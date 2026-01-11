Indonesian Member - page 235
Apa itu Trailing Stop?
Trailing Stop merupakan fitur dari metatrader yang berfungsi untuk mengunci profit Anda dengan cara membuat stop loss Anda terus bergerak naik mendekati harga sekarang jika Anda pasang pada posisi Buy, dan akan terus turun mendekati harga sekarang jika dipasang pada posisi Sell.
Trailing stop baru akan aktif jika posisi Anda sudah profit. Dengan cara kerja seperti itu, Anda tidak perlu kuatir lagi dengan perubahan arah harga yang menggerus profit yang sudah diperoleh. Karena dengan memasang trailing stop Anda tidak akan loss sekalipun stop loss Anda tersentuh karena stop loss yang terpasang sudah melewati harga pembukaan.
Jadi intinya, trailing stop berfungsi untuk memasang stop loss yang bisa berubah secara otomatis mendekati harga saat ini sehingga jikapun stop loss tersentuh, hasil trading Andapun akan tetap profit karena stop loss sudah melewati harga pembukaan posisi.
Cara memasang Trailing Stop
Untuk memasang trailing stop, klik kanan pada posisi yang masih terbuka, pada menu shortcut yang muncul pilih Trailing Stop. Kemudian atur tingkatan jarak stop loss untuk berapa pips. Pada metatrader yang menggunakan 4 digit desimal, jarak minimal adalah 15 pips, sedangkan untuk 5 digit desimal minimal 50 pips.
Contoh
Anda open posisi Buy GBP/USD di harga 1.28500 dan memasang Take profit di harga 1.29000. Kemudian Anda memasang trailing stop dengan memilih jarak 50 pips. Jika harga bergerak keatas sampai Anda mendapatkan profit 50 pips, trailing stop otomatis akan aktif, karena fungsi trailing stop adalah untuk memperlindungi profit. Jadi jika harga sudah menyentuh 1.28550, otomatis stop loss akan terpasang di 1.28500.
Harga terus bergerak keatas, otomatis trailing stop akan mengikuti. Misal harga bergerak keatas sampai 1.28950 dan trailing stop mengikuti dan terpasang stop loss diharga 1.28900 kemudian harga berbalik arah dan turun sampai menyentuh stop loss yang terpasang di 1.28900, posisi akan terlikuidasi. Jadi Anda bisa melihat disini, walaupun open terlikuidasi karena tersentuh stop lossnya, akan tetapi hasil akhirnya, Anda tetap mendapatkan profit sebesar 400 pips.
Yang perlu diperhatikan
Asegaf From BSD Tangerang
Apa beda AFS yang di Semarang ?
Saya lagi butuh EA "click Button BUY dan SELL mql5", apakah teman-teman ada yang punya..?
terima kasih
Asror-Bandung
Click button Buy and Sell khan sudah ada di MT4 & MT5 pak :
MT4
MT5
