena sentimen negatif kan tadi sore ada pidato ECB Draghi (di PA keliatan candle ketiga H4 hari ini membentuk doji di dkt high), candle ke-4 nya (TF H4) pas market US open, tampak EU Dollar terkoreksi mungkin akibat market jadi ragu mo spekulasi pelemahan Dollar lebih lanjut, karena tidak yakin dng sinyal cut suku bunga di FOMC Meeting pekan depan. Alhasil PA di EURUSD jadi sedikit kacaw, butuh keberanian buat Buy EU. Candle H4 skrg hammer, tapi masih rada jauh ke open H4 sebelumnya yg merah tebel. hehhe
Note: ini hanya interpretasi saya saja baca sentimen market.
Ia nih, aku ga punya keberanian itu, jadinya udah OP buy aku close aja lh, wkwkkk...
Mantap analisanya Bro, sering-sering ngupas kandel stik, biar ikutan belajar formasi kandel stik dan cek pengaruhnya ke PA...
weeklynya juga masih ragu nih, mau kemana..
ttp lebih strong EU nya dibanding GBP kemarin, EU kena sentimen negatif ECB Draghi aja masih tahan support 1.1300 nya, lha GBP jebol dibawah 1.2700 kena sentimen negatif data manufaktur Inggris, baru pulih hari berikutnya. uda keburu abis kebon abis sawah. Dan skrg candle H4 GBP merah bgt gara2 ketakutan isu Hard Brexit.
Tapi biasanya trend klo mmg lagi naik, news jelek pun cmn bikin geli2 dan kemudian lanjutin trend besarnya om bro.. wkwk
geli-geli enak ya bro..? wkwkkk...
Yang sabar bro, jangan sampe jual kebo kambing lagi, kata orang ingat MM nya..
Kalo Euro gerakannya alus, jadi enak buat belajar... makanya aku fokus euro aja..
tuh, sekarang kayanya bener-bener mau turun nih.. besok cari peluang sell.. sekarang tidur... zzzzz...
Tes EA temen:
Tuh, dari 1 pair sudah bisa bikin kaya... hehe
modelling quality nya kok N/A bro
kek lagu ndang dut...
Zug ijag ijug ijag ijug... kereta berangkat
Zug ijag ijug ijag ijug... hatiku gembiraa
Mantab nih ea jenis apa ya, martiyem atau karto toying
Pake ea butuhnya modal biasanya gede, bisa habis jual sapi
Monggo diuraikann maksudnya Open Day atau Dayx, mungkin bisa sekalian ditambahkan