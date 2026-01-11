Indonesian Member - page 477
habis jatuh atau gimana ?,,, kok update Build ke sangkal Putung ?... kwkwkw
lari Pagi Broo...biar peredaran darah merata itu kebanyakan Duduk kali
10$
klo terlalu kecil malah jadi besar komisinya
1.5% dari jumlah yang ditarik, dan 1 EUR per penarikan
ok thanks infonya... ke paypal 2% kalau diatas 1,5 jt rupiah gak kena komisi kalo kurang kena komisi 16.000 kayaknya sama 1 EUR tetap lebih mahal juga hehehe
iya bro
menghindari orang keluar dari gang
dan aspal berpasir ngerem ndadak
terpeleset dan jatuh dah
wkkwkwk
efek tuwek, kurang balapan
Semoga lekas sembuh mbah... biar bisa balapan lagi... wkwkwkwk
balapan trading🤣
ada yang tahu gak VAT (20%) itu apa ya....
kalau gak salah PPN ( VAT = Value Added Tax = Pajak Pertambahan Nilai )
oh thanks infonya... ada negara yang harus bayar tax ya berarti...
10$
klo terlalu kecil malah jadi besar komisinya
1.5% dari jumlah yang ditarik, dan 1 EUR per penarikan
Akhirnya sempet nyoba sendiri ....
bener-bener keren langsung masuk padahal nyobanya malam-malam...