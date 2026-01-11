Indonesian Member - page 386

adiarthagriadhi:
Halo sore semua..... Saya Adi, salam kenal dari Bali.

halo,, saya Ajat Sudrajat dari Ciamis -  Jawa Barat

 
yo selamat berkumpul semuanya, semoga ngopi tetap berjalan dengan rutin, dan jangan lupa ududnya
 
1225113 :

Read the MA Secret and its Deviations ... on page 59


Hello Sir,may I know which MAs you have used OR any template can you share? Thank you
 
Achmad Wijaya:
siap om,,, kopi kapal api

 
Ajat Sudrajat:

gak maen kapal api bos, kita kopi nya kapal induk wkwkwk

 
fiboz :
Halo Pak, bolehkah saya tahu MA mana yang telah Anda gunakan ATAU template apa pun yang dapat Anda bagikan? Terima kasih

You can visit on page 242

 
1225113:

Thank you!
 

Pagi morning semua

Selamat menikmati NFP setelah FOMC kemarin

 
Margiyono :

terima kasih mas Broo ... hehehe




 
1225113:

Wah penampakan indi apa lagi ini ? BBMA saja belum lulus, btw terimakasih untuk mempelajari
