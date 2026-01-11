Indonesian Member - page 236

whiteking:

Wah ini kayak tradingnya nenek sihir, main cut loss kalau point tertentu sudah nak close

ane sering pake stop loss tetap jer


hehe,,, entah saya nyaris ngga pernah cut lose.. karena BBMA sangat sempurna dalam menggambarkan trend itu kemana, cuma kalau ane pakai stop lose pada keadaan tertentu pasti kena tuh SL... mendingan  kayak tradingnya nenek sihir... selalu dalam zona profit hehehe...... karena tujuan trading itu hanya Profit,.... bukan pakai ini pakai itu... hehe itu hanyalah style trading personal aja

 
bersemi asror:

Saya lagi butuh EA "click Button BUY dan SELL mql5", apakah teman-teman ada yang punya..?

terima kasih


Asror-Bandung


mungkin yang seperti ini...? 


 

Hi Biantoro,

I am newby in this forum and from Indonesia too
 
Fajar Kurniawan:

di forum ini kayaknya kurang seru untuk diskusi.

Apa ada yang sudah create Whatsapp group untuk ngobrol2?


seru yang dimaksud seperti apa mas... kalau ada topik baru ( indi, System, EA dll) terbaik bisa aja di share disini, dijamin pasti seru... jangan menunggu orang lain yang bikin seru, disini rata rata orang yang ada ngobrol guyon2 yg ringan ringan sehabis trading.. siapa tahu ada juga yang habis kena Lose berlibur disini hehe kita bisa menghiburnya...

disini ngga ada jaim jaiman mas... buktinya setiap orang yang masuk kesini ngakunya Newbe... wakaka
 
1225113:

hehe,,, entah saya nyaris ngga pernah cut lose.. karena BBMA sangat sempurna dalam menggambarkan trend itu kemana, cuma kalau ane pakai stop lose pada keadaan tertentu pasti kena tuh SL... mendingan  kayak tradingnya nenek sihir... selalu dalam zona profit hehehe...... karena tujuan trading itu hanya Profit,.... bukan pakai ini pakai itu... hehe itu hanyalah style trading personal aja

Jos kalau begitu, mungkin dewi fortuna selalu bersama saudara

kalau ane masih sering pake stop loss soalnya masih sering rasa khawatir menjadi hantu yang mengganggu, nenek sihir tidak bisa mengusir hantu

 
1225113:

mungkin yang seperti ini...? 



MasBro .. ijin nyedot Tool ini (btw yang membutuhkan belum muncul2)
halooo

 
ekosudono:

halooo


Halo juga mas Eko
 
1225113:

seru yang dimaksud seperti apa mas... kalau ada topik baru ( indi, System, EA dll) terbaik bisa aja di share disini, dijamin pasti seru... jangan menunggu orang lain yang bikin seru, disini rata rata orang yang ada ngobrol guyon2 yg ringan ringan sehabis trading.. siapa tahu ada juga yang habis kena Lose berlibur disini hehe kita bisa menghiburnya...

disini ngga ada jaim jaiman mas... buktinya setiap orang yang masuk kesini ngakunya Newbe... wakaka

maksud "kurang seru" nya gak bisa langsung diskusi (jawab cepat), harus buka laptop untuk nimbrung di forum. saya lebih sering pegang hp , juga untuk trading pake hp.

jarang pake laptop.


kalau memang ada yang sudah bikin grup WA, mohon diinvite ya.

ini no saya 0818695517

 
CosmasAay:

Hi Biantoro,

I am newby in this forum and from Indonesia too

Halo pak, salam kenal

