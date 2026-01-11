Indonesian Member - page 42

New comment
 
Umar Ismail:
tak ada yang abadi...
mungkin sekarang giliran anda
:)

ada lagu nya itu pak :))
 
Aris Achdiyat:

Dulu saya pernah baca2 klo johpaul itu sebetulnya tim, terdiri beberapa orang, dan skrg udah bubar. Jadi ya udahan. Tapi gk tau juga sih bener enggaknya, karena sya juga taunya dari browsing2 aja :))

ada gantinya, mas. cari saja "teamwork" hehe.. ^_^
 

Barusan cari artikelnya john paul.

Ini linknya

 
William Mamudi:

Selamat sore semuanya. Salam kenal ya. Wah saya baru tahu malah, kita ada forum Indonesian member di mql5. Bung @Umar Ismail yang kasih tahu.

Beberapa disini sudah sempat kenalan. Halo.


Selamat datang di forum RI, pak,

senang kita saling berbagi disini :)

 
Biantoro Kunarto:
bisa juga :), Soalnya saya ga tahu keseluruhan codenya pak :)

Keseluruhan coding agak complex Mas, ini cuma mengacu sama fungsi khusus yang udah lama kepikiran, cuma mau apply lupa terus, soalnya harus coba nya secara live, kurang lebih kek gini misalnya saya pake MA 14 di H1 saat satu jam ke depan nanti MA close diatas OrderOpenPrice(), maka kondisi buy yang tadinya false karena ada reset disana saat order pertama dibuka, kembali menjadi true saat MA jadi Nilai Trailling Stop, dan Order yang kedua nanti jadi target harga untuk kena Trailling selanjutnya, kurang lebih seperti itu sekenarionya :)


rbh

 
Achmad Wijaya:

Keseluruhan coding agak complex Mas, ini cuma mengacu sama fungsi khusus yang udah lama kepikiran, cuma mau apply lupa terus, soalnya harus coba nya secara live, kurang lebih kek gini misalnya saya pake MA 14 di H1 saat satu jam ke depan nanti MA close diatas OrderOpenPrice(), maka kondisi buy yang tadinya false karena ada reset disana saat order pertama dibuka, kembali menjadi true saat MA jadi Nilai Trailling Stop, dan Order yang kedua nanti jadi target harga untuk kena Trailling selanjutnya, kurang lebih seperti itu sekenarionya :)



Ga papa pak. Lagian itu khan rahasia perusahaan :)
 
Biantoro Kunarto:
Ga papa pak. Lagian itu khan rahasia perusahaan :)
wkwkwkwk, oke dech, makasih pencerahannya mas, ni mau mantau dulu biar tak coba bener gak logicnya, makasih atas pencerahannya :)
 
Achmad Wijaya:
wkwkwkwk, oke dech, makasih pencerahannya mas, ni mau mantau dulu biar tak coba bener gak logicnya, makasih atas pencerahannya :)
sama sama
 
Halo.. salam kenal semua... 
Saya dari Purworejo Jateng.. 😊
 
agus sulistyo:
Halo.. salam kenal semua... 
Saya dari Purworejo Jateng.. 😊
Selamat  datang dan salam kenal pak
1...353637383940414243444546474849...614
New comment