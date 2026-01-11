Indonesian Member - page 405

nelayan79:
Kuncinya di garis high dia tdk boleh melewati dan berhenti diatas high. Memang long term harus bersabar, jika melewati garis high kita lepas atau taking profit. Dan kita beralih ke daily high resistennya dimana... sy pake lot 0.1 aja agar mata gak kelilipan...

Betul sekali

Masalahnya ini yang sulit, tidak punya kesabaran atau tidak berjiwa  penyabar he he he

Rasanya ada yang kurang kalau melihat posisi Trade kosong alias tidak punya posisi

Kebiasaan pegang prinsip ini : Punya posisi sepanjang hari walaupun bergantian, maka EA saya rata2 sebulan produksi 1500-2000 transaksi

Pelan pelan mau belajar sabar seperti 1225113 atau seperti master KG

 
Margiyono:

Gile brader, sebulan produksi 2000 transaksi, berarti 2000/25 = 80 transaksi perhari. brp equitynya? 
Iya bljr dgn master trading kita 1225113 *rambo* berbasis teknik KG.
 Sy sehari2 jadi kuli, susah sharingnya apalagi bukan pake laptop yg kurang match dgn temen2 yg kebnnyakan pake laptop. Sdh malam, kadang ngantuk banget mana besoknya jadi kuli lagi....
 
nelayan79:
Yang atas 24 hari 1140 transaksi, agak sepi juga

 
Top pak, wah ijo semua.
 
Gold terbang euyy.. pagi td gak buy. Kelewat...
 

Salam kenal buat saudara seperjuangan semua. Perkenalkan member baru, Danang dari Jakarta.


Mau tanya nih saya mau bukan akun TrueECN di ICMarkets, tapi dokument(ktp dan pembayaran listrik) yang saya upload selalu di tolak ama sistemnya mereka. Kira kira yang trade pake broker icmarket bisa kasih saya tips agar lolos verifikasi.

Terima kasih

 
1225113:

ada yang profit bisa senang kalau loss bisa nyusahin tetangga... hehe.. pakai uang tetangga... wakaka kayak lagu ndangdut

""bisik bisik tetangga mulai terdengar slaluuuuuu"".... ditelinga"""... 

Pagi pa mugi, saya mautanya donx maaf msh newbie hehe ..kira2 bisa gak ya saldo saya yang sudah di deposit ke mql5 bisa utk trading di akun real saya yang di mql5, bukan melalui broker mql5 tapi di mql5 nya ..mohon pencerahanya, nuhun ..
 
nelayan79:
Gold terbang euyy.. pagi td gak buy. Kelewat...

Saya ingin berguru, cara mancing nya gimana 

 
dizzyname:

Salam kenal buat saudara seperjuangan semua. Perkenalkan member baru, Danang dari Jakarta.


Mau tanya nih saya mau bukan akun TrueECN di ICMarkets, tapi dokument(ktp dan pembayaran listrik) yang saya upload selalu di tolak ama sistemnya mereka. Kira kira yang trade pake broker icmarket bisa kasih saya tips agar lolos verifikasi.

Terima kasih

Kalau ditolak oleh "Systemnya", biasanya karena size file nya yang melebihi batas atau tidak sesuai

Kalau yang menolak team verifikasi, mungkin karena ada perbedaan alamat atau nama

 
Hello, nice to meet you guys. Hopefully we can learn together into the future.
