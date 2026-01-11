Indonesian Member - page 382

New comment
 

halo traders

 
viciht70 :

pedagang halo

Halo

 
1225113:

Cak Iwan ...gk perlu mikir, nyiapin rules, analisa, dll... Bawa aja Buldosernya yang pasti Brokernya Kabuuuuuuurrrrr haha

Sewain aja buldosernya biar gk jadi kabuur,, hahaha
 

Selamat malam....

Saya newbie dari Salatiga....pengen belajar mengenai EA...adakah yang bisa bantu

 
Joyful77:

Selamat malam....

Saya newbie dari Salatiga....pengen belajar mengenai EA...adakah yang bisa bantu

yang punya lapak adalah koder joss Indonesia
jangan sun kang untuk bertanya pada beliau

 
Umar Ismail:

yang punya lapak adalah koder joss Indonesia
jangan sun kang untuk bertanya pada beliau

eh sungkan

 

Helo Good Traders,


ga nyangka banyak juga trader Wkwkw land yang ada disini. Sy newbie Trader yang sedang fokus di Forex Trading. mungkin ada forum khusus forex trader indo yg bisa sy ikuti? atau kalo ga ada, mungkin suhu2 ada yang minat bikin thread nya? 

 

Hello semua new comers, selamat datang...


Yang newbie beneran bisa belajar di Mbah Goggle dan sharing tentang trading sama saya, sesama newbie....hehe..

Disini semua macam master ada, master strategi, master coding, master teknikal, master fundamental dan master2 yang lain, yang siap ngelurusin, don't worry dan don't sungkan-sungkan seperti kata Om Umar.. :D

 
alghufron:

Helo Good Traders,


ga nyangka banyak juga trader Wkwkw land yang ada disini. Sy newbie Trader yang sedang fokus di Forex Trading. mungkin ada forum khusus forex trader indo yg bisa sy ikuti? atau kalo ga ada, mungkin suhu2 ada yang minat bikin thread nya? 

disini aja thread nya belum maksimal masa bikin lagi ... yang multi Time Frame gitu ..hehe

 
1225113:

disini aja thread nya belum maksimal masa bikin lagi ... yang multi Time Frame gitu ..hehe

Baru nyadar nih Mas Bro, Matur Nuwun...hehe

Rambo

1...375376377378379380381382383384385386387388389...614
New comment