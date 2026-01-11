Indonesian Member - page 41

New comment
 
Achmad Wijaya:

Oke dech tak ganti xixixi

Kalau nama ga diganti juga ga papa :) 
 
Biantoro Kunarto:
Kalau nama ga diganti juga ga papa :) 

sip, berarti intinya selecting disana pengulangan increase merujuk kepada Order yang terakhir dibuka ya mas

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
 
Achmad Wijaya:

sip, berarti intinya selecting disana pengulangan increase merujuk kepada Order yang terakhir dibuka ya mas

Order terakhir itu merujuk ke OrdersTotal() - 1, pak
 
Biantoro Kunarto:
Order terakhir itu merujuk ke OrdersTotal() - 1, pak

Oops, berarti logic diatas salah penerapan mas ?


Biar enak keknya langsung dengan yang saya hadapi sekarang aja keknya ya :)

ini realtime yang lagi saya jalankan, EURJPY dan USDJPY, misal

Open Harga EURJPY 115.10 ( MagicNumber 1 )  harga sekarang ada di 115.45 Target kalo harga naik ke misalkan 115.90, trailing stop saya aktif di 115.45, secara otomatis melakukan  buy lagi dengan MagicNumber 1 dan langsung otomatis set SL di 115.45, logika saya, saya pengen 115.90 yang nanti kena Select nya, misalkan sekenario nya masih langsung lanjut dan Target Trailing stop ada diatas 115.90, maka EA akan buy lagi dengan SL langsung set di 115.90, terus sampe order kena SL, kalo belum kena SL, order terakhir akan jadi target buat trailing, dan sekaligus Trigger OP selanjutnya ( Averaging searah saat posisi Plus )

1


ej
 
Bisa seperti function diatas pak, tapi jangan lupa untuk menggunakan magic number yang berbeda untuk tiap symbol
 
Biantoro Kunarto:
Bisa seperti function diatas pak, tapi jangan lupa untuk menggunakan magic number yang berbeda untuk tiap symbol

kan bisa ke filter  pake ini mas ? :)

if(OrderSymbol()!=Symbol()
 
Biantoro Kunarto:
Order terakhir itu merujuk ke OrdersTotal() - 1, pak
Ini hanya bisa digunakan jika dalam 1 MT4 hanya ada 1 EA saja, dan tidak boleh pakai manual order. Lebih afdol pakai cara bapak diatas
 
Achmad Wijaya:

kan bisa ke filter  pake ini mas ? :)

bisa juga :), Soalnya saya ga tahu keseluruhan codenya pak :)
 
Biantoro Kunarto:
Ini hanya bisa digunakan jika dalam 1 MT4 hanya ada 1 EA saja, dan tidak boleh pakai manual order. Lebih afdol pakai cara bapak diatas
1 EA Mas :) iya itu dia tujuannnya, biar EA yang melakukan averaging abis abisan wkwkwk tanpa campur tangan manual xixixi
 
Achmad Wijaya:
1 EA Mas :) iya itu dia tujuannnya, biar EA yang melakukan averaging abis abisan wkwkwk tanpa campur tangan manual xixixi
Sip pak
1...343536373839404142434445464748...614
New comment