Indonesian Member - page 248

New comment
 

Ea awesome sederhana dengan slope filter.


sistem dengan sukses besar! (Kerangka waktu 1 h atau frame waktu 4 jam)

BUYAwesome melewati garis nol + SELL Awesome melewati garis nol -

Pilihan filter: Indikator dimodifikasi 80 atau lebih cepat Indikator slope dimodifikasi 50


Files:
Simple_Awesome_EA.mq4  65 kb
  
ADX Smoothed EA

EA ini menggunakan Indikator ADX dengan faktor smoothing.

Rumus dasar untuk ADX w / smoothing adalah:
Current_ADX = (Sebelumnya_ADX * (smoothPeriod - 1) + Current_dx) / smoothPeriod.

EA menggunakan indikator ADX_Smoothed ini yang akan digunakan saat ADX mebuka OP 
(sesuai arah pergerakan trend, ini mungkin dapat ditemukan oleh DMI + dan -).
Files:
ADX_Smoothed_EA.mq4  34 kb
 

Arief dr Jakarta, newbie.... mohon bimbingannya para senior 

 

Camarilla EA

EA open day --->  langsung membuat empat Pending Order L3 LONG line - BUY LIMIT H3 SHORT line - SELL LIMIT L4 SHORT BREAKOUT LINE --- SELL STOP H4 LONG LINE BREAKOUT - BUY STOP satu kali pesanan hanya per hari per baris (total 4 pesanan )

Anda harus menerapkannya pada daily chart

Files:
Camarilla_EA.mq4  63 kb
 
Arief Budhi Satriya:

Arief dr Jakarta, newbie.... mohon bimbingannya para senior 


selamat datang pak...Arief Budhi Satriya.... salam kenal

  

Simple RSI System

Sistem di rsi level itu sangat sederhana. dg strategy merubah rsi period 30 ke EurUsd 5 m, 
menambahkan opsi seperti trade on buy signal saja atau sell signal saja,closeonrealprofit, 
oppositeclose options .filter waktu Tp, Sl, dan Tralling.
Files:
Arrow_RSI_EA_v1.02.mq4  22 kb
 

I don't like selling CANGKEM if you do like to be professional trader welcome to my profiles https://www.mql5.com/en/users/hendra

Code Profiling - Creating Programs - MetaEditor Help
Code Profiling - Creating Programs - MetaEditor Help
  • www.metatrader5.com
Profiling is a process of gathering application features, such as an execution time of its individual fragments (functions, lines). MetaEditor has integrated means of code profiling allowing a programmer to optimize a source code. Profiling can be performed on the normal chart of the trading platform, as well as using history data in the...
 

EA untuk GREAT SYSTEM


EA yang sangat sederhana menggunakan indikator,  STeve3-55

indikatornya harus digunakan pada kerangka waktu 1 jam dan kerangka waktu 4 jam,

maka tidak akan Repaint.Jika 1 jam merah mereka harus dikonfirmasi dari 4 jam Jika kedua frame warna/ arah sama, maka perintahnya harus dieksekusi.

EA ini menggunakan filter: Adxfilter option, Autoexit option, Xoahfilter option. Oppositeclose 


 

 Jma Fast Ea


EA based on jma fast 

bar close diatas jma=buy,...bar close dibawah jma close position untuk Buy, lalu open sell

filter :

1. Laguerre Filter

   if bar close diatas fast + laguerre filter=buy

   if bar close dibawah fast + laguerre filter=close position+sellar close dibawah jma close position  lalu open sell

2, Zerolag Stoc Filter

    buy jika bar close diatas rsi filter + fast + sto blue line diatas red line

    Sell jika bar close dibawah rsi filter + fast + sto blue line dibawah red line

 

newbie dari kendal... mohon bimbingan... 

1...241242243244245246247248249250251252253254255...614
New comment