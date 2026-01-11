Indonesian Member - page 370

1225113:

Dihalaman 267 saya mengatakan :  yg perlu diketahui EMA 30 SR bisa pullback atau breakout

Siip ... Benar sesuai aturan ... yuuuuk kita berangkat nanbah lagi mas Brro .. ,,



Laba kotor:2 296.25Kerugian Kotor:0,00Total Laba Bersih:2 296.25
Faktor keuntungan:Hasil yang diharapkan:13.43 
Penarikan Mutlak:0,00Drawdown Maksimal:0,00 (0,00%)Penarikan Relatif:0,00% (0,00)
 
Total Perdagangan:171Posisi Pendek (menang%):65 (100,00%)Posisi Panjang (menang%):106 (100,00%)
Perdagangan Untung (% dari total):171 (100,00%)Perdagangan kerugian (% dari total):0 (0,00%)
Bablas ketiduran kang semalem,... Mataku gk kuat. Ini mau berangkat jadi kuli lagi, demi sesuap nasi, hehehe
 
nelayan79:
Kalo pake analisa teknik saya, weekly S/R 127.8 / 129. Dari trend sedikit menurun dilihat dari pola garis trend weekly, indi Stoch. indi RSI datar. (secara keseluruhan pola trend). Untuk masuk pantau D1 (daily), kemudian pola H4, H1. Hajar di M5. Ini teknik saya mas. Setiap trader, punya tekniknya sendiri jd jgn disamakan stylenya.

Newbie masih pakai yang simpel nih, Om.. nantinya pakai analisa yang lebih komperehensive, sedikit-sedikit...hihi..
Makasih nih wawasannya, masih berusaha ga gagal paham, haha...
kayanya nunggu news pagi ini, mau break atau pull back..

 

Wah, nembus nih, alhamdulillah...
(untung-untungan, haha..)

Ngopi dulu, kaya para master..wkwkk

GA

 

Newbie belajar fundamental nih, barangkali ada masukan dari master2 fundamentalis..
Rapor EUR kemarin banyak merahnya:

news senin

jadi aku hajar sell EUR...
akibatnya, floating minus sampe 260 lebih..
(sekarang turun jadi 190)

EurUsd

apa iya, ini karena isu tentang FED yang lebih negatif ya, yang bikin Eur tetap naik dan kondisinya juga lagi jenuh jual...
mudah2an hari ini turun lagi dah..

# ngarep, haha

Agung Siswanto:

Newbie belajar fundamental nih, barangkali ada masukan dari master2 fundamentalis..
Rapor EUR kemarin banyak merahnya:

jadi aku hajar sell EUR...
akibatnya, floating minus sampe 260 lebih..
(sekarang turun jadi 190)

apa iya, ini karena isu tentang FED yang lebih negatif ya, yang bikin Eur tetap naik dan kondisinya juga lagi jenuh jual...
mudah2an hari ini turun lagi dah..

# ngarep, haha

Euro bakalan turun gan.. asal mata uang pasangannya menguat. Wkwkwk
 
Atep Juyanda:
Euro bakalan turun gan.. asal mata uang pasangannya menguat. Wkwkwk

hihii... mantap Kang Ateep...
Kopi  sore nya diminum dulu Kang...haha

Agung Siswanto:

hihii... mantap Kang Ateep...
Kopi  sore nya diminum dulu Kang...haha

Ngemil biskuit aja gan. Kurang suka ngopi. . 
 
Atep Juyanda:
Ngemil biskuit aja gan. Kurang suka ngopi. . 

Wah biskuit sama susu cocoknya, kang...

 

Watch Out, Eur Usd pingin break out..?

Break Out

 
Agung Siswanto:

Watch Out, Eur Usd pingin break out..?


Good, standar mencari S/R melalui kombinasi garis trend dan fibo ret & ext. Tp akurasi. 
