Indonesian Member - page 42
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
tak ada yang abadi...
mungkin sekarang giliran anda
:)
ada lagu nya itu pak :))
Dulu saya pernah baca2 klo johpaul itu sebetulnya tim, terdiri beberapa orang, dan skrg udah bubar. Jadi ya udahan. Tapi gk tau juga sih bener enggaknya, karena sya juga taunya dari browsing2 aja :))
ada gantinya, mas. cari saja "teamwork" hehe.. ^_^
Barusan cari artikelnya john paul.
Ini linknya
Selamat sore semuanya. Salam kenal ya. Wah saya baru tahu malah, kita ada forum Indonesian member di mql5. Bung @Umar Ismail yang kasih tahu.
Beberapa disini sudah sempat kenalan. Halo.
Selamat datang di forum RI, pak,
senang kita saling berbagi disini :)
bisa juga :), Soalnya saya ga tahu keseluruhan codenya pak :)
Keseluruhan coding agak complex Mas, ini cuma mengacu sama fungsi khusus yang udah lama kepikiran, cuma mau apply lupa terus, soalnya harus coba nya secara live, kurang lebih kek gini misalnya saya pake MA 14 di H1 saat satu jam ke depan nanti MA close diatas OrderOpenPrice(), maka kondisi buy yang tadinya false karena ada reset disana saat order pertama dibuka, kembali menjadi true saat MA jadi Nilai Trailling Stop, dan Order yang kedua nanti jadi target harga untuk kena Trailling selanjutnya, kurang lebih seperti itu sekenarionya :)
Keseluruhan coding agak complex Mas, ini cuma mengacu sama fungsi khusus yang udah lama kepikiran, cuma mau apply lupa terus, soalnya harus coba nya secara live, kurang lebih kek gini misalnya saya pake MA 14 di H1 saat satu jam ke depan nanti MA close diatas OrderOpenPrice(), maka kondisi buy yang tadinya false karena ada reset disana saat order pertama dibuka, kembali menjadi true saat MA jadi Nilai Trailling Stop, dan Order yang kedua nanti jadi target harga untuk kena Trailling selanjutnya, kurang lebih seperti itu sekenarionya :)
Ga papa pak. Lagian itu khan rahasia perusahaan :)
wkwkwkwk, oke dech, makasih pencerahannya mas, ni mau mantau dulu biar tak coba bener gak logicnya, makasih atas pencerahannya :)
Halo.. salam kenal semua...