nelayan79:
Ngopi dulu gan...  Bukannya di jumat sdh closed semua gan? 

Masih dibiarkan terbuka mencoba long term target gan

hanya bisa berharap dengan do'a gan sambil ngopi

 
whiteking:

Oke gan semoga berhasil.  Sy gk pantau hari ini sampai 3 hari kedepan lg ada training di bandung gan.  Tugas negara... Itu aja gan pesan saya,  jgn open trade sebelum ada news update.  Semoga berhasil... 
 
selamat bertugas pak :)

btw, benarkah gold akan terjadi breakdown lanjutan ?


 
Terimakasih gan, sukses kena stop loss sudah

mungkin pemilu putaran kedua 7 mei mendatang di perancis bisa jadi ise yang menarik

 
ngopi :) , kalo dari feeling sih gak jauh skenario nya buat french election ini sama usa election, rumor nya waktu itu Hillary yang naek, taunya Trump yang jadi, sekarang Macron yang naik daun, siapa tau ternyata malah Le Pen yang jadi... Entahlah :D ... apapun yang terjadi, mari kita ngopi aja
 
ngopi mulu om???
kapan paste nya???
hhahahha
 
Kadang rumor yang terjadi bukan penentu fakta ya gan,

kabarnya sekarang ini situasi semenanjung korea juga lagi panas

si Trump ini sedang menguji rudal antar benua kepada korut

 
paste nya kena SL semua paste
perhatikan aja Trump kemarin seakan akan ngasih sinyal dukungan ke Li Pen, walaupun dia menyangkal, namanya politik antarnegara, jawaban akhirnya ya nanti tanggal 7 May, kita ya ngopi aja disini wkwkwkwk
 
Menjelang hari itu mungkin broker mengadakan persiapan juga seperti kala brexit

mungkin meningkatkan margin requirement karena kemungkinan besar pengaruhnya ke pasar bisa hebat terutama euro

salam kopi pahit

Menjelang hari itu mungkin broker mengadakan persiapan juga seperti kala brexit

mungkin meningkatkan margin requirement karena kemungkinan besar pengaruhnya ke pasar bisa hebat terutama euro

salam kopi pahit

 
salam kopi margin :)
