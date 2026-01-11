Indonesian Member - page 370
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Dihalaman 267 saya mengatakan : yg perlu diketahui EMA 30 SR bisa pullback atau breakout
Siip ... Benar sesuai aturan ... yuuuuk kita berangkat nanbah lagi mas Brro .. ,,
Kalo pake analisa teknik saya, weekly S/R 127.8 / 129. Dari trend sedikit menurun dilihat dari pola garis trend weekly, indi Stoch. indi RSI datar. (secara keseluruhan pola trend). Untuk masuk pantau D1 (daily), kemudian pola H4, H1. Hajar di M5. Ini teknik saya mas. Setiap trader, punya tekniknya sendiri jd jgn disamakan stylenya.
Newbie masih pakai yang simpel nih, Om.. nantinya pakai analisa yang lebih komperehensive, sedikit-sedikit...hihi..
Makasih nih wawasannya, masih berusaha ga gagal paham, haha...
kayanya nunggu news pagi ini, mau break atau pull back..
Wah, nembus nih, alhamdulillah...
(untung-untungan, haha..)
Ngopi dulu, kaya para master..wkwkk
Newbie belajar fundamental nih, barangkali ada masukan dari master2 fundamentalis..
Rapor EUR kemarin banyak merahnya:
jadi aku hajar sell EUR...
akibatnya, floating minus sampe 260 lebih..
(sekarang turun jadi 190)
apa iya, ini karena isu tentang FED yang lebih negatif ya, yang bikin Eur tetap naik dan kondisinya juga lagi jenuh jual...
mudah2an hari ini turun lagi dah..
# ngarep, haha
Newbie belajar fundamental nih, barangkali ada masukan dari master2 fundamentalis..
Rapor EUR kemarin banyak merahnya:
jadi aku hajar sell EUR...
akibatnya, floating minus sampe 260 lebih..
(sekarang turun jadi 190)
apa iya, ini karena isu tentang FED yang lebih negatif ya, yang bikin Eur tetap naik dan kondisinya juga lagi jenuh jual...
mudah2an hari ini turun lagi dah..
# ngarep, haha
Euro bakalan turun gan.. asal mata uang pasangannya menguat. Wkwkwk
hihii... mantap Kang Ateep...
Kopi sore nya diminum dulu Kang...haha
hihii... mantap Kang Ateep...
Kopi sore nya diminum dulu Kang...haha
Ngemil biskuit aja gan. Kurang suka ngopi. .
Wah biskuit sama susu cocoknya, kang...
Watch Out, Eur Usd pingin break out..?
Watch Out, Eur Usd pingin break out..?