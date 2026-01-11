Indonesian Member - page 234
Trading forex ini kaya perang mental
kalau profit bisa senang kalau loss bisa susah
ada yang profit bisa senang kalau loss bisa nyusahin tetangga... hehe.. pakai uang tetangga... wakaka kayak lagu ndangdut
""bisik bisik tetangga mulai terdengar slaluuuuuu"".... ditelinga"""...
Weee cakep tu ....
Kelihatanya Visual ya, mungkin agak beda dengan live karena slippage.
Btw boleh dijiplak paling tidak mendekati hasilnya
Kemungkinan karena slippage,...Biasanya bukan masalah di EA, sebenarnya itu adalah kondisi perdagangan yang tidak sesuai.Pialang tanpa jenis akun ECN / STP / DMA memiliki batas dalam pips dari harga open order untuk mengatur tp dan sl. danjuga memiliki batas dalam pips dari harga pasar saat ini untuk memodifikasi pesanan. Untuk strategi EA , kita membutuhkan broker seperti itu yang memiliki 0 batasan untuk STOP LEVEL DAN FREEZE LEVEL. Ini adalah elemen dari kondisi trading dimana broker mengizinkan ada trader melakukan trading. untuk tujuan ini telah ada sebuah toolyang berguna yaitu Account Specifications. Ini adalah EA kecil, jika dipasang di setiap pasangan mata uang dengan akun broker mana pun, alat / EA ini mengekstrak semua informasi berguna dari Server MT4 Broker dan menampilkannya pada grafik.Akan sangat membantu mengindentifikasi EA kita bisa berjalan dengan broker ini atau tidak....
semoga bermanfaat.....
Sekali lagi 100, tepat sekali.
Setiap EA harus sudah cek StopLevel dan Spreads maupun Slipage serta Freeze Level.
Masalahnya bila terjadi pelebaran Spreads pada saat sudah OP (terutama Cross Pair).
Seperti Scalper 5 di Video itu menggunakan TP=1, akan sulit diterapkan di Live Account (Hal ini kalau diuji di MQL5 TP 1 tidak akan lolos, karena disana menguji semua kemungkinan.
Btw apa ada yang pernah download dan test Scalper yang di Video ?
Sy coba download ScalperVI dari ShoeHoe, tidak jalan, error.
hahaha bener tuh... tidak jalan, error... sama dong..... terus untuk 2 scalper itu supaya jalan harus diapain kemungkinannya Broo? hehe... apakah ada masalah dengan Spreads yg tetap (3) misalnya
masuk akal sekali msalah TP dan pelebaran Spreads
Ha ha ha iya Video itu running Low Spreads dan gak ada komisi, makanya cepet sekali naiknya.
Kelihatanya kalau Fix Spreads imposible untuk EA jenis itu, kalaupun Profit nya minim.
Idealnya Fix Spreads TP/Trailing diatas 4 Pips (asumsi spreads 3).
Error nya pada saat Initialize (awal start EA) bukan karena spreads.
Btw ternyata Scalper tsb banyak versi yang beredar, menggunakan Pair USDJPY dan CADJPY (kedua pair tsb kan arahnya sama)
Kalau sudah ada yang berhasil test, share ya biar bias di intip2.
Kalau sudah ada yang berhasil test, share ya biar bias di intip2.
one more...ada lagi Broo yang sejenis... check it up
1. first.mq4
2. second.mq4
hasilnya seperti ini :
menjadi version Pure Grid v2.ex4 setelah digabung menjadi satu dan masih belum ada test...penambahan Parameter baru yaitu Equity StopLoss, dan ini bekerja sebagai nilai statis, bukan persentase. dan mengganti parameter PercentProfitClose yang ada dengan PartialProfitClose seta dua parameter lagi. yaitu Start Hour dan End hour. sebelum melakukan uji coba Demo atau di Back-Tester harus mengubah nilai parameter ini sesuai zona waktu VPS. Perhatiannya adalah bahwa telah diekstrak Sesi London hanya dalam bentuk 24 jam. sementara Sesi London akan berakhir dan beberapa transaksi akan tetap dibuka ke akun , dan EA akan menutup semuanya di Overall Account Break-Even.
ijin bos, baru saja mampir di grup ini. sudah banyak chat ya....
ssalam kenal
Selamat datang pak megatron, yang suka makan Rollade 1 pekerjaannya Order 124 kali sehari, ya jadinya ya panen terus kwkwkw
Apa itu Trailing Stop?
Trailing Stop merupakan fitur dari metatrader yang berfungsi untuk mengunci profit Anda dengan cara membuat stop loss Anda terus bergerak naik mendekati harga sekarang jika Anda pasang pada posisi Buy, dan akan terus turun mendekati harga sekarang jika dipasang pada posisi Sell.
Trailing stop baru akan aktif jika posisi Anda sudah profit. Dengan cara kerja seperti itu, Anda tidak perlu kuatir lagi dengan perubahan arah harga yang menggerus profit yang sudah diperoleh. Karena dengan memasang trailing stop Anda tidak akan loss sekalipun stop loss Anda tersentuh karena stop loss yang terpasang sudah melewati harga pembukaan.
Jadi intinya, trailing stop berfungsi untuk memasang stop loss yang bisa berubah secara otomatis mendekati harga saat ini sehingga jikapun stop loss tersentuh, hasil trading Andapun akan tetap profit karena stop loss sudah melewati harga pembukaan posisi.
Cara memasang Trailing Stop
Untuk memasang trailing stop, klik kanan pada posisi yang masih terbuka, pada menu shortcut yang muncul pilih Trailing Stop. Kemudian atur tingkatan jarak stop loss untuk berapa pips. Pada metatrader yang menggunakan 4 digit desimal, jarak minimal adalah 15 pips, sedangkan untuk 5 digit desimal minimal 50 pips.
Contoh
Anda open posisi Buy GBP/USD di harga 1.28500 dan memasang Take profit di harga 1.29000. Kemudian Anda memasang trailing stop dengan memilih jarak 50 pips. Jika harga bergerak keatas sampai Anda mendapatkan profit 50 pips, trailing stop otomatis akan aktif, karena fungsi trailing stop adalah untuk memperlindungi profit. Jadi jika harga sudah menyentuh 1.28550, otomatis stop loss akan terpasang di 1.28500.
Harga terus bergerak keatas, otomatis trailing stop akan mengikuti. Misal harga bergerak keatas sampai 1.28950 dan trailing stop mengikuti dan terpasang stop loss diharga 1.28900 kemudian harga berbalik arah dan turun sampai menyentuh stop loss yang terpasang di 1.28900, posisi akan terlikuidasi. Jadi Anda bisa melihat disini, walaupun open terlikuidasi karena tersentuh stop lossnya, akan tetapi hasil akhirnya, Anda tetap mendapatkan profit sebesar 400 pips.
Yang perlu diperhatikan
Asegaf From BSD Tangerang