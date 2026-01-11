Indonesian Member - page 251
The Best Auto Fibonacci Retracement
Hayuuu para master ada yang bias jelaskan "Cara main" ?
Pagi semua trader.... Hayo siapa yg bisa memprediksi harga gold? Dasar analisanya apa? Yg bener dapat apa yah??? Dapet EA aja dari rambo. Xixixi
wakaka.... aku duluan... prediksi dasar analisanya secara tehnical SEEEEELLLL.... tiap LHnya kwkwkwkwk ........
Synthetic CoIntegration Indicator
Yaitu aturan dasar pengambilan keuntungan dalam pembalikan ke mean 20M.A. ... yaitu ketika indikator rasio menyentuh / melintasi (terlepas) batas atas atau bawah pita bollinger dan beralih untuk menyentuh rata-rata 20MA dari bbands ... Hitung berapa kali kondisi profit taking ini terjadi lebih dari yang terakhir, katakanlah, 5days dan 25days terakhir dalam jangka waktu yang sama, katakanlah 5mins, bagan ... rasio C1 / C2 memberi nuansa perbaikan relatif dalam frekuensi konvergensi ... Kriteria berdasarkan definisi sebenarnya dari CoIntegration sulit diterapkan, jadi saya menyederhanakannya dengan cara termudah yang akan diterapkan pedagang itu ... Korelasi berbeda dengan CoIntegrasi karena 2 instrumen dapat berkorelasi (bergerak ke arah yang sama 90% dari waktu) namun spread tersebut mungkin tidak terkonvergensi / kembali artinya basis perdagangan pasangan ... jadi saya menganggap CoIntegration sebagai frekuensi / menghitung konvergensi bbands untuk profit taking ... Tentu saja, tetap saja yang terbaik adalah trade the bounce. Hanya di arah indikator garis rasio Tren TF yang lebih tinggi dalam pertemuan dengan TimeFrame yang lebih rendah ... itulah yang paling sering diprediksi oleh pasangan frekuensi tinggi (mereka beranggapan akan kembali ke berarti di kedua arah)
Guud short term. Kalo sy dia akan ke 1274 bila fundamental mendukung. Informasi forecast hari ini dollar akan melemah. Sesuai attachment. Secara technical jg support ke arah 1274, karena formasi trending.
thanks Broo infonya... benar, karena pergerakan sekarang diatas rata rata Weekly... jadi sell itu tepat pada Flat Daily saja ... bukan Long term for sell.... sedikit sedikit sing penting menjadi bukit ....kwkwkw...... jika terjadi LH lagi Saya ambil Sell lagi sesuai SOP... kwkwkw... jika menyentuh BB Weekly Flat dan terjadi LL saya Biglot Order
Swing_Point Indicator
instruksi :
periode - 50 masukkan perdagangan - saat memberi sinyal dan menutup perdagangan instan sebelumnya.
gbp / usd --- 5m - terbaik