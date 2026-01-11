Indonesian Member - page 362
Sippp ,, syjg pyAJlompilasi menjelaskan kepada generasi millenials ini. Penangkapannya gk seperti kita. Generasi skrg ini, kurang pengertian dasar Klausa menyempit menyempit. Mereka menyebar cara2 instan dan gk mau belajar detail. Bahkan kondisi paham tapi gak tuntas dengan kasus tsb. Tp sy akui, IQnya lebih baik. Hehehe ,,, jd curhat nih mbo.
haha ... yah begitulah ... berjalannya waktu Trial dan Error
Sekaramg kita Fokus pada Pair EURJPY..... hajar lagi mas Brooo ... wakaka
nambah lagi... lot 2
Indo hadir, masih pake akun demo
kalau untuk pengenalan system baru ya pasti pake demo mas dengan hitsory yg jelas ... kalau Real Pasti ngga mungkin pake gonta ganti system, kalau dicampur ngga jelas Progresnya hehe ... kecuali pengenalan system asli saya sendiri ... kalau real disini tinggal lihat aja Copy Trade
disini tempatnya istirahat, ngobrol, guyon dan refress setelah trading reel serta analisa pengenalan System baru jika itu bermanfaat dan bisa dilanjutkan ke Reel... anda harus lihat judulnya forum dan peruntukannya dulu ...
kalau memang ada pengenalan system manual baru yang pake reel coba tunjukkan ... saya sangat senang jika ada ...
paling paling di Market dan ngga jelas systemnya kecuali anda harus membayar dulu hehe....
atau mungkin anda mau tunjukkan reel anda monggo silahkan ... saya malah terima kasih ... dan bisa bermanfaat dan menginspirasi trader2 lain jika system anda Baik Progresnya
... dan kita bisa berdiskusi bersama disini hehe
Very nice Sir, are you using your home made EA ? I think yes.. finally you succeed.. Excellent job. Keep going, 👍🏻👍🏻 😊
thanks .... hi RimJim how are You ... how the development of your trade
I have been out of UAE and stayed for around 23 days in Turkey. So my Trading system I left at home.
okey ,,, happy trip and have a good day in Turkey
Hajar lagi...... system ini lumayan juga mas Broo ,,,,
kita bisa lihat trade aslinya disini : https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=528703&page=3