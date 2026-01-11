Indonesian Member - page 377

1225113:

siiip....!!! pertahankan .. telur jangan sampai pecah... haha

tengkyu Mas Broo... istirahat dulu... ngga mau OP nginep... wkwkk

ngopi udud sik...


Ngomong2 telur pecah sih, kemarin-kemarin jauh lebih banyak ruginya daripada profitnya, haha..
Tapi mudah-mudahan ke depannya telur ngga pecah, mulai hari ini, wkwkkkk

 

Mungkin MHV sudah terbentuk, sesuai konsep Oma Ally...?

MHV

Harga juga mulai memotong mid line BB

 
Agung Siswanto :

Mungkin MHV sudah terbentuk, sesuai konsep Oma Ally ...?

Harga juga mulai memotong garis tengah BB

MNV = Masa Hilang Volum

MHV didapat ketika:
+ 1: Model ekstrem dengan CS bullish, membuat puncak di luar BB, misalnya. 
+ 2: kemudian menciptakan puncak lain dengan harga yang sama tetapi puncaknya ada di dalam BB. 
+ 3: mendapatkan CS terbalik setelah situasi ke-2 (CS bearish). 
+ 4: telah mendapat tes ulang CS (satu tidak lebih tinggi dari terbalik). 
 Kita harus melakukan perdagangan pendek dengan harga terbuka dari CS tes ulang berikutnya. 

BBMA terdiri dari penggunaan 2 indikator:

  1. Rata-rata Bergerak
  2. Bollinger Bands

BBMA terdiri dari 3 jenis entri:

  1. Ekstrim
  2. MHV
  3. Masuk Kembali

Pengaturan Rata-Rata Bergerak 
Ada 5 MA yang digunakan dalam sistem: 
2 Rata-rata Bergerak Tinggi Tertimbang 
• MA 5 TINGGI (MERAH) 
• MA 10 TINGGI (KUNING) 
2 Rata-rata Bergerak Rendah Tertimbang 
• MA5 RENDAH (MAGENTA) 
• MA10 RENDAH (PUTIH) 
1 Pindah Rata-Rata Eksponensial 
• MA Eksponensial 50 (AQUA) 
Pengaturan Bollinger Band: 
Periode = 20 
Shift = 0 
Penyimpangan = 2 
Berlaku untuk = Tutup 
Memahami Rata-Rata Bergerak: 
Downtrend:
MA 5/10 TINGGI di atas lilin 
MA 5/10 RENDAH melewati lilin 
MA 10 TINGGI di atas MA 5 TINGGI 
MA 10 RENDAH di atas MA 5 RENDAH 

Uptrend: 
MA 5/10 RENDAH di bawah lilin 
MA 5/10 TINGGI melewati lilin 
MA 5 TINGGI di atas MA 10 TINGGI 
MA 5 RENDAH di atas MA 10 RENDAH 

MA di atas hanya digunakan untuk membantu menentukan tren, menggunakan MA50 pada 
grafik harian untuk membantu dan mendapatkan konfirmasi tren. Ketika pasar berada di atas harga 
MA50 dikatakan berada dalam tren naik. Ketika pasar berada di bawah harga MA50 
dikatakan berada dalam tren turun. 
MA juga dapat bertindak sebagai support dan resistance 

Memahami Bollinger Bands 
Downtrend: 
Lilin berada di bawah MID BB

Uptrend: 
Lilin berada di atas MID BB 

MID BB: MID BB: MID BB: MID BB bertindak sebagai support dan resistance juga. 
Jenis Entri BBMA:

  1. Ekstrim
  2. MHV
  3. Masuk Kembali
  4. Arah CS
  5. Momentum CS

SETUP EKSTRIM: 
Downtrend:

  1. MA5 TINGGI (MERAH) mematahkan TOP BB.
  2. Candles Stick (CS) membalik dan menutup dalam TOP BB.
  3. Candle Stick (CS) menguji ulang MA5 HIGH (RED) atau Zone Line of Fire 
    (KILLZONE) - ini adalah POIN MASUK.
  4. TP di MA5 LOW (MAGENTA) untuk keamanan

CATATAN: Ekstrim adalah indikasi awal untuk pembalikan tren. 
Ini adalah teknik scalping, Rentang TP Anda 30-50 pips 
tergantung pada TF. (Selalu TP karena arah pasar belum 
dikonfirmasi). 
Jika CS ditutup di luar TOP BB maka Extreme adalah VOID! 
Konfirmasikan arah saat Momentum MHV dan CS terjadi. 
Selalu kembali uji dan konfirmasikan pada beberapa TF. 
SL dapat ditempatkan beberapa pips di atas Highest Shadow / Wick. 

SETUP MHV:

  1. MHV berlaku untuk akhir tren (Pembalikan Pasar) setelah naik atau turun
    pasar.
  2. Terjadi ketika pasar melemah dan kehilangan momentum untuk melanjutkan keduanya
    naik (naik) atau turun (turun).
  3. Dalam beberapa kasus MHV dapat diidentifikasi sebagai double atau triple top.
  4. MHV dibentuk setelah Ekstrem.
  5. MHV berlaku ketika: Harga gagal menembus dan menutup di luar TOP 
    BB / RENDAH BB
  6. MHV batal ketika: Harga istirahat dan tutup di luar TOP 
    BB / RENDAH BB 
    https://steemitimages.com/DQmRCt5iQR...MFqWfKon/7.png

