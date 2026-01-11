Indonesian Member - page 248
Ea awesome sederhana dengan slope filter.
sistem dengan sukses besar! (Kerangka waktu 1 h atau frame waktu 4 jam)
BUYAwesome melewati garis nol + SELL Awesome melewati garis nol -
Pilihan filter: Indikator dimodifikasi 80 atau lebih cepat Indikator slope dimodifikasi 50
ADX Smoothed EAEA ini menggunakan Indikator ADX dengan faktor smoothing. Rumus dasar untuk ADX w / smoothing adalah: Current_ADX = (Sebelumnya_ADX * (smoothPeriod - 1) + Current_dx) / smoothPeriod. EA menggunakan indikator ADX_Smoothed ini yang akan digunakan saat ADX mebuka OP (sesuai arah pergerakan trend, ini mungkin dapat ditemukan oleh DMI + dan -).
Arief dr Jakarta, newbie.... mohon bimbingannya para senior
Camarilla EA
EA open day ---> langsung membuat empat Pending Order L3 LONG line - BUY LIMIT H3 SHORT line - SELL LIMIT L4 SHORT BREAKOUT LINE --- SELL STOP H4 LONG LINE BREAKOUT - BUY STOP satu kali pesanan hanya per hari per baris (total 4 pesanan )
Anda harus menerapkannya pada daily chart
Arief dr Jakarta, newbie.... mohon bimbingannya para senior
selamat datang pak...Arief Budhi Satriya.... salam kenal
Simple RSI SystemSistem di rsi level itu sangat sederhana. dg strategy merubah rsi period 30 ke EurUsd 5 m, menambahkan opsi seperti trade on buy signal saja atau sell signal saja,closeonrealprofit, oppositeclose options .filter waktu Tp, Sl, dan Tralling.
I don't like selling CANGKEM if you do like to be professional trader welcome to my profiles https://www.mql5.com/en/users/hendra
EA untuk GREAT SYSTEM
EA yang sangat sederhana menggunakan indikator, STeve3-55
indikatornya harus digunakan pada kerangka waktu 1 jam dan kerangka waktu 4 jam,
maka tidak akan Repaint.Jika 1 jam merah mereka harus dikonfirmasi dari 4 jam Jika kedua frame warna/ arah sama, maka perintahnya harus dieksekusi.
EA ini menggunakan filter: Adxfilter option, Autoexit option, Xoahfilter option. Oppositeclose
Jma Fast Ea
bar close diatas jma=buy,...bar close dibawah jma close position untuk Buy, lalu open sell
filter :
1. Laguerre Filter
if bar close dibawah fast + laguerre filter=close position+sellar close dibawah jma close position lalu open sell
2, Zerolag Stoc Filter
buy jika bar close diatas rsi filter + fast + sto blue line diatas red line
Sell jika bar close dibawah rsi filter + fast + sto blue line dibawah red line
newbie dari kendal... mohon bimbingan...