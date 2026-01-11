Indonesian Member - page 163

Achmad Wijaya:
mungkin ada step yg kelewat, coba cek lagi https://www.mql5.com/en/articles/476

SUDAH SAYA CEK PAK..BESOK SYA COBA DI LAPTOP YG LAIN..TKS U

 
Rino Eka:

Saya sdh coba code dari bu Yohana, tidak ada masalah
 

Coba pastikan ini dulu :


 
whiteking:
Biantoro Kunarto:
TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA @Biantoro Kunarto dan @Yohana Parmi,maklum saya awam bahasa script..dan setelah saya coba di komputer baru bisa kedua scrip yg anda kasih.mungkin waktu di coba di mac sya trouble.silakan misal mau download indikatornya


misal nanti ada update saya minta tolong lagi ya pak/bu..tks a lot

 

SETELAH NOTIFIKASI ATAS BANTUAN @Biantoro Kunarto DAN @Yohana Parmi BERHASIL,TAHAP BERIKUTNYA SAYA MOHON BANTUAN UNTUK MEN SETT AGAR TANDA PANAH HANYA MUNCUL KETIKA CANDLE MENEMBUS LEVEL SUPPORT PERTAMA /RESISTANCE PERTAMA.KETERANAGAN DETAIL SAYA CANTUMKAN PADA GAMBAR.



 
Rino Eka:

Ini pak
 
Biantoro Kunarto:
Ini pak

SUDAH SAYA COBA PAK,TAPI BLM ADA PERUBAHAN ATAU MUNGKIN PERUBAHANYA KETIKA CANDLE BERIKUTNYA?

SAYA SERTAKAN GAMBAR

 
Rino Eka:

Coba lihat gambar dibawah ini :

Files:
versi_4.jpg  144 kb
versi_3.jpg  145 kb