Ketentuan MHV: 
https://steemitimages.com/0x0/https:...XxHhKHqA/8.png
RE-ENTRY: Masuk 
kembali dibentuk setelah Naik / Turunnya harga atau pasar dan harga atau 
pasar sekarang terbentuk pasar sideways untuk Re-entry. 
1

  1. Uptrend - MA5 / 10 High bertindak sebagai resistance. Masukkan kembali posisi jual ketika 
    pasar menemukan MA5 / 10 Tinggi. CS berada di bawah MA5 / 10 Tinggi 
    https://steemitimages.com/DQmaNQtjyj...XTA76AwH/9.png
  2. Downtrend - MA5 / 10 LOW bertindak sebagai dukungan. Masukkan kembali posisi beli ketika 
    https://steemitimages.com/0x0/https:...fWApM3X/10.png
    pasar menemukan MA5 / 10 Rendah. CS berada di atas MA5 / 10 Low

2

  1. Re-entri yang kuat - MA5 / 10 dan MID BB bertemu atau bertabrakan.
  2. Re-entry Paling Kuat - MA5 / 10 MID BB dan MA50 bertemu atau bertabrakan.
  3. Masuk kembali terjadi untuk minimal 3 lilin per TF. Misalnya H1 = 3 Jam 
    1D = 3 Hari H4 = 12 Jam dll

3

  1. Re-entry Momentum CS - Ketika CS Momentum terbentuk dan CS 
    membalikkan ke MA5 atau MA50 itu mengindikasikan pengaturan untuk Re-Entry.

4

  1. Re-entry Arah CS - Ketika arah CS Dikonfirmasi (CSDC) menunjukkan, 
    pasar harus menemukan MA5 / 10 untuk menunjukkan Re-Entry. Dalam 
    downtrend, CSDC akan menemukan MA5 / 10 Low yang mengindikasikan Buy Masuk Kembali. 
    Dalam CSTR Uptrend akan menemukan MA5 / 10 Tinggi menunjukkan 
    Jual Kembali Masuk .

Catatan:

  1. Selalu perhatikan beberapa TF. Misalnya Pada TF H1 lilin menemukan resistan 
    di TOP BB, tetapi pada H4 TF itu menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 Tinggi. Pada 
    H1 CS Direction Confirmed (CSDC) menunjukkan dan menemukan resistensi di TOP
    BB, tetapi pada H4 lilin menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 High.
  2. Selalu konfirmasikan tren pada MA50 pada Grafik Harian.
  3. Jika pasar istirahat MA50 itu menunjukkan pembalikan tren.
  4. Jika pasar gagal menembus MA50 itu menunjukkan kelanjutan tren.
  5. MA50 bertindak sebagai support dan resistance.

Siklus BBMA: 
Extreme Harus TP MHV Arah 
Lilin Masuk-Kembali Candle Stick Momentum Masuk Kembali 
https://steemitimages.com/DQma8yKvcc...9xpM2eP/11.png

Semoga bermanfuuua uuuuaaaat ........ hehe

 
 
Memang klo ngobrol sama newbie tuh harus sabar , Mas Broo, di ulang lagi, di ulang lagi...haha...


Mksh kesabarannya Mas Bro, jadi ngga usah buka2 halaman depan lagi,,,wkwkk...
Mantaaappp...

(Pelan-pelan diserap, learning with doing :D...)

 

Klo dilihat di TF D1, ada tanda mulai terbentuk MHV nih, tinggal tunggu 1 CS turun untuk konfirmasihnya:


MHV

Mungkin juga terbentuk pola ekstrim, karena MA 5/10 high berada di luar top BB.. :D

 

The Gorilla Method


Aturan Masuk untuk Membeli: (Selasa - Jumat)

1. Pivot hari ini lebih besar dari pivot kemarin.

2. Semua posisi EMA 30,15,4 di atas Pivot.

3. Harus disiapkan di depan laptop mulai pukul 07.00 waktu Jakarta.

4 Entri beli jika harga kembali ke EMA 30.

5. Targetnya adalah R3 tetapi posisi ini dapat ditutup jika 4 lilin terakhir tidak dapat menembus ke atas sementara pasar New York segera ditutup.

6. Stop loss adalah 30 pips dan Anda dapat Keluar jika EMA 4 memotong Ema 15 ke bawah.


Aturan Masuk untuk Menjual: (Selasa - Jumat) : Berlawanan dengan aturan membeli di atas.


Karena saya mengandalkan Pivot sebagai salah satu indikator penting, saya tidak melakukan perdagangan pada hari Senin (Kecuali pasar sangat tren).
Mari kita lihat peluang dalam pasangan USD / JPY.





Aturan tambahan:

Jangan pernah membeli jika posisi EMA 30 masih di bawah Pivot meskipun EMA 4 telah melintasi EMA 15 ke atas. Dalam hal ini, jauh lebih baik jika Anda menunggu karena nanti Anda akan membuka posisi Beli pada Ema 30.



# Keliatannya simple Mas Bro, hehe...
Basic Principles - Trading Operations - MetaTrader 5
Please post MQ4 file.
 
Marco vd Heijden:
Please post MQ4 file.

Oh yes, sorry and thank you..

 

Gorilla method, andai ini bukan hari senin, mungkin ini contoh signal yang sempurna untuk OP:

Gorilla

 
Agung Siswanto:

Gorilla method, andai ini bukan hari senin, mungkin ini contoh signal yang sempurna untuk OP:


Wah kayakanya aku sendiri nih, newbie yang suka posting, hehe...
Ikutan newbie lain dah, nyimak baik-baik..
(Ato diem2, newbie lain udah pada jadi master ya...haha)

