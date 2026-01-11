Indonesian Member - page 367

New comment
 
Real newbie tetap setia nyimak saat forum diramaikan lagi oleh para master (alhamdulillah...), siap meramaikan saat2 sepi ... haha ...
 
Panji Wendy:
ajari saya untuk mulai dari mana

Mas Panji, buka google, ketik: belajar forex..

that's what i've done before, wkwk

 
1225113:

teory memang membosankan... karena bisa bertahun tahun membuktikan ... jika ada teory yang lebih baru dengan fakta yang lebih baik maka gugur teori tersebut... yang jelas tanpa teory ngga ada Ilmu pasti

jadi inget teori bumi datar dan bumi bulat,,,,hahaa

 
Sekilas tentang kontes trading oleh salah satu broker di tanah air, di awal minggu ke 2 (dari total 2 minggu), secara mengejutkan trader2 dari pakistan mendominasi ranking atas dan indonesia menyisakan 1 peserta di 10 besar pada posisi ke 3...hmm... kira2 finishnya gimana ya...
 
Agung Siswanto:
Real newbie tetap setia nyimak saat forum diramaikan lagi oleh para master (alhamdulillah...), siap meramaikan saat2 sepi ... haha ...

mudah2an selalu ramai lagi dan bermunculan para master baru lagi, aminn...

 
kangreno:
Closing pagi2

ikut lah yaw tapi belum di closing wakaka


 
1225113:

ikut lah yaw tapi belum di closing 


Sam Rambo TP nya tinggi banget ya... Apa karena pake trailing stop?
Cross check Sam Rambo, klo saya pake Fibo di tertinggi dan terendah terdekat, titik 50 sbg titik TP, jatuh di 128.60 (di gambar Sam Rambo dekat dengan BTP 5 tuh) Kira2 Ok ngga om? matur nuwun...

 
Agung Siswanto:

Sam Rambo TP nya tinggi banget ya... Apa karena pake trailing stop?
Cross check Sam Rambo, klo saya pake Fibo di tertinggi dan terendah terdekat, titik 50 sbg titik TP, jatuh di 128.60 (di gambar Sam Rambo dekat dengan BTP 5 tuh) Kira2 Ok ngga om? matur nuwun...

itu sudah Ok ... yg perlu diketahui EMA 30 SR bisa pullback atau breakout.... hehe,  saya mengikuti standar defauld EA trailing ... tapi strategy TP nya tetap pada Fibo yang saya plot

 
1225113:

itu sudah Ok .... hehe,  saya mengikuti standar defauld EA trailing ... tapi strategy TP nya tetap pada Fibo yang saya plot

sepp Sam Rambo, terima kasih, ijin nyimak selalu, juga para master yang lain..

 
1225113:

Hajar lagi...... system ini lumayan juga mas Broo ,,,,

kita bisa lihat trade aslinya disini : https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=528703&page=3

8941121812018.12.13 16:30:22buy0.01eurjpy128.85128.90129.652018.12.13 18:03:05128.900.000.000.000.05
8941122162018.12.13 16:30:54buy2.00eurjpy128.84128.89129.642018.12.13 21:17:09129.070.000.000.0040.48
8941122482018.12.13 16:31:03buy2.00eurjpy128.83128.88129.632018.12.13 21:17:08129.070.000.000.0042.24
8941122592018.12.13 16:31:11buy2.00eurjpy128.83128.88129.632018.12.13 21:17:08129.080.000.000.0044.00
8941122822018.12.13 16:31:38buy2.00eurjpy128.84128.89129.642018.12.13 21:17:08129.080.000.000.0042.24
8941122902018.12.13 16:31:47buy2.00eurjpy128.85128.90129.652018.12.13 18:03:05128.900.000.000.008.80
8941122992018.12.13 16:31:55buy2.00eurjpy128.85128.90129.652018.12.13 18:03:05128.900.000.000.008.80
8941123062018.12.13 16:32:02buy2.00eurjpy128.85128.90129.652018.12.13 18:03:05128.900.000.000.008.80
8941123412018.12.13 16:32:43buy2.00eurjpy128.86128.91129.662018.12.13 21:17:07129.080.000.000.0038.72
8941123482018.12.13 16:32:51buy2.00eurjpy128.85128.90129.652018.12.13 18:03:05128.900.000.000.008.80
8941125142018.12.13 16:37:46buy2.00eurjpy128.82128.87129.622018.12.13 21:17:07129.080.000.000.0045.76
8941125242018.12.13 16:37:55buy2.00eurjpy128.82128.87129.622018.12.13 21:16:57129.080.000.000.0045.76
8941125382018.12.13 16:38:19buy2.00eurjpy128.85128.90129.652018.12.13 18:03:05128.900.000.000.008.80
8941137812018.12.13 17:07:05sell2.00audusd0.72320.00000.00002018.12.13 17:35:560.72250.000.000.0014.00
8941138292018.12.13 17:08:08sell2.00audusd0.72280.00000.00002018.12.13 17:35:560.72250.000.000.006.00
8941151512018.12.13 17:42:15buy1.40gold1241.381240.581242.182018.12.13 17:58:461241.500.000.000.0016.80
8941155302018.12.13 17:42:15buy0.60gold1241.381241.081242.182018.12.13 18:00:531242.180.000.000.0048.00



Gross Profit:1 718.66Gross Loss:0.00Total Net Profit:1 718.66
Profit Factor:Expected Payoff:12.92 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:0.00 (0.00%)Relative Drawdown:0.00% (0.00)
 
Total Trades:133Short Positions (won %):53 (100.00%)Long Positions (won %):80 (100.00%)
Profit Trades (% of total):133 (100.00%)Loss trades (% of total):0 (0.00%)

Wah Bapak canggih banget, drawdown minus hampir ga ada wkwk..
teknik apa yaa, saya selama trading pasti ada ada drawdownnya :)

1...360361362363364365366367368369370371372373374...614
New comment