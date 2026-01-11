Indonesian Member - page 477

New comment
 
1225113:

habis jatuh atau gimana ?,,, kok update Build ke sangkal Putung ?... kwkwkw

lari Pagi Broo...biar peredaran darah merata itu kebanyakan Duduk kali

iya bro 
menghindari orang keluar dari gang
dan aspal berpasir ngerem ndadak
terpeleset dan jatuh dah
wkkwkwk
efek tuwek, kurang balapan

 
Umar Ismail:

10$
klo terlalu kecil malah jadi besar komisinya
1.5% dari jumlah yang ditarik, dan 1 EUR per penarikan

ok thanks infonya... ke paypal 2% kalau diatas 1,5 jt rupiah gak kena komisi kalo kurang kena komisi 16.000 kayaknya sama 1 EUR tetap lebih mahal juga hehehe

 
Umar Ismail:

iya bro 
menghindari orang keluar dari gang
dan aspal berpasir ngerem ndadak
terpeleset dan jatuh dah
wkkwkwk
efek tuwek, kurang balapan

Semoga lekas sembuh mbah... biar bisa balapan lagi... wkwkwkwk

 
Fatchur Rochman:

Semoga lekas sembuh mbah... biar bisa balapan lagi... wkwkwkwk

balapan trading🤣

[Deleted]  
Mohammad Joko Arisaputro:
Ngga Bang, saya sedang ngepet.
Ngepet broker.

Gkgkgkk....
Mantap gan. Klo hsilnya bnyak bagi2 lah saya..
[Deleted]  
Ternyata ada ksamaan antara ngepet sama trading forex. Sma2 jaga lilin biar dpet duit... ckxkxk
 


ada yang tahu gak VAT (20%) itu apa ya.... 

 
Fatchur Rochman:


ada yang tahu gak VAT (20%) itu apa ya.... 

kalau gak salah PPN ( VAT = Value Added Tax = Pajak Pertambahan Nilai )
 
KetemuSinta:
kalau gak salah PPN ( VAT = Value Added Tax = Pajak Pertambahan Nilai )

oh thanks infonya... ada negara yang harus bayar tax ya berarti...  

 
Umar Ismail:

10$
klo terlalu kecil malah jadi besar komisinya
1.5% dari jumlah yang ditarik, dan 1 EUR per penarikan

Akhirnya sempet nyoba sendiri .... 

bener-bener keren langsung masuk padahal nyobanya malam-malam... 

1...470471472473474475476477478479480481482483484...614
New comment