memancing79 :
Sippp ,, syjg pyAJlompilasi menjelaskan kepada generasi millenials ini. Penangkapannya gk seperti kita. Generasi skrg ini, kurang pengertian dasar Klausa menyempit menyempit. Mereka menyebar cara2 instan dan gk mau belajar detail. Bahkan kondisi paham tapi gak tuntas dengan kasus tsb. Tp sy akui, IQnya lebih baik. Hehehe ,,, jd curhat nih mbo.

haha ... yah begitulah ... berjalannya waktu Trial dan Error 

Sekaramg kita Fokus pada Pair EURJPY..... hajar lagi mas Brooo ... wakaka


Laba kotor:461,95Kerugian Kotor:0,00Total Laba Bersih:461,95
Faktor keuntungan:Hasil yang diharapkan:6.24 
Penarikan Mutlak:0,00Drawdown Maksimal:0,00 (0,00%)Penarikan Relatif:0,00% (0,00)
 
Total Perdagangan:74Posisi Pendek (menang%):9 (100,00%)Posisi Panjang (menang%):65 (100,00%)
Perdagangan Untung (% dari total):74 (100,00%)Perdagangan kerugian (% dari total):0 (0,00%)
 
Very nice Sir, are you using your home made EA ? I think yes.. finally you succeed.. Excellent job. Keep going, 👍🏻👍🏻 😊
 

nambah lagi... lot 2

Gross Profit:1 290.61Gross Loss:0.00Total Net Profit:1 290.61
Profit Factor:Expected Payoff:11.13 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:0.00 (0.00%)Relative Drawdown:0.00% (0.00)
 
Total Trades:116Short Positions (won %):51 (100.00%)Long Positions (won %):65 (100.00%)
Profit Trades (% of total):116 (100.00%)Loss trades (% of total):0 (0.00%)
Largestprofit trade:33.46loss trade:0.00
Averageprofit trade:11.13loss trade:0.00
 
1225113:

Hoaammm,,  ngantuk bro jam segini...
 
Indo hadir, masih pake akun demo
 
kangreno:
kalau untuk pengenalan system baru ya pasti pake demo mas dengan hitsory yg jelas ...  kalau Real Pasti ngga mungkin pake gonta ganti system, kalau dicampur ngga jelas Progresnya hehe ... kecuali pengenalan system asli saya sendiri ... kalau real disini tinggal lihat aja Copy Trade

disini tempatnya istirahat, ngobrol, guyon dan refress setelah trading reel serta analisa pengenalan System baru jika itu bermanfaat dan bisa dilanjutkan ke Reel... anda harus lihat judulnya forum dan peruntukannya dulu ...

kalau memang ada pengenalan system manual baru yang pake reel coba tunjukkan ... saya sangat senang jika ada ...

paling paling di Market dan ngga jelas systemnya kecuali anda harus membayar dulu hehe....

atau mungkin anda mau tunjukkan reel anda monggo silahkan ... saya malah terima kasih ... dan bisa bermanfaat dan menginspirasi trader2 lain jika system anda Baik Progresnya

... dan kita bisa berdiskusi bersama disini hehe

 
RimJim:
Very nice Sir, are you using your home made EA ? I think yes.. finally you succeed.. Excellent job. Keep going, 👍🏻👍🏻 😊

 thanks .... hi  RimJim  how are You ... how the development of your trade

 
1225113:

 thanks .... hi  RimJim  how are You ... how the development of your trade

I have been out of UAE and stayed for around 23 days in Turkey. So my Trading system I left at home. 
Although was not much profitable...
Anyway Thank you Sir.. reach you soon 
 
RimJim:
I have been out of UAE and stayed for around 23 days in Turkey. So my Trading system I left at home. 
Although was not much profitable...
Anyway Thank you Sir.. reach you soon 

okey ,,, happy trip and have a good day in Turkey

 

Hajar lagi...... system ini lumayan juga mas Broo ,,,,

kita bisa lihat trade aslinya disini : https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=528703&page=3

Gross Profit:1 718.66Gross Loss:0.00Total Net Profit:1 718.66
Profit Factor:Expected Payoff:12.92 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:0.00 (0.00%)Relative Drawdown:0.00% (0.00)
 
Total Trades:133Short Positions (won %):53 (100.00%)Long Positions (won %):80 (100.00%)
Profit Trades (% of total):133 (100.00%)Loss trades (% of total):0 (0.00%)
