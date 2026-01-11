Indonesian Member - page 405
Kuncinya di garis high dia tdk boleh melewati dan berhenti diatas high. Memang long term harus bersabar, jika melewati garis high kita lepas atau taking profit. Dan kita beralih ke daily high resistennya dimana... sy pake lot 0.1 aja agar mata gak kelilipan...
Betul sekali
Masalahnya ini yang sulit, tidak punya kesabaran atau tidak berjiwa penyabar he he he
Rasanya ada yang kurang kalau melihat posisi Trade kosong alias tidak punya posisi
Kebiasaan pegang prinsip ini : Punya posisi sepanjang hari walaupun bergantian, maka EA saya rata2 sebulan produksi 1500-2000 transaksi
Pelan pelan mau belajar sabar seperti 1225113 atau seperti master KG
Gile brader, sebulan produksi 2000 transaksi, berarti 2000/25 = 80 transaksi perhari. brp equitynya?
Yang atas 24 hari 1140 transaksi, agak sepi juga
Salam kenal buat saudara seperjuangan semua. Perkenalkan member baru, Danang dari Jakarta.
Mau tanya nih saya mau bukan akun TrueECN di ICMarkets, tapi dokument(ktp dan pembayaran listrik) yang saya upload selalu di tolak ama sistemnya mereka. Kira kira yang trade pake broker icmarket bisa kasih saya tips agar lolos verifikasi.
Terima kasih
ada yang profit bisa senang kalau loss bisa nyusahin tetangga... hehe.. pakai uang tetangga... wakaka kayak lagu ndangdut
""bisik bisik tetangga mulai terdengar slaluuuuuu"".... ditelinga"""...
Gold terbang euyy.. pagi td gak buy. Kelewat...
Saya ingin berguru, cara mancing nya gimana
Kalau ditolak oleh "Systemnya", biasanya karena size file nya yang melebihi batas atau tidak sesuai
Kalau yang menolak team verifikasi, mungkin karena ada perbedaan alamat atau nama