whiteking:

Itu yang kata orang tehnik hedging kalau tak salah

kemanapun harga floating tetap sama, sekarang ane jarang pake beginian, suka Sl tetap

beberapa hari emas nih lagi bergerak konsolidasi tampaknya

 Iya betul gan.  Sy jg walau byk profit jg pernah loss jg.  Ibarat kata pepatah sepandai pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Kita bukan superman gan..  Tp disini kita belajar analisa trend gold secara fundamental dan teknikal.  Makin byk pengalaman makin baik analisanya.  Bisa mengasah dulu di demo gan.... 
 
Hallo... Bgmn tradingnya teman2? Sy sdh closed semua nih.  Lumayan...  Gold lg dipengaruhi pemilu prancis jd analisa teknikalnya ngaco. Sama dgn mancing. Kalo dpt ikan lg bagus banyak...  Kalo lg jelek gk dapet sama sekali malah rugi beli umpan udangnya. 
 
nelayan79:
saya SL semua :D
 
whiteking:

iya mas, konsolidasinya kemarin bikin was2.

sekarang emas sdg detik2 menjelang breakout, semoga ga ada gangguan dr om Trump dkk :)


 
Yohana Parmi:


EURUSD siap2 breakdown, market sentimennya reducing in red.
 
Achmad Wijaya:
Wahh knp gan SL semua?  Pas jam 8 sdh kebaca akan naik gan. Prediksi sy akan up lg sampai dgn rabu rencana korut tes rudal. 
 
Yohana Parmi:

Mantapp bu..  Analisa teknikalnya yahud. Hari selasa korut memperingati hari tentaranya.  Rencana ada tes rudal lg.  Siap2 akan up goldnya
 
nelayan79:
makasi pak ^_^, 

kemarin saya sempat was2 apakah breakdown level gold 1273-nya bakal ketembus apa tidak saat konsolidasi :)

semoga jg eurusd sampai ke tujuan, dalem soalnya :)

 
nelayan79:
Trading kan lebih mudah SL daripada TP :) kalo saya gak pernah mau memprediksi apapun, cukup ambil keputusan berdasarkan kondisi aja

sl

 
Yohana Parmi:


makasi pak ^_^, 

kemarin saya sempat was2 apakah breakdown level gold 1273-nya bakal ketembus apa tidak saat konsolidasi :)

semoga jg eurusd sampai ke tujuan, dalem soalnya :)

 Sy jg demikian malah pasang TP 1270 buat lock down.  Tp akhirnya sy cut manual krn naik. Sbtulnya analisa teknikal gold itu turun dan USD menguat kemarin.  tp krn pemilu prancis yg byk investor market beli emas takut LE PEN menang akan seperti brexit.  Makanya kacau analisanya. 
