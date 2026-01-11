Indonesian Member - page 376
Untuk sesama Newbie, ada banyak bacaan bagus di https://www.forexfactory.com/, yang umumnya cukup berat buat newbie seperti saya, tapi ada beberapa bagian yang cukup mudah untuk dipahami dan sangat berguna bagi newbie seperti saya. Terima kasih buat Om Rambo yang mengarahkan saya ke situs tsb.
(Tentu nantinya yang berat-berat akan menjadi ringan dengan terus membaca dan memahami sedikit-sedikit, hihi)
# Lagi baca ini nih : https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=41771
Terjemahannya:
Saya telah berdagang selama lebih dari 10 tahun dan telah menemukan bahwa mempelajari mengapa saya menghasilkan uang jauh lebih kuat untuk perkembangan saya daripada mempelajari mengapa saya kehilangan uang. Lebih mudah untuk fokus pada sesuatu yang bekerja dan berlatih melakukannya berulang kali, daripada menghindari lusinan jebakan dalam upaya untuk mendapatkan hasil yang tepat. Kegagalan belajar hanya akan membuat Anda gagal dalam jangka panjang. Mempelajari kesuksesan membawa kesuksesan. Alasannya adalah bahwa ada beberapa cara kehilangan yang tidak terbatas tetapi ada sejumlah cara untuk menang. Cara untuk mengatasi kerugian di masa lalu adalah dengan fokus pada apa yang bekerja, atau dalam memfokuskan pada melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Anda mungkin mengatakan bahwa Edison sendiri menyatakan bahwa dia telah menemukan 10.000 hal yang tidak berhasil membuat bola lampu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Edison fokus pada apa yang bekerja dalam membawanya lebih dekat untuk menyelesaikan bola lampu, dan menyusun komponen dengan cara yang benar. Dan ketika Edison menggunakan wawasan atau pikiran kreatifnya untuk membuat fonograf, ia melakukannya dengan benar pertama kali - satu-satunya penemuan di mana ia melakukan ini. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan lebih jauh dengan memodelkan perilaku Anda setelah mereka yang sukses daripada dengan belajar tentang mereka yang kalah dan berusaha untuk tidak mengikuti pola mereka. Itu sebabnya tidak ada buku yang disebut "Market Duds".
# Mudah-mudahan menginspirasi newbie yang lain.. Fokus ke trading ala Om Rambo, DD = 0%, wkwkkk
Konfirmasi lagi di M5: Hajar lagi sell, averaging ala pro, ajaran Om nelayan:
Dan rintangan ( mungkin juga jadi pendukung) siap menghadang 1 jam ke depan :
(kencangkan sabuk pengaman, hehe)
Udah di close Mas Bro... Namanya jg scalping, profit dikit, closing, wkwk
(Pada kemana para newbie nih... kok yang datang masternya, hahaha...)
Btw, baru tau nih cara pemasangan template aqua nya BBMA Oma Ally, baru deng.... hahaa
tinggal aplikasi rule2 nya nih, untuk OP dan close...
sedikit-sedikit Mas Bro, aku baca2 lagi yang di depan... haha
Banyak terima kasih nih Mas Bro, Pengeran kang males luwih gede.. aminnn..
Aku sendiri nih, newbie yang nekat...wkwkwkk
wah kalau di scalping pasti dapat banyak dong.. he he
BBMA Oma Ally kalau dipelajari pasti asyikatau Metode Gorila disini : https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=11824830#post11824830
Oma Ally belum tamat Mas Bro... Hahaha.... disimpen dulu Gorillanya...
Scalping nya jg belum mantap Mas Bro, maklum newbie masih sering takut.. Teknik Oma Ally juga baru baca sih, hihii..
Ngga banyak, lumayan lah untuk newbie (akun cent), haha
siiip....!!! pertahankan .. telur jangan sampai pecah... haha