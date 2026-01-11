Indonesian Member - page 361

Biantoro Kunarto:

Sayang juga belum ada versi bahasa Indonesia di MQL5.com

yang dimaksud mas Biantoro Kunarto versi bahasa Indonesia yang apanya ya?...  kita disini kan pakai bahasa Indonesia terus hehe

 
I'm here too. Anyone can add me if want.
 
1225113:

yang dimaksud mas Biantoro Kunarto versi bahasa Indonesia yang apanya ya?...  kita disini kan pakai bahasa Indonesia terus hehe

Ini pak yang saya maksud :


 

mungkin perlu tahu .... \

Petunjuk & Trik EA yang Sukses  Arthur Albano


Pernah bertanya-tanya...?,  mengapa EA Kita tidak laku di pasar? Hanya sedikit komentar tentang itu? Jadi, ini adalah tempat untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana Anda mengubah EA Anda untuk membuatnya berguna! Atau tidak ...

Kita punya petunjuk: kebanyakan orang mencoba menggunakan, setidaknya sekali, di luar akun Demo Metatrader . Tidak hanya FOREX, tetapi juga Equities, Derivatives, opsi, dan banyak instrumen lainnya. Jadi, sebelum mencoba menjual EA, sudahkah Anda mengujinya dengan akun FOREX yang sebenarnya, setidaknya? Atau mencobanya pada ekuitas? Bagaimana dengan akun netting? Apakah itu bekerja? Selalu membuat pertanyaan-pertanyaan di sebelum berpikir EA Anda adalah"Holly Grail".

membuatlah baris kode ini hadir di semua EA saya:

sebagai contoh tentang volume misalnya:

input  uint InpVolume = 1 ; // Volume
ExtVolume ganda ;
int  OnInit ()
  {
   ExtVolume = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ) + MathMax (InpVolume- 1 , 0 ) * SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP );
  }

Saya harap baris di atas akan membantu kerja EA Anda pada instrumen keuangan apa pun.


Instruksi lainnya:

Kita telah melihat orang menggunakan indikator untuk menetapkan harga pesanan: P

juga, kebanyakan orang menggunakan NormalizeDouble () . Namun, semua harga transaksi harus berupa kelipatan bilangan bulat dari Ukuran Tick itu sendiri ... Jadi?

Ada fungsi yang disebut NormalizePrice () . Apa yang dilakukannya hanya membagi dengan Ukuran Tick (perubahan harga minimal), flooring/rounding the price( pembulatan harga), dan kemudian kalikan dengan ukuran tick lagi, normalisasi ganda. Manis seperti pai apel....

#include    
CSymbolInfo _CSymbolInfo;
_CSymbolInfo.NormalizePrice (harga Anda tercantum di sini)

Kode sumber:

// + ----------------------------------------------- ------------------- + 
// | Normalkan harga | 
// + ----------------------------------------------- ------------------- +
 CSymbolInfo ganda :: NormalizePrice ( const  double price) const
  {
   if (m_tick_size! = 0 )
         return ( NormalizeDouble ( MathRound (price / m_tick_size) * m_tick_size, m_digits));
// --- 
   return ( NormalizeDouble (price, m_digits));
  }


Jika Anda tidak ingin menyertakan SymbolInfo.mqh, karena kebanyakan membutuhkan info TickSize di mana-mana untuk menjadikan EA kompatibel dengan berbagai pasar dan broker, coba yang berikut ini:

static  double _TickSize;
int  OnInit ()
  {
   _TickSize = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE );
   kembali ( INIT_SUCCEEDED );
  }

Dan perlu digunakan di setiap pengkodean kita

Satu juga dapat menggunakan makro untuk menormalkan harga:

//--- Normalize Price
#define NP(a,b) (b!=0?int(a/b)*b:a)

input double InpPrice = 1.4234764368276428764 // Price

static double   _TickSize;
MqlTradeRequest _MqlTradeRequest;

int OnInit()
  {
   _TickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnTick()
  {
   _MqlTradeRequest.price = NP(InpPrice,_TickSize);
  }


jadi Kita meminta 10 dan mendapatkan 1000, Di masa lalu itu tidak bekerja dengan sen, jadi volume standar adalah 1000 ...: P,   dan Sekarang 100 ...



	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Biantoro Kunarto:
 
Ini pak yang saya maksud :



okey,... saya baru mengerti sekarang... trus itu adanya, bisa menurut permintaan kita atau memang kebijakan mereka sendiri (MQL.5)?

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
nelayan79:
 Mantafff mbo...
cuma dengan cara ini saya gunakan di Pair Mayor aja, masih kurang berani meng hajar GOLD, .... wekeke

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
1225113:
 
okey,... saya baru mengerti sekarang... trus itu adanya, bisa menurut permintaan kita atau memang kebijakan mereka sendiri (MQL.5)?
Terserah mereka pak, mungkin berdasarkan banyaknya pengunjung atau banyaknya aktivitas pengunjung dari Indonesia

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
1225113:
 
cuma dengan cara ini saya gunakan di Pair Mayor aja, masih kurang berani meng hajar GOLD, .... wekeke
Sippp,, sy jg py kendala ketika menjelaskan kepada generasi millenials ini. Penangkapannya gk seperti kita. Generasi skrg ini, kurang memahami konsep dasar sehingga kurang klop menyatukan pemahaman. Mereka cenderung cara2 instan dan gk mau belajar detail. Walaupun kadang paham tapi gak tuntas dengan case tsb. Tp sy akui, IQnya lebih baik. Hehehe,,, jd curhat nih mbo.
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Biantoro Kunarto:
 
Top pak :)


Ga nyangka kalau topik saya jadi yang paling populer :)


Ini juga berkat trader-trader Indonesia yang aktif disini pak ( termasuk Bapak )
Selamat pak biantoro, forumnya jadi most popular...
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
nelayan79:
 Selamat pak biantoro, forumnya jadi most popular...
Thanks pak :)

	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
1...354355356357358359360361362363364365366367368...614      
        
    

    

          
