Indonesian Member - page 46
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Sy jg demikian malah pasang TP 1270 buat lock down. Tp akhirnya sy cut manual krn naik. Sbtulnya analisa teknikal gold itu turun dan USD menguat kemarin. tp krn pemilu prancis yg byk investor market beli emas takut LE PEN menang akan seperti brexit. Makanya kacau analisanya.
iya betul, itu pak.
memang lebih baik cekatan langsung cut (sembari langsung buy :) )
Trading kan lebih mudah SL daripada TP :) kalo saya gak pernah mau memprediksi apapun, cukup ambil keputusan berdasarkan kondisi aja
Santai pak... Gpp... Pengalaman itu mahal pak. Kita belajar bersama fundamental dan teknikal. Yo bapak di forex ya.
met pagi semua nya ..
:( duh ...
(sedih) gold ga jadi breakout, kayaknya gara2 comment om Trump:
TRUMP SAYS HE WILL HAVE BIG ANNOUNCEMENT ON TAX REFORM ON WEDNESDAY 2017.04.21 22:06:00
TRUMP SAYS "NO PARTICULAR RUSH" ON HEALTHCARE REFORM AND IT DOES NOT MATTER IF IT GETS VOTE IN CONGRESS NEXT WEEK 2017.04.21 22:19:00
atau mungkin jg ada gejala (seperti biasanya) market profit taking, setelah "mereka" telah berhasil membuat kita merasa yakin gold akan ke langit dengan banyaknya posisi buy.
nah.. dan ini yg bikin sy deg-deg-an hari senin,
GAP atas atau bawah untuk pair EURxxx dan gold ditengah banyaknya gonjang-ganjing diluar sana
tolong dibantu nebak ya .. :)
met pagi semua nya ..
:( duh ...
(sedih) gold ga jadi breakout, kayaknya gara2 comment om Trump:
atau mungkin jg ada gejala (seperti biasanya) market profit taking, setelah "mereka" telah berhasil membuat kita merasa yakin gold akan ke langit dengan banyaknya posisi buy.
nah.. dan ini yg bikin sy deg-deg-an hari senin,
GAP atas atau bawah untuk pair EURxxx dan gold ditengah banyaknya gonjang-ganjing diluar sana
tolong dibantu nebak ya .. :)
Mingu depan, mana yang bener ...
gold masih konsolidasi di triangle.
Trading kan lebih mudah SL daripada TP :) kalo saya gak pernah mau memprediksi apapun, cukup ambil keputusan berdasarkan kondisi aja
Wah mantab itu gan SL positif kan yah, kadang kalau sudah floating profit bisa modifikasi stop loss jadi kalau akhirnya kena SL masih dapat sedikit kalau trend lanjut dapat banyak
ane nungguin emas diharap minggu depan breakout
Wah mantab itu gan SL positif kan yah, kadang kalau sudah floating profit bisa modifikasi stop loss jadi kalau akhirnya kena SL masih dapat sedikit kalau trend lanjut dapat banyak
ane nungguin emas diharap minggu depan breakout
Salam kenal saya Elfan dari Malang Jatim.. mohon bimbingannya saya masih baru. Terima kasih.