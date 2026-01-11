Indonesian Member - page 249

Fatchur Rochman:

newbie dari kendal... mohon bimbingan... 


selamat datang pak.Fatchur Rochman .... salam kenal

 

Envelope Reversal Scalping System



 
1225113:

Salam kenal juga gan...
 

siiip nih mas Biantoro.....
 
Fatchur Rochman:
Pak Fatchur Rochman jika ada EA yang saya UP loud perlu dioptimasi lagi agar lebih maksimal untuk trader2 Indonesia, kami sangat berterima kasih... hehe

 

Amazing scalping strategy

menggunakan bar dalam kerangka waktu 15 menit

Ada banyak trader profesional di industri forex, menghasilkan uang dengan menggunakan strategi
trading scalping. Scalping bisa sangat sulit bagi trader baru karena membutuhkan skilleksekusi 
yang ekstrim dan faktor manajemen risiko yang tepat. Banyak trader profesional menggunakan 
kerangka waktu 15 menit bersamaan dengan aksi harga untuk mengkonfirmasi sinyal scalping 
instrumen keuangan yang berbeda dari waktu ke waktu. Mereka juga menggunakan rata-rata bergerak 
sederhana 100 dan 200 yang bertindak sebagai support dinamis dan level resistance pada grafik 
15 menit.Pada dasarnya, trader profesional mencari pin bar penolakan di SMA 100 hari dalam 
jangka waktu 15 menit.

Mari kita lihat bagaimana trader profesional menggunakan 100 hari SMA dan konfirmasi tindakan 
harga konfirmasi dalam strategi scalping menakjubkan mereka.



Saat menggunakan strategi scalping yang menakjubkan ini, trader harus menyadari dua hal. Untuk 
setup penjualan, harga harus di bawah SMA 100 dan 200 hari dan untuk setup beli, harga harus 
diperdagangkan di atas rata-rata bergerak sederhana. SMA 100 hari akan menjadi titik masuk 
potensial bagi para pedagang bersama dengan sinyal konfirmasi tindakan harga terhadap SMA 200
hari akan bertindak sebagai indikator tren. Jika SMA 100 melintasi SMA 200 hari maka kita dapat 
mengasumsikan bahwa sentimen pasar sedang bullish dan untuk bearish merasa SMA 100 hari harus 
cross di bawah SMA 200 hari.

Pada gambar di atas, harga diperdagangkan di bawah SMA 100 dan 200 hari. Pedagang profesional
menunggu dengan sabar sinyal konfirmasi tindakan harga di dekat SMA 100 hari.Untuk para 
pedagang skenario di atas mendapat dua pin bar tepat di SMA 100 hari yang memicu masuknya singkat
mereka.Pedagang profesional selalu menggunakan pin untuk berdagang 15- menit waktu menggunakan 
strategi ini. Tapi ada banyak pola candlestick yang andal namun pin bar menawarkan stop loss 
paling ketat dalam kerangka waktu 15 menit untuk scalper. Ada banyak pedagang yang menggunakan 
kerangka waktu lebih kecil seperti grafik 1 menit dan 10 menit serta pola candlestick untuk 
memperdagangkan instrumen keuangan. Tapi trading seperti low time frame dengan harga sinyal sinyal
menciptakan banyak sinyal palsu bagi calo. Sistem scalping pin bar cenderung bekerja paling baik 
dalam jangka waktu 15 menit.

Menetapkan stop loss dalam sistem scalping ini cukup sederhana. Untuk bar bar bearish, trader 
mengatur stop loss mereka tepat di atas ekor barbell yang terbentuk di SMA 100 hari. Dan untuk 
bar pin bullish mereka hanya berhenti di belakang ekor bar. Ada banyak trader yang menggunakan 
rasio reward reward 1: 3 saat trading strategi ini. Tapi pedagang profesional tingkat lanjut  
50% keuntungan mereka pada kerugian pertama dan kehilangan point-of-sale mereka to the point. 
Setelah stop loss diatur ke titik impas mereka menggunakan fitur trailing stop dan memaksimalkan 
keuntungan mereka bahkan dengan strategi scalping.
Semoga bermanfaat
 
1225113:

Sip mas, moga moga nanti ada versi bahasa indonesia untuk website ini :)

 
Biantoro Kunarto:

wah asyik tuh, ntar daftar jadi moderatornya hehe
 
Achmad Wijaya:
Percuma pak, moderatornya ga dibayar :)

 

Halo, saya dari Indonesia. Salam kenal

