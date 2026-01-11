Indonesian Member - page 365
doanya terkabul untuk dapat entry 1 lot ... kurang 0,3 ... wakaka .... siiip mas Brooo .... !!
Apa kabar programmer dari Singapore
Kang, sistemnya bgmn punya ente kang? Cara bacanya gmn? Boleh berbagi dunk ....
Itu untuk sesi perdagangan dengan pengukuran Hi-Lo candle m 30 .. sebelum sesi atau setelah sesi .... ente dapat membuat sendiri fibo manual di ponsel untuk masuk
kalau di H4 dibawah EMA 30,... sesi pasar dengan candel engulfing seperti ini ....
Itu untuk sesi perdagangan dengan pengukuran Hi-Lo candle m 30 .. sebelum sesi atau setelah sesi .... ente dapat membuat sendiri fibo manual di ponsel untuk masuk
kalau di H4 dibawah EMA 30 sesi dengan candel engulfing seperti ini
Mntap bisa buat pemljaran
Kebanyakan teori bikin mumet
Hanya teori bikin mumet
kalau udah pake MAGIC OF MATHEMATICS ya jangan pakai teori lagi ... bener yg jelas pasti mumet ... hahaha
bikin MAGIC OF MATHEMATICS harus pake teori .... berakit rakit kehulu ,,,, wakaka
kalau mumet pasti ngga ada yang beli ... kayak obat Flu ... hahaha
biar gak mumet beli obat Flu... keknya gitu bahasa pasarnya .... hehe
perdagangan dg ponsel yang paling sederhana dan terbaik hanya menggunakan EMA 30,
PA di atas EMA ---> Beli, dengan bullish ENGULFING bar
PA dibawah EMA ---> Jual dengan bearish ENGULFING bar
menggunakan parameter fibo