ajari saya untuk mulai dari mana
Mas Panji, buka google, ketik: belajar forex..
that's what i've done before, wkwk
teory memang membosankan... karena bisa bertahun tahun membuktikan ... jika ada teory yang lebih baru dengan fakta yang lebih baik maka gugur teori tersebut... yang jelas tanpa teory ngga ada Ilmu pasti
jadi inget teori bumi datar dan bumi bulat,,,,hahaa
Real newbie tetap setia nyimak saat forum diramaikan lagi oleh para master (alhamdulillah...), siap meramaikan saat2 sepi ... haha ...
mudah2an selalu ramai lagi dan bermunculan para master baru lagi, aminn...
Closing pagi2
ikut lah yaw tapi belum di closing wakaka
Sam Rambo TP nya tinggi banget ya... Apa karena pake trailing stop?
Cross check Sam Rambo, klo saya pake Fibo di tertinggi dan terendah terdekat, titik 50 sbg titik TP, jatuh di 128.60 (di gambar Sam Rambo dekat dengan BTP 5 tuh) Kira2 Ok ngga om? matur nuwun...
itu sudah Ok ... yg perlu diketahui EMA 30 SR bisa pullback atau breakout.... hehe, saya mengikuti standar defauld EA trailing ... tapi strategy TP nya tetap pada Fibo yang saya plot
sepp Sam Rambo, terima kasih, ijin nyimak selalu, juga para master yang lain..
Hajar lagi...... system ini lumayan juga mas Broo ,,,,
kita bisa lihat trade aslinya disini : https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=528703&page=3
Wah Bapak canggih banget, drawdown minus hampir ga ada wkwk..
teknik apa yaa, saya selama trading pasti ada ada drawdownnya :)