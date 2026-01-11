Indonesian Member - page 41
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Oke dech tak ganti xixixi
Kalau nama ga diganti juga ga papa :)
sip, berarti intinya selecting disana pengulangan increase merujuk kepada Order yang terakhir dibuka ya mas
sip, berarti intinya selecting disana pengulangan increase merujuk kepada Order yang terakhir dibuka ya mas
Order terakhir itu merujuk ke OrdersTotal() - 1, pak
Oops, berarti logic diatas salah penerapan mas ?
Biar enak keknya langsung dengan yang saya hadapi sekarang aja keknya ya :)
ini realtime yang lagi saya jalankan, EURJPY dan USDJPY, misal
Open Harga EURJPY 115.10 ( MagicNumber 1 ) harga sekarang ada di 115.45 Target kalo harga naik ke misalkan 115.90, trailing stop saya aktif di 115.45, secara otomatis melakukan buy lagi dengan MagicNumber 1 dan langsung otomatis set SL di 115.45, logika saya, saya pengen 115.90 yang nanti kena Select nya, misalkan sekenario nya masih langsung lanjut dan Target Trailing stop ada diatas 115.90, maka EA akan buy lagi dengan SL langsung set di 115.90, terus sampe order kena SL, kalo belum kena SL, order terakhir akan jadi target buat trailing, dan sekaligus Trigger OP selanjutnya ( Averaging searah saat posisi Plus )
Bisa seperti function diatas pak, tapi jangan lupa untuk menggunakan magic number yang berbeda untuk tiap symbol
kan bisa ke filter pake ini mas ? :)
Order terakhir itu merujuk ke OrdersTotal() - 1, pak
kan bisa ke filter pake ini mas ? :)
Ini hanya bisa digunakan jika dalam 1 MT4 hanya ada 1 EA saja, dan tidak boleh pakai manual order. Lebih afdol pakai cara bapak diatas
1 EA Mas :) iya itu dia tujuannnya, biar EA yang melakukan averaging abis abisan wkwkwk tanpa campur tangan manual xixixi