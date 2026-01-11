Indonesian Member - page 247
Nderek Menyimak dan ijin nyedot Indi hasil improve
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Mau coba Untuk Insptrasi dalam hal yang "tidak mungkin"? hehe
Memodifikasi Pyramid EA
dg memasukkan Buy atau Sell, secara acak atau pada silang MA, dengan lot "X". Jika harga bergerak "X" pips, tambahkan posisi lain dengan n faktor dari jumlah X sebelumnya, dan seterusnya (loop) sampai 20 posisi. Contoh : EA ini Masukkan 0,10 lot secara acak atau di MA cross Jika harga bergerak melawan kita 50 pips tambahkan posisi lain di 0,20 lot Jika harga berlawanan dengan kami, 100 pips lainnya menambah posisi di 0,40 lot Jika harga berlawanan dengan kita 200 pips lainnya tambahkan posisi lain di 0,80 lot Jika harga berlawanan dengan kami, 400 pips lainnya menambahkan posisi lain di 1.60 lot Jika harga berlawanan dengan kami, 800 pips lainnya menambah posisi di 3.20 lot Jika harga berlawanan dengan kami, satu lagi 1600 pips menambahkan posisi lain di 6,40 lot ... Tutup semua posisi saat kita memiliki "X" pips profit atau X% profit dari saldo akun. Jika memungkinkan, TP adalah selalu terlihat (kecuali jika dinonaktifkan)
telah menghasilkan banyak $$ dengan menggunakan strategi ini yang disesuaikan untuk memasukkan ukuran lot, manajemen risiko dan kualifikasi tambahan ......ini adalah strategi dasar tapi bisa berlaku lama atau singkat .... (jika broker Anda mengizinkan ....) untuk keuntungan ekstra
Halo, saya dari Jakarta. Salam kenal
ini Perlu dicoba..... Saya telah menguji sistem ini untuk sementara dan sejauh ini bekerja dengan baik. Saya bisa melipatgandakan akun saya dalam 1 hari. cara kerjanya 1. buka order beli dan jual 2. tetap membuka order beli pada interval saat harga pasar bergerak naik. ATAU tetap membuka order sell pada interval saat harga pasar bergerak turun. 3. tutup semua pesanan bila total keuntungan positif turun menjadi -X% (atau jika Anda dapat memikirkan sistem pengelolaan uang yang lebih baik karena berlaku berbeda ketika 2 atau 3 pesanan terbuka dan saat 20 atau 30 terbuka?) Anda harus menutup semua perintah sedekat mungkin ke bagian atas atau bawah gerakan.( Arbus )
Lumayan jg ya... Gk kepingin menetap di indo? Atau malah betah disana.. Dapet bini org sana bro? Hihihi
Box Trade
Dari namanya, pasangan Pair kita mengasumsikan hubungan terbalik antara pasangan yang diberikan, misalnya jika USDCAD turun, pasangan lain dengan USD atau CAD mungkin memiliki efek sebaliknya dan harga akan naik. Saya kira akan melihat apakah sinyalnya bekerja untuk sesi NY, sesi London dan sesi Asia. Pada setiap sesi tertentu, Kita mungkin melihat nilai berubah dari abu-abu kusam dengan LT dan ST (harga jangka panjang / jangka pendek yang diharapkan) untuk mengubah harga merah (turun) atau hijau (naik) dan hanya menunjukkan harga ST. Misalnya saat saya bertransaksi USDCAD di bawah sesi Asia, harga turun di 1.0214, namun sinyal merahnya dengan ST 1,0260, jadi saya memberi sinyal beli ... dan mendapat beberapa pips. Karena tidak ada instruksi atau hal lain dengan rangkaian ini, saya telah mencoba memisahkan setiap komponen untuk melihat apa yang dilakukannya .... dan menemukan sesuatu yang menarik lainnya ... (Saya memindahkan indikator dan membuat template baru) . Sekali lagi, dengan asumsi bahwa itu benar-benar melakukan transaksi jual beli; Saya mengambil AUDUSD saat berbaris di W1 (minggu) D1 (hari) dan MN (menit?) Dan memesan barang jadi ... sejauh ini bagus sekali. Tentu saja, semua ini di Demo.untuk melatih confident sebelum Real saya lakukan.
Anda harus benar2 cermat focus pada tiga sesi. box ini dengan 7 pasang dalam 3 sesi. Mudah untuk memiliki 7 grafik yang terbuka untuk mengelolanya.... .
Waddah_Attar_Explosion EAKualifikasi Entry of trade Jelas bar merah untuk jual dan hijau untuk dibeli. Untuk masuk perdagangan: Minimum zona Wadda minimum: dalam indictor mereka adalah setting 'dead zone line', dalam hal ini berarti berapa pun jumlah yang disebutkan di sini, bar harus berada di atas garis zona mati untuk menjadi entri yang valid untuk membeli atau menjual. Ini membantu untuk tidak membiarkan perdagangan yang tidak memiliki arah yang jelas. dua pilihan exit yang berbeda Keluar pada zona mati wadda attar: benar atau salah Tingkat zona mati untuk keluar: berapa pun jumlahnya di sini jika bar berada di bawah garis zona mati ea akan keluar dari perdagangan Keluar pada wadda attar perubahan warna: benar atau salah Jika imput ini benar maka jika ea masuk membeli, saat bar berubah warna berlawanan ea akan keluar dari perdagangan. Untuk masuk dan keluar, hanya setelah close candle, Anda kemudian akan melihat bar tertutup untuk melihat apakah masuk atau keluarnya benar di atas atau di bawah garis zona mati, karena bar akan selalu dimulai sangat kecil di bawah garis zona mati di mulai dari candle Ea membutuhkan filter waktu yang diperlukan dalam hitungan jam dan menit untuk membatasi aktivitas perdagangan dengan benar / salah untuk memiliki pilihan untuk menggunakan atau tidak Harus bisa digunakan pada kerangka waktu apapun. jika mungkin 'email alert' benar / salah saat masuk dan keluar kondisi perdagangan terpenuhi satu konfirmasi tambahan untuk entri konfirmasi frame waktu: benar atau salah kerangka waktu: memberi opsi untuk menggunakan satu kerangka waktu tambahan untuk konfirmasi entri.Level zona mati untuk mengkonfirmasikan kerangka waktu: Tentu saja semua standar mengambil keuntungan, stop loss, trailing stop, pengelolaan uang, bahkan impas yang dikodekan di ea ini juga.