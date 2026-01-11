Indonesian Member - page 44
Jos lah gan, usd benar melemah, gbpusd kemarin ngamuk tapi keknya karena ada sesuatu yang terjadi dengan gbp karena pair lain juga mirip gerakanya gbpusd dan gbpjpy tajam banget, klo usd melemah emas akan naik seperti itu kah gan
wah wah makasih nih :) itu dia dari kemarin agak kurang yakin mau compile hihi, makasih banyak Pak
Umar Ismail
ini nih enaknya di forum, bisa saling share sama yang lebih senior hehe :)
sekali lagi Terima Kasih banyak atas masukannya
Terima kasih sama-sama, juga buat Pak Umar yang sudah buat prototype. ^_^
Saya cuma nambah break aja pak
Harap kita dapat sharing lagi untuk berbagi pengetahuan.
Saat ini, saya dapat job yang agak sulit, modifikasi ea yang komplikatif. ^_^
Terima kasih Pak Umar,
Bagus tuh.
Sy gk menguasai forex sprti gbp, euro, aud, dll. Gan. GBP naik mgkin yg tau khusus pantau gbp. Kalo gold sy lumayan menguasai. Gold akan naik gan krn korut masih ingin tes rudal lg. Sdgkn kenaikan suku bunga FED waktunya blm ditentukan. Gold lg cari support gan.
Iya nih dengar2 korut tetap nekat melakukan tes rudal, pak Trump juga kabarnya kalau china tidak bisa merayu korut ia akan melakukan tindakan pada negara ini, kacau dunia bisa jadi membuat emas jadi pelarian kali yah gan, tapi sekarang ni keknya lagi cari ancang2 emas yah
Seperti itulah gan kira2. Tips dgn posisi dan kondisi idle begini mending tangkap di support aja gan. Kondisi lg rawan unpredictable. Tp fundamentalnya begitu lg cari support dulu sebelum menguat. Disini baru analisis teknikal yg bermain. Sy jujur kejebak lupa pasang SL tp lots sy kecil jd sy main lock up and down. Kuncian seperti ini harus berpengalaman dan memiliki equity yg cukup.
Itu yang kata orang tehnik hedging kalau tak salah
kemanapun harga floating tetap sama, sekarang ane jarang pake beginian, suka Sl tetap
beberapa hari emas nih lagi bergerak konsolidasi tampaknya