Indonesian Member - page 360
gimana caranya?
Pada Sesi London:
Pertama saya menggambar FIBO pada setiap grafik kapan saja sepanjang hari.
(Membawa saya 1 menit untuk 10 grafik)
Kedua saya drop pending order (x2 buy & x2 sell) jauh di atas PA pada setiap grafik sekitar 5 menit sebelum pembukaan pasar.
(Membawa saya 1 menit untuk 10 grafik)
Ketiga dekat satu menit sebelum pembukaan pasar Saya menyeret pending order atas FIBO BPO / SPO
(Membawa saya 1 menit untuk 10 grafik)
Keempat Saya akan mencari Dukungan / Resistensi, Tren, Divergensi , retracements yang akan menunjukkan kepada saya untuk memperluas target stoploss atau berhati-hati & menghapus pesanan yang tertunda.
Kemudian memodifikasi pesanan tertunda dengan menambahkan BSL, SSL, BTP1, BTP2, STP1, STP2, Trail untuk TP2 pada setiap pesanan.
(Membawa saya 10-15 menit untuk 10 grafik)
Kemudian saya istirahat selama beberapa jam dan persiapan untuk Sesi New York dan melakukan semuanya lagi.
Saya menggunakan penilaian saya untuk mengizinkan pesanan London berjalan di, atau menutup. Kemudian tambahkan perintah New Menunggu Pending seperti yang saya lakukan di London.
Jadi jika saya melakukannya sekaligus, saya akan memperkirakan sekitar 18-20 menit untuk 10 grafik pasangan Pair, atau 2 menit per grafik. Mudah karena angka sudah diberikan pada FIBO. & Indikator Session.
saat ini sedang Berlangsung..... siiiip
sekarang baru namanya melihat sambil ngopi ......bagaimana system menghajar!!! dan ... BOOOM !!... wakaka.......
gkk
siapkan gerobak dorongnya mas Broo ... kwkwkw
Top pak :)
Ga nyangka kalau topik saya jadi yang paling populer :)
Ini juga berkat trader-trader Indonesia yang aktif disini pak ( termasuk Bapak )
Sayang juga belum ada versi bahasa Indonesia di MQL5.com