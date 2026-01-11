Indonesian Member - page 377
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
siiip....!!! pertahankan .. telur jangan sampai pecah... haha
tengkyu Mas Broo... istirahat dulu... ngga mau OP nginep... wkwkk
ngopi udud sik...
Ngomong2 telur pecah sih, kemarin-kemarin jauh lebih banyak ruginya daripada profitnya, haha..
Tapi mudah-mudahan ke depannya telur ngga pecah, mulai hari ini, wkwkkkk
Mungkin MHV sudah terbentuk, sesuai konsep Oma Ally...?
Harga juga mulai memotong mid line BB
Mungkin MHV sudah terbentuk, sesuai konsep Oma Ally ...?
Harga juga mulai memotong garis tengah BB
MNV = Masa Hilang Volum
MHV didapat ketika:
+ 1: Model ekstrem dengan CS bullish, membuat puncak di luar BB, misalnya.
+ 2: kemudian menciptakan puncak lain dengan harga yang sama tetapi puncaknya ada di dalam BB.
+ 3: mendapatkan CS terbalik setelah situasi ke-2 (CS bearish).
+ 4: telah mendapat tes ulang CS (satu tidak lebih tinggi dari terbalik).
Kita harus melakukan perdagangan pendek dengan harga terbuka dari CS tes ulang berikutnya.
BBMA terdiri dari 3 jenis entri:
Pengaturan Rata-Rata Bergerak
Ada 5 MA yang digunakan dalam sistem:
2 Rata-rata Bergerak Tinggi Tertimbang
• MA 5 TINGGI (MERAH)
• MA 10 TINGGI (KUNING)
2 Rata-rata Bergerak Rendah Tertimbang
• MA5 RENDAH (MAGENTA)
• MA10 RENDAH (PUTIH)
1 Pindah Rata-Rata Eksponensial
• MA Eksponensial 50 (AQUA)
Pengaturan Bollinger Band:
Periode = 20
Shift = 0
Penyimpangan = 2
Berlaku untuk = Tutup
Memahami Rata-Rata Bergerak:
Downtrend:
MA 5/10 TINGGI di atas lilin
MA 5/10 RENDAH melewati lilin
MA 10 TINGGI di atas MA 5 TINGGI
MA 10 RENDAH di atas MA 5 RENDAH
Uptrend:
MA 5/10 RENDAH di bawah lilin
MA 5/10 TINGGI melewati lilin
MA 5 TINGGI di atas MA 10 TINGGI
MA 5 RENDAH di atas MA 10 RENDAH
MA di atas hanya digunakan untuk membantu menentukan tren, menggunakan MA50 pada
grafik harian untuk membantu dan mendapatkan konfirmasi tren. Ketika pasar berada di atas harga
MA50 dikatakan berada dalam tren naik. Ketika pasar berada di bawah harga MA50
dikatakan berada dalam tren turun.
MA juga dapat bertindak sebagai support dan resistance
Memahami Bollinger Bands
Downtrend:
Lilin berada di bawah MID BB
Uptrend:
Lilin berada di atas MID BB
MID BB: MID BB: MID BB: MID BB bertindak sebagai support dan resistance juga.
Jenis Entri BBMA:
SETUP EKSTRIM:
Downtrend:
(KILLZONE) - ini adalah POIN MASUK.
CATATAN: Ekstrim adalah indikasi awal untuk pembalikan tren.
Ini adalah teknik scalping, Rentang TP Anda 30-50 pips
tergantung pada TF. (Selalu TP karena arah pasar belum
dikonfirmasi).
Jika CS ditutup di luar TOP BB maka Extreme adalah VOID!
Konfirmasikan arah saat Momentum MHV dan CS terjadi.
Selalu kembali uji dan konfirmasikan pada beberapa TF.
SL dapat ditempatkan beberapa pips di atas Highest Shadow / Wick.
SETUP MHV:
pasar.
naik (naik) atau turun (turun).
BB / RENDAH BB
BB / RENDAH BB
https://steemitimages.com/DQmRCt5iQR...MFqWfKon/7.png
Ketentuan MHV:
https://steemitimages.com/0x0/https:...XxHhKHqA/8.png
RE-ENTRY: Masuk
kembali dibentuk setelah Naik / Turunnya harga atau pasar dan harga atau
pasar sekarang terbentuk pasar sideways untuk Re-entry.
