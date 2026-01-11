Indonesian Member - page 432
Kalo yang dimaksud trend naik, aku patokannya EMA 50 aja Mas Bro, klo estimasi sampe jum'at, mungkin Om-om yang ngerti fundamental tuh yang paham... Kata mas Heavy sih, dolar masih kuat sampe nanti klo ada berita negatif dari FOMC.. Baru dolar lemah
Klo mingguan mungkin ngikutin EMA 50 H4, masih bullish.
yang bagus cari peluang buy buy dan buy, kata om Master gitu..
kebalik om bro.. sekarang positioning Dollar lemah krn antisipasi cut suku bunga. Kecuali pas FOMC meeting minggu depan, kalau ada kejutan tidak jadi sinyal pangkas suku bunga baru Trend Dollar nya bisa balik menguat banyak. Tapi keliatannya PA juga udah mencerminkan positioning fundamental. Jng lupa dalam setiap pelemahan Dollar, ada koreksi nya juga ditandai dng retest area2 LWMA,mid BB, dsb.
Gold lagi cihuuuiy... tariiiik lagi mang.....
Oia sih bro, kebalik aku ngomongnya, terlalu fokus ke BBMA OA sih, jadi ga nyambung kalo ngomongin FOMC... wkwkk
Terima kasih koreksinya Mas Bro Heavy..
Itu, lengkapnya Mas Deri, fundamentalnya dari sisi dolar...
Intinya jangan takut salah ikutan nulis di forum ini, om-om para master yang baik hati akan ngelurusin kalo ada yang bengkok, hehee..
(Biar aku tambah banyak temen ngobrol di forum ini, bareng sesama newbie bisa belajar sambil praktek, hehee...)
Ayo, temen newbie yang lain, ikutan nulis dong, biar rame, topiknya ngga BBMA juga gapapa, tapi aku respon BBMA OA aja.. wkwkk
Tarik terusss... sampe putusss.... wkwkkk...Awas om, ada gejala break down XAU dan EU...
Mantap om...
ashiaapp.. gak ada matinya nih si om. Itu sempet OP di area 1328 an, meski di TF H4 harga nya masih di bawah MID BB? apa waktu ngambil OP nya pakai CSAK di H1 om?
Betul tuh.. andanya sudah pinter hehe... dan Ema 50 untuk melihat Trend kuat di H1... jangan ragu ragu ambil aja....
Tarik terusss... sampe putusss.... wkwkkk...Awas om, ada gejala break down XAU dan EU...
Mulai nunjem nih, Eu dan Xau..
Betul tuh.. andanya sudah pinter hehe... dan Ema 50 untuk melihat Trend kuat di H1... jangan ragu ragu ambil aja....
Yang belum pinter, update terus... biar dikoreksi dan ikutan pinter, wkwkk...
(ngaku, hehee..)
IHK US pada merah, dolar lemah lagi.. Cari peluang buy..
Tariiikkk Mannggg..... wkwkkk
Break down batal..
Buy yang aman di area LWMA 10 high D1?
News red line besok sore IHK Jerman, malemnya tingkat pengangguran US, wah seru nih...
Kayanya disini nih, seninya forex, LWMA 10 low H4 halte yang bagus buat buy, pas di EMA 50 H1, tapi mau ada news dan setelah news lewat, bus nya jg sudah berangkat, wkwkkk...
Wah, kok sudah nunjem lagi ya... apa sudah waktunya turun si EU ya..? Mau OP malah takut, jadi binun, hihiii...