Indonesian Member - page 48
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Ngopi dulu gan... Bukannya di jumat sdh closed semua gan?
Masih dibiarkan terbuka mencoba long term target gan
hanya bisa berharap dengan do'a gan sambil ngopi
Masih dibiarkan terbuka mencoba long term target gan
hanya bisa berharap dengan do'a gan sambil ngopi
Oke gan semoga berhasil. Sy gk pantau hari ini sampai 3 hari kedepan lg ada training di bandung gan. Tugas negara... Itu aja gan pesan saya, jgn open trade sebelum ada news update. Semoga berhasil...
selamat bertugas pak :)
btw, benarkah gold akan terjadi breakdown lanjutan ?
Oke gan semoga berhasil. Sy gk pantau hari ini sampai 3 hari kedepan lg ada training di bandung gan. Tugas negara... Itu aja gan pesan saya, jgn open trade sebelum ada news update. Semoga berhasil...
Terimakasih gan, sukses kena stop loss sudah
mungkin pemilu putaran kedua 7 mei mendatang di perancis bisa jadi ise yang menarik
ngopi :) , kalo dari feeling sih gak jauh skenario nya buat french election ini sama usa election, rumor nya waktu itu Hillary yang naek, taunya Trump yang jadi, sekarang Macron yang naik daun, siapa tau ternyata malah Le Pen yang jadi... Entahlah :D ... apapun yang terjadi, mari kita ngopi aja
kapan paste nya???
hhahahha
ngopi :) , kalo dari feeling sih gak jauh skenario nya buat french election ini sama usa election, rumor nya waktu itu Hillary yang naek, taunya Trump yang jadi, sekarang Macron yang naik daun, siapa tau ternyata malah Le Pen yang jadi... Entahlah :D ... apapun yang terjadi, mari kita ngopi aja
Kadang rumor yang terjadi bukan penentu fakta ya gan,
kabarnya sekarang ini situasi semenanjung korea juga lagi panas
si Trump ini sedang menguji rudal antar benua kepada korut
ngopi mulu om???
kapan paste nya???
hhahahha
Kadang rumor yang terjadi bukan penentu fakta ya gan,
kabarnya sekarang ini situasi semenanjung korea juga lagi panas
si Trump ini sedang menguji rudal antar benua kepada korut
paste nya kena SL semua perhatikan aja Trump kemarin seakan akan ngasih sinyal dukungan ke Li Pen, walaupun dia menyangkal, namanya politik antarnegara, jawaban akhirnya ya nanti tanggal 7 May, kita ya ngopi aja disini wkwkwkwk
Menjelang hari itu mungkin broker mengadakan persiapan juga seperti kala brexit
mungkin meningkatkan margin requirement karena kemungkinan besar pengaruhnya ke pasar bisa hebat terutama euro
salam kopi pahit
Menjelang hari itu mungkin broker mengadakan persiapan juga seperti kala brexit
mungkin meningkatkan margin requirement karena kemungkinan besar pengaruhnya ke pasar bisa hebat terutama euro
salam kopi pahit