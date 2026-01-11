Indonesian Member - page 361
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Sayang juga belum ada versi bahasa Indonesia di MQL5.com
yang dimaksud mas Biantoro Kunarto versi bahasa Indonesia yang apanya ya?... kita disini kan pakai bahasa Indonesia terus hehe
yang dimaksud mas Biantoro Kunarto versi bahasa Indonesia yang apanya ya?... kita disini kan pakai bahasa Indonesia terus hehe
Ini pak yang saya maksud :
mungkin perlu tahu .... \
Petunjuk & Trik EA yang Sukses Arthur Albano
Pernah bertanya-tanya...?, mengapa EA Kita tidak laku di pasar? Hanya sedikit komentar tentang itu? Jadi, ini adalah tempat untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana Anda mengubah EA Anda untuk membuatnya berguna! Atau tidak ...
Kita punya petunjuk: kebanyakan orang mencoba menggunakan, setidaknya sekali, di luar akun Demo Metatrader . Tidak hanya FOREX, tetapi juga Equities, Derivatives, opsi, dan banyak instrumen lainnya. Jadi, sebelum mencoba menjual EA, sudahkah Anda mengujinya dengan akun FOREX yang sebenarnya, setidaknya? Atau mencobanya pada ekuitas? Bagaimana dengan akun netting? Apakah itu bekerja? Selalu membuat pertanyaan-pertanyaan di sebelum berpikir EA Anda adalah"Holly Grail".
membuatlah baris kode ini hadir di semua EA saya:
sebagai contoh tentang volume misalnya:
Saya harap baris di atas akan membantu kerja EA Anda pada instrumen keuangan apa pun.
Instruksi lainnya:
Kita telah melihat orang menggunakan indikator untuk menetapkan harga pesanan: P
juga, kebanyakan orang menggunakan NormalizeDouble () . Namun, semua harga transaksi harus berupa kelipatan bilangan bulat dari Ukuran Tick itu sendiri ... Jadi?
Ada fungsi yang disebut NormalizePrice () . Apa yang dilakukannya hanya membagi dengan Ukuran Tick (perubahan harga minimal), flooring/rounding the price( pembulatan harga), dan kemudian kalikan dengan ukuran tick lagi, normalisasi ganda. Manis seperti pai apel....
#include CSymbolInfo _CSymbolInfo;
Kode sumber:
Jika Anda tidak ingin menyertakan SymbolInfo.mqh, karena kebanyakan membutuhkan info TickSize di mana-mana untuk menjadikan EA kompatibel dengan berbagai pasar dan broker, coba yang berikut ini:
Dan perlu digunakan di setiap pengkodean kita
Satu juga dapat menggunakan makro untuk menormalkan harga:
jadi Kita meminta 10 dan mendapatkan 1000, Di masa lalu itu tidak bekerja dengan sen, jadi volume standar adalah 1000 ...: P, dan Sekarang 100 ...
Ini pak yang saya maksud :
okey,... saya baru mengerti sekarang... trus itu adanya, bisa menurut permintaan kita atau memang kebijakan mereka sendiri (MQL.5)?
Mantafff mbo...
cuma dengan cara ini saya gunakan di Pair Mayor aja, masih kurang berani meng hajar GOLD, .... wekeke
okey,... saya baru mengerti sekarang... trus itu adanya, bisa menurut permintaan kita atau memang kebijakan mereka sendiri (MQL.5)?
Terserah mereka pak, mungkin berdasarkan banyaknya pengunjung atau banyaknya aktivitas pengunjung dari Indonesia
cuma dengan cara ini saya gunakan di Pair Mayor aja, masih kurang berani meng hajar GOLD, .... wekeke
Top pak :)
Ga nyangka kalau topik saya jadi yang paling populer :)
Ini juga berkat trader-trader Indonesia yang aktif disini pak ( termasuk Bapak )
Selamat pak biantoro, forumnya jadi most popular...
Thanks pak :)