Intan Oktaviani:

saya juga malang
Selamat datang di forum mql5 :) 
 
Semoga hidup anda beruntung

:D

 
Dia dari kota Malang.b0204-smile.gif
 
hahaha..
iya pak 
tertawa sejanak
sambil beresin job pelanggan
 
cepatlah beresin job nya, nanti kena over due.. b0212-smile.gif
 
Yohana Parmi:

bersiap... 25 menit lagi market loncat2.. :)

Terlambat bangun nih market sudah lari jauh

nfp bikin ganas keknya gan

 
tumben NFP kali ini jarak jangkau loncatnya pendek amat yah ...

udh pada cape kali ya mas, dan market bingung soal geo-politic om Trump :)

 
gak ngerti news
lha wong secara teknikal jarak tempuhnya memang hanya segitu
:D
 
teknikal sy EU belum sampai ke Support,

dan EU ga berhasil nembus R key break meskipun bad NFP

dan meskipun bad NFP, ga ada alasan utk buy EU, karena market sentiment US Dollar index malah tetap menguat,


Semoga Senin mg dpn terjadi sesuatu di level itu pak :)

 
bismillah..
semoga hari ini lebih baik dari pada hari kemarin
:)

pagi Indonesia