1
pasar menemukan MA5 / 10 Tinggi. CS berada di bawah MA5 / 10 Tinggi
https://steemitimages.com/DQmaNQtjyj...XTA76AwH/9.png
https://steemitimages.com/0x0/https:...fWApM3X/10.png
pasar menemukan MA5 / 10 Rendah. CS berada di atas MA5 / 10 Low
2
1D = 3 Hari H4 = 12 Jam dll
3
membalikkan ke MA5 atau MA50 itu mengindikasikan pengaturan untuk Re-Entry.
4
pasar harus menemukan MA5 / 10 untuk menunjukkan Re-Entry. Dalam
downtrend, CSDC akan menemukan MA5 / 10 Low yang mengindikasikan Buy Masuk Kembali.
Dalam CSTR Uptrend akan menemukan MA5 / 10 Tinggi menunjukkan
Jual Kembali Masuk .
Catatan:
di TOP BB, tetapi pada H4 TF itu menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 Tinggi. Pada
H1 CS Direction Confirmed (CSDC) menunjukkan dan menemukan resistensi di TOP
BB, tetapi pada H4 lilin menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 High.
Siklus BBMA:
Extreme Harus TP MHV Arah
Lilin Masuk-Kembali Candle Stick Momentum Masuk Kembali
https://steemitimages.com/DQma8yKvcc...9xpM2eP/11.png
Semoga bermanfuuua uuuuaaaat ........ hehe
MNV = Masa Hilang Volum
MHV didapat ketika:
+ 1: Model ekstrem dengan CS bullish, membuat puncak di luar BB, misalnya.
+ 2: kemudian menciptakan puncak lain dengan harga yang sama tetapi puncaknya ada di dalam BB.
+ 3: mendapatkan CS terbalik setelah situasi ke-2 (CS bearish).
+ 4: telah mendapat tes ulang CS (satu tidak lebih tinggi dari terbalik).
Kita harus melakukan perdagangan pendek dengan harga terbuka dari CS tes ulang berikutnya.
Memang klo ngobrol sama newbie tuh harus sabar , Mas Broo, di ulang lagi, di ulang lagi...haha...
Mksh kesabarannya Mas Bro, jadi ngga usah buka2 halaman depan lagi,,,wkwkk...
Mantaaappp...
(Pelan-pelan diserap, learning with doing :D...)
Klo dilihat di TF D1, ada tanda mulai terbentuk MHV nih, tinggal tunggu 1 CS turun untuk konfirmasihnya:
Mungkin juga terbentuk pola ekstrim, karena MA 5/10 high berada di luar top BB.. :D
The Gorilla Method
Aturan Masuk untuk Membeli: (Selasa - Jumat)
1. Pivot hari ini lebih besar dari pivot kemarin.
2. Semua posisi EMA 30,15,4 di atas Pivot.
3. Harus disiapkan di depan laptop mulai pukul 07.00 waktu Jakarta.
4 Entri beli jika harga kembali ke EMA 30.
5. Targetnya adalah R3 tetapi posisi ini dapat ditutup jika 4 lilin terakhir tidak dapat menembus ke atas sementara pasar New York segera ditutup.
6. Stop loss adalah 30 pips dan Anda dapat Keluar jika EMA 4 memotong Ema 15 ke bawah.
Aturan tambahan: Jangan pernah membeli jika posisi EMA 30 masih di bawah Pivot meskipun EMA 4 telah melintasi EMA 15 ke atas. Dalam hal ini, jauh lebih baik jika Anda menunggu karena nanti Anda akan membuka posisi Beli pada Ema 30.
Please post MQ4 file.
Oh yes, sorry and thank you..
Gorilla method, andai ini bukan hari senin, mungkin ini contoh signal yang sempurna untuk OP:
Gorilla method, andai ini bukan hari senin, mungkin ini contoh signal yang sempurna untuk OP:
Wah kayakanya aku sendiri nih, newbie yang suka posting, hehe...
Ikutan newbie lain dah, nyimak baik-baik..
(Ato diem2, newbie lain udah pada jadi master ya...haha)