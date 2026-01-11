Indonesian Member - page 44

whiteking:
Jos lah gan, usd benar melemah, gbpusd kemarin ngamuk tapi keknya karena ada sesuatu yang terjadi dengan gbp karena pair lain juga mirip gerakanya gbpusd dan gbpjpy tajam banget, klo usd melemah emas akan naik seperti itu kah gan
Sy gk menguasai forex sprti gbp,  euro, aud, dll.  Gan.  GBP naik mgkin yg tau khusus pantau gbp.  Kalo gold sy lumayan menguasai. Gold akan naik gan krn korut masih ingin tes rudal lg. Sdgkn kenaikan suku bunga FED waktunya blm ditentukan. Gold lg cari support gan. 
 
Achmad Wijaya:
wah wah makasih nih :) itu dia dari kemarin agak kurang yakin mau compile hihi, makasih banyak Pak

Umar Ismail

ini nih enaknya di forum, bisa saling share sama yang lebih senior hehe :)

sekali lagi Terima Kasih banyak atas masukannya

Terima kasih sama-sama, juga buat Pak Umar yang sudah buat prototype. ^_^
 
Roberto Jacobs:
Umar Ismail:
Saya cuma nambah break aja pak
Lha wong juga gal test semua dan gak compile
Hehehehe.
Jadi gak tau klo masih ada warningnya
:D
Terima kasih Pak Umar,
Harap kita dapat sharing lagi untuk berbagi pengetahuan.
Saat ini, saya dapat job yang agak sulit, modifikasi ea yang komplikatif. ^_^
 
Roberto Jacobs:
Bagus tuh.
Bisa bikin pintar
:)
 
Umar Ismail:
Semoga begitu Pak Umar. b0216-smile.gif
 
nelayan79:
Sy gk menguasai forex sprti gbp,  euro, aud, dll.  Gan.  GBP naik mgkin yg tau khusus pantau gbp.  Kalo gold sy lumayan menguasai. Gold akan naik gan krn korut masih ingin tes rudal lg. Sdgkn kenaikan suku bunga FED waktunya blm ditentukan. Gold lg cari support gan. 
Iya nih dengar2 korut tetap nekat melakukan tes rudal, pak Trump juga kabarnya kalau china tidak bisa merayu korut ia akan melakukan tindakan pada negara ini, kacau dunia bisa jadi membuat emas jadi pelarian kali yah gan, tapi sekarang ni keknya lagi cari ancang2 emas yah
 
whiteking:
Iya nih dengar2 korut tetap nekat melakukan tes rudal, pak Trump juga kabarnya kalau china tidak bisa merayu korut ia akan melakukan tindakan pada negara ini, kacau dunia bisa jadi membuat emas jadi pelarian kali yah gan, tapi sekarang ni keknya lagi cari ancang2 emas yah
 Seperti itulah gan kira2. Tips dgn posisi dan kondisi idle begini mending tangkap di support aja gan. Kondisi lg rawan unpredictable. Tp fundamentalnya begitu lg cari support dulu sebelum menguat. Disini baru analisis teknikal yg bermain.  Sy jujur kejebak lupa pasang SL tp lots sy kecil jd sy main lock up and down.  Kuncian seperti ini harus berpengalaman dan memiliki equity yg cukup. 
 
saya paling gak bisa prediksi, trading manual hampir semuanya gagal wkwkwkwkwk, akhirnya cara trading nya dibuat kan EA, jadi ya nonton aja tiap hari, paling juga bantu pasang SL kalo sempet kalo gak ya biarkan saja kena Cut Loss auto
 
nelayan79:
Itu yang kata orang tehnik hedging kalau tak salah

kemanapun harga floating tetap sama, sekarang ane jarang pake beginian, suka Sl tetap

beberapa hari emas nih lagi bergerak konsolidasi tampaknya

