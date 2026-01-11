Indonesian Member - page 372
Baru buka fxstreet. Bagus jg isinya, kaya informasi dan beritanya update terkini. Mantapp...
Iya om, aku baca yg versi indo, hehe..
Cuma kadang beritanya membingungkan, ngga biasa kali, haha..
beberapa waktu lalu saya hanya Fokus GU, hampir 5 bulan di satu pair,..
kali ini mencoba dua pair
Mantap om, seminggu 40%, makanya load sampe hampir 50%.. jadinya buru2 nambah depo ya.. hihi..
Hasil Rapat FOMC:
Tengkyu Master Om Nelayan :)
Joss.... Hasilnya. Jgn sebut master, malu saya masih newbe... Byk senior disini yg denger. Ilmu saya cuma setetes.
kata Ariel : ...... menunggu !!! ... Bis parkir kali yaww kwkwkw
hwakaka,,, itu entry GOLD kalau entry raversal dipaksakan 2hari baru parkir ... untung aja ngga MC
ngga apa apa... menyenangkan petugas swap kwkwkw
Oce Om Nelayan, ini sangat gamblang, Newbie perlu jam terbang untuk penerapannya yang tepat, hehe...
Makasih Om... Joss...
Btw, Eur sangat over bought, Nzd dan Jpy sangat oversold, waktunya cari peluang, mengasah akurasi...hihi
Mantap Jendral Rambo, udah senjata banyak, ahli strategi pula, wkwk..
Wah ini contoh riil, aku backtest manual, pair Eur dan Gbp sering tembus pakai strategi ini, daily HL tembus, OP...