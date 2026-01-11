Indonesian Member - page 372

nelayan79:
Baru buka fxstreet. Bagus jg isinya, kaya informasi dan beritanya update terkini. Mantapp...

Iya om, aku baca yg versi indo, hehe..
Cuma kadang beritanya membingungkan, ngga biasa kali, haha..

 
Imam Badarudin Sholeh:

beberapa waktu lalu saya hanya Fokus GU, hampir 5 bulan di satu pair,..

kali ini mencoba dua pair

Mantap om, seminggu 40%, makanya load sampe hampir 50%.. jadinya buru2 nambah depo ya.. hihi..

 

Hasil Rapat FOMC:

grafik

Tengkyu Master Om Nelayan :)

 
Agung Siswanto:

Joss.... Hasilnya. Jgn sebut master, malu saya masih newbe... Byk senior disini yg denger. Ilmu saya cuma setetes. 
Tips mengkombinasikan analisa funda & tekn : berita & sentimen pasar itu sbg pendorong trend. Tetap mengedepankan analisa teknikal krn data saat ini dan lalu tertuang di chart monitor sdgkn analisa funda untuk prediksi yg akan terjadi. Bgmn pengaruhnya dgn harga bergerak dlm chart monitor? Kuncinya jika harga menembus S/R. Lihat long trend pada W, D, H4 diberi tanda. Dan lihat short trend pada H1,... Diberi tanda. Kapan enter & exit? Juga terletak pada sedikit diatas garis S & dibawah garis R. Knp hrg tdk mencapai S/R lalu berbalik arah? Krn pengaruh supply dan demand di pasar. 
Kita bisa rasakan kekuatan supply dan demand di pasar dari kecepatan pergerakan harga. Transaksi pada Supply tinggi maka harga turun, supply rendah maka harga naik.
 
nelayan79:
kata Ariel : ...... menunggu !!! ... Bis parkir kali yaww kwkwkw


 
1225113:

kata Ariel : ...... menunggu !!! ... Bis parkir kali yaww kwkwkw


Mantap kang, nah gantian giliran saya menunggu.... Wkwkwkwk.... Ane penonton cadangan dulu.
 

hwakaka,,, itu entry GOLD kalau entry raversal dipaksakan 2hari baru parkir ...  untung aja ngga MC

ngga apa apa... menyenangkan petugas swap kwkwkw

8941861212018.12.17 21:25:49sell2.00gold1245.151261.151229.152018.12.20 01:05:481244.420.000.0010.80146.00
8941861242018.12.17 21:26:06sell2.00gold1245.231261.231229.232018.12.20 01:05:481244.420.000.0010.80162.00
8941862972018.12.17 21:43:14sell1.00gold1244.971260.971228.972018.12.20 01:05:471244.420.000.005.4055.00


Gross Profit:2 686.25Gross Loss:0.00Total Net Profit:2 686.25
Profit Factor:Expected Payoff:15.44 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:0.00 (0.00%)Relative Drawdown:0.00% (0.00)
 
Total Trades:174Short Positions (won %):68 (100.00%)Long Positions (won %):106 (100.00%)
Profit Trades (% of total):174 (100.00%)Loss trades (% of total):0 (0.00%
 
nelayan79:
Oce Om Nelayan, ini sangat gamblang, Newbie perlu jam terbang untuk penerapannya yang tepat, hehe...
Makasih Om... Joss...
Btw, Eur sangat over bought, Nzd dan Jpy sangat oversold, waktunya cari peluang, mengasah akurasi...hihi

 
1225113:
Mantap Jendral Rambo, udah senjata banyak, ahli strategi pula, wkwk..

 
1225113:

kata Ariel : ...... menunggu !!! ... Bis parkir kali yaww kwkwkw


Wah ini contoh riil, aku backtest manual, pair Eur dan Gbp sering tembus pakai strategi ini, daily HL tembus, OP...

