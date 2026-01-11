Indonesian Member - page 379
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Aminnn....
Tahun 2019, taun Gorilla, haha...
hehe... kita hajar lagi di tahun gorilla
BBMA
Gorilla
hehe... kita hajar lagi di tahun gorilla
BBMA
Gorilla
Kejelian yang didasari skill dan diasah dengan latihan berulang membentuk intuisi yang menghasilkan profit dengan DD = 0, hahaa..
Mantap Mas Bro...
Kejelian yang didasari skill dan diasah dengan latihan berulang membentuk intuisi yang menghasilkan profit dengan DD = 0, hahaa..
Mantap Mas Bro...
Haha.... ibarat Manual = jalan kaki
EA = naik Mobil
secanggih apapun EA nya tepat buka pasar.... di Blimbing pasti Macet haha,,, mendingan manual Sam... mlaku kwkwkw
Haha.... ibarat Manual = jalan kaki
EA = naik Mobil
secanggih apapun EA nya tepat buka pasar.... di Blimbing pasti Macet haha,,, mendingan manual Sam... mlaku kwkwkw
Wah sering ke Blimbing ya, sampe apal nek sering macet, hehe...
Mlaku Sam Rambo, biar tahes ... haha
# Siap lanjut latihan manual.. :)
Kernel Channel: buat latihan scalping..
Kernel Channel: buat latihan scalping..
Mirip senjata BBMA punya Om Rambo:
hehe... kita hajar lagi di tahun gorilla
BBMA
Gorilla
2019,bbma & gorilla ya... Hiii seyeeemmm...
Hello Om Nelayan... Ikan mas nya udh di kumpulin di kolam ya..hehe..
Gorill: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=851093
Pake Kernel lumayan jg ya, hihi..
# sayang di demo, haha
Hello Om Nelayan... Ikan mas nya udh di kumpulin di kolam ya..hehe..
Gorill: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=851093
Pake Kernel lumayan jg ya, hihi..
# sayang di demo, haha
Gkpp, latihan dulu di demo. Itu penting bagi saya untuk menguji sistem. Sy lg diluar kota, liburan brsm klg. Sy jg akan peljari sistem yg lain... Sy jg lg coba market lain yg lbh dahsyat dari gold, kl gk kuat bs keok. Semoga berhasil.
Siap lanjut latihan Om...
# comment ku ada yg kehapus nih..