Fatchur Rochman:

iya sama pake mandiri visa... mungkin kalo bca mau ya.... 

ga tahu,,

mgkin ada teman lain ?

 
hallo indonesia !!!
 
sepertinya mulai.lagi nih ......
(susah WD)

Rajin2 sedot, bro sis ....
jgn numpuk harta di sini ;)
buruan...

https://www.mql5.com/en/forum/325431/page2

 
Soewono Effendi:
Pakai apa pak, terakhir saya WD pakai Paypal lancar koq pak

 
nelayan79:
Step by step.... Perpaduan BBma & fibo.


Step by step.... Perpaduan code BBma

MHV .... REE CSD ... REE ... REE ... REE

brrooooom ... wakaka 


 
Biantoro Kunarto:

Pakai apa pak, terakhir saya WD pakai Paypal lancar koq pak

Hanya memantau diskusi terbaru di  https://www.mql5.com/en/forum/325431/page2 dan beberapa thread lainnya.

Lebih baik "rajin WD" daripada "terpaksa sabar" ;)

wkkk...

Soewono Effendi:

Hanya memantau diskusi terbaru di  https://www.mql5.com/en/forum/325431/page2 dan beberapa thread lainnya.

Lebih baik "rajin WD" daripada "terpaksa sabar" ;)

wkkk...



lancar
:D

 
Umar Ismail:



lancar
:D

Pake Webmoney... hehehe

pengen ikut WeDe tapi blm ada yg di WeDe  😥😂

 
Mongo disimak, dicopas dan dibantu LIKE dan  COMMENT
Buat nambah semangat untuk artikel selanjutnya.... :)



Soewono Effendi:
Mongo disimak, dicopas dan dibantu LIKE dan  COMMENT
Buat nambah semangat untuk artikel selanjutnya.... :)



mantab  👍👍👍

