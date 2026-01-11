Indonesian Member - page 249
newbie dari kendal... mohon bimbingan...
selamat datang pak.Fatchur Rochman .... salam kenal
Envelope Reversal Scalping System
selamat datang pak.Fatchur Rochman .... salam kenal
siiip nih mas Biantoro.....
Salam kenal juga gan...
Pak Fatchur Rochman jika ada EA yang saya UP loud perlu dioptimasi lagi agar lebih maksimal untuk trader2 Indonesia, kami sangat berterima kasih... hehe
Amazing scalping strategy
menggunakan bar dalam kerangka waktu 15 menit
siiip nih mas Biantoro.....
Sip mas, moga moga nanti ada versi bahasa indonesia untuk website ini :)
Sip mas, moga moga nanti ada versi bahasa indonesia untuk website ini :)
wah asyik tuh, ntar daftar jadi moderatornya hehe
Percuma pak, moderatornya ga dibayar :)
Halo, saya dari Indonesia. Salam kenal