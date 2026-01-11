Indonesian Member - page 365

Salam trading Dari bandung

 
1225113:

doanya terkabul untuk dapat entry 1 lot ... kurang 0,3 ... wakaka .... siiip mas Brooo .... !!

Kang, sistemnya bgmn punya ente kang? Cara bacanya gmn? Boleh sharing dunk....
 

Apa kabar programmer dari Singapore

 
Itu untuk sesi perdagangan dengan pengukuran Hi-Lo candle m 30 .. sebelum sesi atau setelah sesi .... ente dapat membuat sendiri fibo manual di ponsel untuk masuk

kalau di H4 dibawah EMA 30,... sesi pasar dengan candel engulfing seperti ini ....







 
Itu untuk sesi perdagangan dengan pengukuran Hi-Lo candle m 30 .. sebelum sesi atau setelah sesi .... ente dapat membuat sendiri fibo manual di ponsel untuk masuk

Mntap bisa buat pemljaran





Kebanyakan teori bikin mumet
 
Gak usah pake teori om, main filling ajah, filing naik jebred pasang
 
kalau udah pake  MAGIC OF MATHEMATICS  ya jangan pakai teori lagi ... bener yg jelas pasti mumet ... hahaha

bikin  MAGIC OF MATHEMATICS  harus pake teori .... berakit rakit kehulu ,,,, wakaka

kalau mumet pasti ngga ada yang beli ... kayak obat Flu ... hahaha

biar gak mumet beli obat Flu... keknya gitu bahasa pasarnya .... hehe

 
perdagangan dg ponsel yang paling sederhana dan terbaik hanya menggunakan EMA 30,

PA di  atas  EMA  ---> Beli, dengan bullish  ENGULFING bar

PA dibawah EMA ---> Jual dengan bearish ENGULFING bar

menggunakan parameter  fibo

