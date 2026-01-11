Indonesian Member - page 378
Wah kayakanya aku sendiri nih, newbie yang suka posting, hehe ...
Ikutan newbie lain dah, nyimak baik-baik ..
(Ato diem2, newbie lain udah pada jadi master ya ... haha)
haha ... hajar aja mas Broo ... !!! disini semua ngaku pemula ... tapi ngga pernah unggah sistem yang bermanfaat kwkwkw ... sibuk jualan semua ... kalau ngga ada yang coba inisiatif bakalan sepi Bedaknya hahayang penting ngorolnya jadi berkualitas dan bermanfaat ... learn by doing ... hehe
Siaap Ndaann... hajar teruss... wkwkk
Ternyata Gorilla method ngga ruwet Mas Bro, lebih gampang di praktekin, cuma perlu ketelitian dan kesabaran, seperti umumnya strategi trading forex, gitu kali ya...haha..
Gorilla sistem tampaknya bekerja dengan baik, ngga harus hari selasa - jumat aja...
Pair lain juga bagus :
yang penting keep the Rule
Sepp Mas Bro, lagi baca2 thread + rule nya nih biar lebih mantap buat OP lusa ... :)
# n keep learning by doing, wkwkk...
Selamat tahun baru 2019, semoga ditahun ini kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. sehat, bahagia beserta keluarga dan teman teman,
serta selalu beruntung.... Amien !!!
M. Butuh bantuan.. Kerjanya gimana ya?
hehe ... di baca dulu pelan pelan Rule systemnya masBroo di halaman sebelumnya
Aminnn....
Tahun 2019, taun Gorilla, haha...