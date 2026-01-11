Indonesian Member - page 46

New comment
 
nelayan79:
 Sy jg demikian malah pasang TP 1270 buat lock down.  Tp akhirnya sy cut manual krn naik. Sbtulnya analisa teknikal gold itu turun dan USD menguat kemarin.  tp krn pemilu prancis yg byk investor market beli emas takut LE PEN menang akan seperti brexit.  Makanya kacau analisanya. 


iya betul, itu pak.

memang lebih baik cekatan langsung cut (sembari langsung buy :) )

 
Achmad Wijaya:

Trading kan lebih mudah SL daripada TP :) kalo saya gak pernah mau memprediksi apapun, cukup ambil keputusan berdasarkan kondisi aja

Santai pak...  Gpp...  Pengalaman itu mahal pak.  Kita belajar bersama fundamental dan teknikal.  Yo bapak di forex ya. 
 
nelayan79:
Santai pak...  Gpp...  Pengalaman itu mahal pak.  Kita belajar bersama fundamental dan teknikal.  Yo bapak di forex ya. 
santai koq, malah sebenernya saya gak trading, OP nya juga diwakilikan sama tuyul online ( EA ), pengalaman saya murah koq gak mahal :) malah banyaknya manfaatin akun gratisan di forum, ini juga jalan semuanya akun cent, jadi kalo gagal juga no problem haha, mau forex, gold, atau silver ya sama aja, yang beda itu margin used nya, akun saya belum sanggup buat gold, jadi sementara berkutat di forex dulu sampai margin nya kuat
 
Selamat malam all
 

met pagi semua nya ..

:( duh ...

(sedih) gold ga jadi breakout, kayaknya gara2 comment om Trump:

TRUMP SAYS HE WILL HAVE BIG ANNOUNCEMENT ON TAX REFORM ON WEDNESDAY 2017.04.21 22:06:00

TRUMP SAYS "NO PARTICULAR RUSH" ON HEALTHCARE REFORM AND IT DOES NOT MATTER IF IT GETS VOTE IN CONGRESS NEXT WEEK 2017.04.21 22:19:00

atau mungkin jg ada gejala (seperti biasanya) market profit taking, setelah "mereka" telah berhasil membuat kita merasa yakin gold akan ke langit dengan banyaknya posisi buy.

nah.. dan ini yg bikin sy deg-deg-an hari senin,

GAP atas atau bawah untuk pair EURxxx dan gold ditengah banyaknya gonjang-ganjing diluar sana 

tolong dibantu nebak ya .. :)

 
Yohana Parmi:

met pagi semua nya ..

:( duh ...

(sedih) gold ga jadi breakout, kayaknya gara2 comment om Trump:

atau mungkin jg ada gejala (seperti biasanya) market profit taking, setelah "mereka" telah berhasil membuat kita merasa yakin gold akan ke langit dengan banyaknya posisi buy.

nah.. dan ini yg bikin sy deg-deg-an hari senin,

GAP atas atau bawah untuk pair EURxxx dan gold ditengah banyaknya gonjang-ganjing diluar sana 

tolong dibantu nebak ya .. :)


Mingu depan, mana yang bener ... 

gold masih konsolidasi di triangle.


 
Achmad Wijaya:

Trading kan lebih mudah SL daripada TP :) kalo saya gak pernah mau memprediksi apapun, cukup ambil keputusan berdasarkan kondisi aja

Wah mantab itu gan SL positif kan yah, kadang kalau sudah floating profit bisa modifikasi stop loss jadi kalau akhirnya kena SL masih dapat sedikit kalau trend lanjut dapat banyak

ane nungguin emas diharap minggu depan breakout

 
whiteking:

Wah mantab itu gan SL positif kan yah, kadang kalau sudah floating profit bisa modifikasi stop loss jadi kalau akhirnya kena SL masih dapat sedikit kalau trend lanjut dapat banyak

ane nungguin emas diharap minggu depan breakout

ah receh itu mas, akun cent xixixixi
 
Salam kenal saya Elfan dari Malang Jatim.. mohon bimbingannya saya masih baru. Terima kasih.
 
90DAA500:
Salam kenal saya Elfan dari Malang Jatim.. mohon bimbingannya saya masih baru. Terima kasih.
Salam kenal pak, selamat datang di forum 
1...394041424344454647484950515253...614
New comment