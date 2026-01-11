Indonesian Member - page 34
saya juga malang
Semoga hidup anda beruntung
Dia dari kota Malang.
hahaha..
iya pak
tertawa sejanak
sambil beresin job pelanggan
bersiap... 25 menit lagi market loncat2.. :)
Terlambat bangun nih market sudah lari jauh
nfp bikin ganas keknya gan
tumben NFP kali ini jarak jangkau loncatnya pendek amat yah ...
udh pada cape kali ya mas, dan market bingung soal geo-politic om Trump :)
lha wong secara teknikal jarak tempuhnya memang hanya segitu
:D
gak ngerti news
teknikal sy EU belum sampai ke Support,
dan EU ga berhasil nembus R key break meskipun bad NFP
dan meskipun bad NFP, ga ada alasan utk buy EU, karena market sentiment US Dollar index malah tetap menguat,
Semoga Senin mg dpn terjadi sesuatu di level itu pak :)
semoga hari ini lebih baik dari pada hari kemarin
:)
pagi Indonesia