Main gitar?
Hayuuu para master ada yang bias jelaskan "Cara main" ?
Gmn bro master? Analisanya..... Hehehe
SSMA_9-20_EA
gagasan tentang EA berdasarkan perubahan arah rata-rata bergerak. disini parameternya Ini harus menciptakan BUY ketika MA mengubah arah dari negatif menjadi positif dan SELL bila berubah dari positif ke negatif. Ini juga harus menutup pesanan SELL yang ada saat menghasilkan BUY dan sebaliknya.
Ini bagus untuk rentang waktu EURUSD 1 jam.
pasti ke kanan geraknya bosku :D
hi all,
I'm Indonesian. just join here. I work and stay in Singapore
welcome .. iceprojeck .. best regards
Dollie's Safe Pips Indicator
sistem ini menggunakan Indikator Kekuatan Abosolut: Buatlah warna (Input) sebagai berikut: Hitam, Hitam, Hitam, DeepPink Overlay dengan RSI 2 (DeepSkyBlue) Terapkan untuk: Tutup Tingkat: 10 dan 90 Gaya: Perak (garis putus-putus) Hamparan dg Woodies CCISuper Buatlah warna (Input) sebagai berikut: Hitam, Putih, Hitam. Hitam hitam. Tingkat 0 Gaya: Tan Hamparkan dengan LSMA Baca indikasi sebagai berikut: Pada grafik 30 menit dan TF yang lebih tinggi, ini bekerja sangat baik . Kita melakukan perdagangan dg melihat posisi dan menutup saat sebuah langkah selesai, Indikator ini memberi sinyal bagus beberapa kali sehari pada 30 menit dan 1h TF's. Untuk membeli Saat garis biru dan merah muda menyilang dan biru ada di atas warna pink
Lalu tunggu sampai garis Lsma (garis hijau, kuning, merah) masuk di antara garis Pink dan biru juga tunggu sampai garis putih (cci6) masuk di antara Pink dan biru Sangat aman untuk masuk saat LSMA diatas 0 Dan ketika garis putih di atas 0 juga sangat aman ketika garis biru dan putih perdagangan hampir di atas satu sama lain dan pergi tajam ke arah yang sama melalui 0 Pedagang yang lebih aggresive hanya bisa menggunakan garis putih sebagai panduan saat melewati 0 dengan harga beli Ketika biru dan merah muda melintasi untuk membeli, pastikan garis putih di atas 0 .. jika dibawah 0 bergerak mungkin sangat kecil jangan serakah disini ambil beberapa pips atau tetap di luar dan tunggu
putih di atas 0 Keluar: Di Buy - Bila garis Biru berjalan di atas garis putus-putus 90. Perhatikan baik-baik seperti yang terlihat sekarang karena membeli. Lihat juga garis Pink saat mendekati 10 atau di bawahnya, juga menunjukkan waktunyauntuk menutup keuntungan. - Saat garis LSMA padam antara Pink dan biru Gambar terlampir
kita lihat system ini pada pergerakan bagus di GBP 4h Pertama kita mencari lebih dari tanda jual (tanda hijau di sebelah kiri menunjukkan cci dan rsi adalah O yang dijual dan diperdagangkan di bawah garis 10)Jadi sekarang kita tahu kemungkinan membeli akan segera terjadi dan itu terjadi saat salib merah muda dan biru untuk dibeli - sekarang kita tahu arah trensetelah salib - itu adalah sebuah pembelian.Maka kemungkinan perdagangan menjadi pilihan yang lebih aman ketika kedua cci dan rsi berada di atas 0.(putih 2) Bahkan menjadi lebih aman saat lsma masuk (tanda kuning)Saya berdagang dengan aman.Saya ingin meningkatkan akun saya dan tidak memasuki perdagangan berisiko. Saya ingin menukarkanapa yang saya lihat mengapa saya menyukai petunjuk saya ini. Ketikasegala sesuatunya berjalan, saya melakukan perdagangan dengan percaya diri. Kami tetap dalam perdagangan sampai di mana saya telah menggambar tanda merah. Saat ini kamimenunjukkan bahwa mereka telah membeli dan waktu untuk mengambil keuntungan.Semua 3 menunjukkan menunjukkan membeli di zona 90. sebuah tanda yang sangat baik untukmengambil keuntungan. Juga perhatikan tanda merah pada pink di zona 10 ... menunjukkan akhirdari tren juga. Sekarang kita tahu membeli O jadi kita mencari kemungkinan menjual perdagangan berikutnya ... Bila biru dan pink menyilang jualnya - kita tahu trennya sekarang ... lalu kita tunggu cci masuk turun0 (putih 3) .... sekarang kita tahu trading lebih aman seperti yang kita trading sekarang di bawah 0.
Setelah lsma masuk melalui juga (tanda kuning) Sekarang semakin aman. Menandai 4 menunjukkan kepada kita di mana tren turun berlanjutTanda hijau menunjukkan kemana ia pergi ke O yang dijual dan tempat yang aman untuk menutup perdagangan.Lsma tertinggal saat Anda menunggunya untuk menyeberang 0 ... tapi bila itu terjadi amannya.Anda bisa masuk lebih awal saat lsma masuk di antara warna pink dan biru dan membuat lebih banyak pips. Selama membeli lsma adalah perdagangan di atas 0 Anda harus baik-baik saja dandi bawah 0 saat melakukan perdagangan jual. Seperti yang terlihat pada tabel ini.
Semoga bermanfaat.....
Hi. I'm from Aceh. How to instalation signal for MT5?