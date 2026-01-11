Indonesian Member - page 379

Agung Siswanto:

Aminnn....
Tahun 2019, taun Gorilla, haha...

hehe... kita hajar lagi di tahun gorilla 

BBMA

Gorilla


3991369712018.12.28 16:38:26buy1.00eurusd1.14640.00000.00002019.01.02 09:33:261.14790.000.00-2.7015.00
3991370012018.12.28 16:39:19buy1.00eurusd1.14610.00000.00002019.01.02 09:33:261.14790.000.00-2.7018.00
3991370692018.12.28 16:40:39buy1.00eurusd1.14590.00000.00002019.01.02 09:33:251.14790.000.00-2.7020.00
3991370822018.12.28 16:40:49buy1.00eurusd1.14580.00000.00002019.01.02 09:33:241.14790.000.00-2.7021.00
3991370962018.12.28 16:40:56buy1.00eurusd1.14560.00000.00002019.01.02 09:33:241.14790.000.00-2.7023.00
3991371302018.12.28 16:41:29buy1.00eurusd1.14560.00000.00002019.01.02 09:33:231.14790.000.00-2.7023.00
3991372312018.12.28 16:43:39buy1.00eurusd1.14520.00000.00002019.01.02 09:33:221.14790.000.00-2.7027.00
3991372942018.12.28 16:44:13buy1.00eurusd1.14540.00000.00002019.01.02 09:33:211.14790.000.00-2.7025.00
3991374202018.12.28 16:45:33buy1.00eurusd1.14490.00000.00002019.01.02 09:33:211.14790.000.00-2.7030.00
 
1225113:

Kejelian yang didasari skill dan diasah dengan latihan berulang membentuk intuisi yang menghasilkan profit dengan DD = 0, hahaa..
Mantap Mas Bro... 

 
Haha.... ibarat Manual = jalan kaki

                        EA       = naik Mobil

secanggih apapun EA nya tepat buka pasar.... di Blimbing pasti Macet haha,,, mendingan manual Sam... mlaku  kwkwkw

 
Wah sering ke Blimbing ya, sampe apal nek sering macet, hehe...

Mlaku Sam Rambo, biar tahes ... haha

# Siap lanjut latihan manual.. :)

 

Kernel Channel: buat latihan scalping..

Kernel

 
Agung Siswanto:

Kernel Channel: buat latihan scalping..


Mirip senjata BBMA punya Om Rambo:

BBMA

 
2019,bbma & gorilla ya... Hiii seyeeemmm...
 
Hello Om Nelayan... Ikan mas nya udh di kumpulin di kolam ya..hehe..

Gorill: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=851093


Pake Kernel lumayan jg ya, hihi..
# sayang di demo, haha

Kernell

 
Gkpp, latihan dulu di demo. Itu penting bagi saya untuk menguji sistem. Sy lg diluar kota, liburan brsm klg. Sy jg akan peljari sistem yg lain... Sy jg lg coba market lain yg lbh dahsyat dari gold, kl gk kuat bs keok. Semoga berhasil.
 
Siap lanjut latihan Om...

# comment ku ada yg kehapus nih..

