halo traders
pedagang halo
Halo
Cak Iwan ...gk perlu mikir, nyiapin rules, analisa, dll... Bawa aja Buldosernya yang pasti Brokernya Kabuuuuuuurrrrr haha
Selamat malam....
Saya newbie dari Salatiga....pengen belajar mengenai EA...adakah yang bisa bantu
yang punya lapak adalah koder joss Indonesia
jangan sun kang untuk bertanya pada beliau
eh sungkan
Helo Good Traders,
ga nyangka banyak juga trader Wkwkw land yang ada disini. Sy newbie Trader yang sedang fokus di Forex Trading. mungkin ada forum khusus forex trader indo yg bisa sy ikuti? atau kalo ga ada, mungkin suhu2 ada yang minat bikin thread nya?
Hello semua new comers, selamat datang...
Yang newbie beneran bisa belajar di Mbah Goggle dan sharing tentang trading sama saya, sesama newbie....hehe..
Disini semua macam master ada, master strategi, master coding, master teknikal, master fundamental dan master2 yang lain, yang siap ngelurusin, don't worry dan don't sungkan-sungkan seperti kata Om Umar.. :D
Helo Good Traders,
disini aja thread nya belum maksimal masa bikin lagi ... yang multi Time Frame gitu ..hehe
Baru nyadar nih Mas Bro, Matur Nuwun...hehe