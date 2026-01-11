Indonesian Member - page 384
bbma mantap kayaknya bro pingin belajar, udah donlot tp g da panduan pdf cara pakenya ya?
Baca Rahasia MA dan Deviasinya .... di halaman 59
lama nggak absen nih.. adakah trader jateng? saya Purworejo.. barangkali kita tetanggaan.. hehehe
setelah libur setahun (desember 2018 sampe pertengahan januari 2019)hihihihi.. masuk pasar lagi..
Saya pakai teknik BBMA trading harian..
Saya selalu pakai Full Lot dalam berdagang (0.01) :v
Slamat datang mas Bro ,,, Slamat bejuang lagi ... mumpung zone No Lose BBMA Oma Ally ada didepan mata hehe
Hallo buat para suhu dimari, maaf saya mau ada yang ditanyakan, maklum Oon hihihi, kenapa kalo Order Selection ( Mode Trades ) ngambil input dari OrderComment suka Stack Overflow? sedangkan via OrderMagicnumber no problem ?
Mohon pencerahannya :)
Bisa kasih codenya pak?
OrderComment bisa berubah pak, kalau ada close sebagian, tp, sl maka order comment akan berubah.
Kalau Magic Number tidak akan berubah
gais, saya punya 2 akun mql5. nah, akun mql5 lama pernah saya add signal broker merah. terus saya hapus, saya mau pindahkan ke akun mql5 yang saya pakai sekarang. tapi nggak bisa, katanya terdeteksi sebagai sinyal. padahal udah saya hapus loh. ada yang punya solusi?
Coba komplain ke service desk, tapi kadang agak lama responnya
Halo masBro …………. apa khabar (sudah setahuun gak nengok)
Tentang BBma yang masBro share, masih menjadi pilihan
Tapi karena load nya termasuk berat, saya coba buat duplikasi yang mirip22 tampilan saja untuk meringankan beban Cpu
Halo juga hehe... iya ya ngga terasa sudah lama ngga bersua ...
anda bisa menduplikasi tapi harus berdasarkan pergerakan harga time frame H1 sehingga kita bisa melihat detailnya di TF yang
lebih rendah / besar dengan dengan perhitungan yang sama ...
contoh open source MA daily seperti ini
//+---------------------------------------------------------------------------------------------+
//| KG MA.mq4 |
//| Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+---------------------------------------------------------------------------------------------+
//Kang Gun MA
#property copyright "Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.forexindo.com/forum/showthread.php?t=95&page=9"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
extern int Corner=4;
extern color MA_Day_Color=Lime;
//---- buffers
double MA24H[];
int Per24H;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,0,1,MA_Day_Color);
SetIndexBuffer(0,MA24H);
SetIndexLabel(0,"MA Day");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
for(int i = ObjectsTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
string label = ObjectName(i);
if(StringSubstr(label, 0, 5) != "KG MA")
continue;
ObjectDelete(label);
}
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
//----
int ActivePer=Period();
Per24H=1440/ActivePer;
int limit=Bars-counted_bars;
if(counted_bars>0) limit++;
for(int i=0; i<limit; i++)
{
MA24H[i]=iMA(NULL,0,Per24H,0,MODE_SMA,PRICE_WEIGHTED,i);
}
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
