mungkin ada step yg kelewat, coba cek lagi https://www.mql5.com/en/articles/476
SUDAH SAYA CEK PAK..BESOK SYA COBA DI LAPTOP YG LAIN..TKS U
Coba pastikan ini dulu :
met pagi kawan menikmati secangkir profit sambil ngopi
Saya sdh coba code dari bu Yohana, tidak ada masalah
TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA @Biantoro Kunarto dan @Yohana Parmi,maklum saya awam bahasa script..dan setelah saya coba di komputer baru bisa kedua scrip yg anda kasih.mungkin waktu di coba di mac sya trouble.silakan misal mau download indikatornya
misal nanti ada update saya minta tolong lagi ya pak/bu..tks a lot
SETELAH NOTIFIKASI ATAS BANTUAN @Biantoro Kunarto DAN @Yohana Parmi BERHASIL,TAHAP BERIKUTNYA SAYA MOHON BANTUAN UNTUK MEN SETT AGAR TANDA PANAH HANYA MUNCUL KETIKA CANDLE MENEMBUS LEVEL SUPPORT PERTAMA /RESISTANCE PERTAMA.KETERANAGAN DETAIL SAYA CANTUMKAN PADA GAMBAR.
Ini pak
SUDAH SAYA COBA PAK,TAPI BLM ADA PERUBAHAN ATAU MUNGKIN PERUBAHANYA KETIKA CANDLE BERIKUTNYA?
SAYA SERTAKAN GAMBAR
Coba lihat gambar dibawah ini :