Itu yang kata orang tehnik hedging kalau tak salah
kemanapun harga floating tetap sama, sekarang ane jarang pake beginian, suka Sl tetap
beberapa hari emas nih lagi bergerak konsolidasi tampaknya
Hallo... Bgmn tradingnya teman2? Sy sdh closed semua nih. Lumayan... Gold lg dipengaruhi pemilu prancis jd analisa teknikalnya ngaco. Sama dgn mancing. Kalo dpt ikan lg bagus banyak... Kalo lg jelek gk dapet sama sekali malah rugi beli umpan udangnya.
iya mas, konsolidasinya kemarin bikin was2.
sekarang emas sdg detik2 menjelang breakout, semoga ga ada gangguan dr om Trump dkk :)
EURUSD siap2 breakdown, market sentimennya reducing in red.
saya SL semua :D
Mantapp bu.. Analisa teknikalnya yahud. Hari selasa korut memperingati hari tentaranya. Rencana ada tes rudal lg. Siap2 akan up goldnya.
makasi pak ^_^,
kemarin saya sempat was2 apakah breakdown level gold 1273-nya bakal ketembus apa tidak saat konsolidasi :)
semoga jg eurusd sampai ke tujuan, dalem soalnya :)
Wahh knp gan SL semua? Pas jam 8 sdh kebaca akan naik gan. Prediksi sy akan up lg sampai dgn rabu rencana korut tes rudal.
Trading kan lebih mudah SL daripada TP :) kalo saya gak pernah mau memprediksi apapun, cukup ambil keputusan berdasarkan kondisi aja
